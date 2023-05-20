«Бавария» впервые проиграла «Лейпцигу» на своем поле

Теги Бавария бундеслига Германия Марко Розе Альянц Арена Томас Тухель РБ Лейпциг Футбол

«Лейпциг» впервые в истории добился победы над «Баварией» на ее поле.

Команда Марко Розе сегодня одолела мюнхенцев на «Альянц Арене» со счетом 3:1 в рамках 33-го тура чемпионата Германии.

За всю историю клубы встречались дома у «Баварии» 7 раз. До этого дня у хозяев было 4 победы, еще дважды они сыграли вничью.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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31 комментарий

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Tomas Muller
рад за Нагельсмана, а вы?
+98
-5
+93
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Rusada
Отомстили за Наггельсмана
+67
-3
+64
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Фанат Лионеля Месси
Еще 1 рекорд Тухеля в Баварии
+35
-2
+33
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Ришад Хайруллин
ну Боруссия пожалуйста выиграйте чемпионат
+21
0
+21
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Саша Казанов
Геев слишком сильно поддерживают видимо в Баварии.
+14
-6
+8
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che kaif
Ответ Ришад Хайруллин
ну Боруссия пожалуйста выиграйте чемпионат
Боруссия не может Тухель поможет😅
+8
0
+8
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Вадим Слуцкий
Хасан, Кан и Протухель вписали свои имена в историю клуба!
+10
-2
+8
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Алексей Татаренко
Ответ Фанат Лионеля Месси
Еще 1 рекорд Тухеля в Баварии
Тухель все-таки сделает Дортмунд чемпионом)
+6
0
+6
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legenda mma
теперь всё в ногах шмелей
+7
-1
+6
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Ноу криминалити
Хасасан Сасалихамиджич
+6
-2
+4
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igls54
Как же похорошел Мюнхен при Тухеле 😁
+4
-2
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Розовопопый пони
Нкунку и Лаймер уходят на мажорной ноте, обеспечив Лейпцигу ЛЧ и борясь за каждый мяч, радует, что ни один из них не сбавил оборотов в преддверии перехода в новые клубы
+2
0
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llolishe
Очень вовремя
+5
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Имя Фамилия
Каждый сливняк тухеля это +1 млн к будущей зарплате Нагельсманна.
+4
-2
+2
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Ds13
Ответ Tomas Muller
рад за Нагельсмана, а вы?
Попросят его со слезами вернуться)
А он такой- да я ждал этого))
+1
0
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ecopromo
ну, дортмунд вперед. Когда как не сейчас?
+3
-2
+1
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Совесть Черданцева
Нагельсманн, мой дорогой, я лично извинюсь перед тобой за всех дибилов в руководстве Баварии. Лично.
+1
0
+1
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Гусейн Магомедрасулов
Шах и мат зумеры
+3
-2
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Кирилл Лавров
Лейпциг очень круто смотрелся.

Особенно во втором тайме.
+2
-1
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Пирс Морган
Тухель бьет новые рекорды
+3
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Ноу криминалити
Осталось слить Кельну и будет требл от Хасасана
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Розовопопый пони
Ответ DimaBayern
А ведь у них есть возможность выиграть и кубок Германии. Но в финале поддержу Айнтрахт.
Аналогично, всё таки между "Гласнер красиво хлопнул дверью" и "Розе выиграл первый трофей на родине и тренеруя клуб родного города" - выбираю первое. Да и неохота видеть Вольфсбург в еврокубках, ежели РБ возьмет кубок.
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Имя Фамилия
Показали характер в самый важный момент 👍
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-1
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Владимир Владимирович
А когда то руководство Баварии считали образцом среди топ клубов
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Олег Пашальян
Ответ Алексей Татаренко
Тухель все-таки сделает Дортмунд чемпионом)
Но есть один нюанс 😅
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