«Бавария» впервые проиграла «Лейпцигу» на своем поле
«Лейпциг» впервые в истории добился победы над «Баварией» на ее поле.
Команда Марко Розе сегодня одолела мюнхенцев на «Альянц Арене» со счетом 3:1 в рамках 33-го тура чемпионата Германии.
За всю историю клубы встречались дома у «Баварии» 7 раз. До этого дня у хозяев было 4 победы, еще дважды они сыграли вничью.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
А он такой- да я ждал этого))
Особенно во втором тайме.