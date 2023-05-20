«Бавария» впервые проиграла «Лейпцигу» на своем поле

«Лейпциг» впервые в истории добился победы над «Баварией» на ее поле.

Команда Марко Розе сегодня одолела мюнхенцев на « » со счетом 3:1 в рамках 33-го тура чемпионата Германии.

За всю историю клубы встречались дома у «Баварии» 7 раз. До этого дня у хозяев было 4 победы, еще дважды они сыграли вничью.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!