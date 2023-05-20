«Бавария» проиграла 4 из 11 матчей при Тухеле. С Нагельсманном было 3 поражения за 37 игр сезона
Томас Тухель проиграл с «Баварией» больше матчей в этом сезоне, чем Юлиан Нагельсманн.
Мюнхенцы уступили «Лейпцигу» (1:3) на своем поле в 33-м туре Бундеслиги.
При Тухеле команда провела 11 игр, добившись пяти побед, а также дважды сыграв вничью и четырежды проиграв.
При Юлиане Нагельсманне с начала сезона «Бавария» сыграла 37 раз и потерпела лишь три поражения. Об отставке тренера было объявлено 24 марта.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Если Дортмунд и в такой ситуации сольёт чемпионат, то они самые главные куколды Европы:)
Юлиан 20.05.2023 Ландсберг-на-Лехе!
Для Бундеслиги прерывание 10 лет гегемонии одного клуба будет плюсом
Представляю что будет твориться на Идуна Парк во время чемпионского матча с Майнцом если Дортмунд завтра выиграет