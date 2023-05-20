«Бавария» проиграла 4 из 11 матчей при Тухеле. С Нагельсманном было 3 поражения за 37 игр сезона

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Футбол

Томас Тухель проиграл с «Баварией» больше матчей в этом сезоне, чем Юлиан Нагельсманн.

Мюнхенцы уступили «Лейпцигу» (1:3) на своем поле в 33-м туре Бундеслиги.

При Тухеле команда провела 11 игр, добившись пяти побед, а также дважды сыграв вничью и четырежды проиграв.

При Юлиане Нагельсманне с начала сезона «Бавария» сыграла 37 раз и потерпела лишь три поражения. Об отставке тренера было объявлено 24 марта. 

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61 комментарий

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Криштиану Роналду
Нагельсман катается по полу от смеха.
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Los Galácticos
Ройс и компания просто обязаны обыграть Аугсбург и Майнц и стать чемпионами, нельзя упускать такой шанс в этот раз.
+146
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BolxoB
Тухель: Бундеслига была у нас на крючке.
+102
-5
+97
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Отец Абду
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течёт вода и как играют в догонялки Дортмунд и Бавария:)

Если Дортмунд и в такой ситуации сольёт чемпионат, то они самые главные куколды Европы:)
+50
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Burel
Ответ Los Galácticos
Ройс и компания просто обязаны обыграть Аугсбург и Майнц и стать чемпионами, нельзя упускать такой шанс в этот раз.
только попробуйте лажануть, лузеры чёрно-желтые..
+32
-4
+28
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Пирс Морган
Ответ Криштиану Роналду
Нагельсман катается по полу от смеха.
Нойер: Полежу как я пока еще
+25
0
+25
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And Justice for All
Лет через 5 Хасан напишет книгу "Как убивали Баварию"
+24
-2
+22
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Кислым лицам Хасанчика и Кана удовлетворен был, после 3 гола
+23
-2
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Вадим Слуцкий
Ответ Криштиану Роналду
Нагельсман катается по полу от смеха.
Нет, не катается. Ему не дали доработать, а очень хотелось. Он предвкушал противостояние с "Сити". Ему горько и обидно.
+20
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+18
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Бакинский Кот
Тухелю кажись удастся то , что за долгие годы не удавалось другим тренерам в бундеслиге - сменить чемпиона Германии.
+16
0
+16
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Старик Стариканов
Похорошела Бавария без Нагельсмана
+14
-1
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петрович сектор1
Никто уже не узнает , как бы закончила Бавария сезон при Нагельсманна, но эти 2 месяца при Тухеле команда просто убога.
+11
0
+11
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Ноу криминалити
Бедные Хенесс и Румменигге, какие же профаны пришли вместо них
+10
-3
+7
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Vladzislav Zhurkevich
как интересно: Бавария долгие годы была образцом почти по всем параметрам и вдруг превращается в посмешище потому что Кану не понравился модник Нагельсманн ...
+6
0
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Розовопопый пони
Ответ Ноу криминалити
Бедные Хенесс и Румменигге, какие же профаны пришли вместо них
А че их жалеть, сами же Ули и Калле и привели эту парочку, зводно сделав из Хасана священную корову)
+5
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Bahmut
Развалинами Альянц Арены удовлетворен!
Юлиан 20.05.2023 Ландсберг-на-Лехе!
+5
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Артем Алмазов
Ответ Вадим Слуцкий
Нет, не катается. Ему не дали доработать, а очень хотелось. Он предвкушал противостояние с "Сити". Ему горько и обидно.
Обидно. Поэтому и ржёт теперь)))
+3
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Rio de Janeiro
Болельщики Боруссии сейчас переживают то же что мы после Англия-Хорватия.Пусть они своим шансом воспользуются также

Для Бундеслиги прерывание 10 лет гегемонии одного клуба будет плюсом

Представляю что будет твориться на Идуна Парк во время чемпионского матча с Майнцом если Дортмунд завтра выиграет
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Navi88
за такую рокировку так-то все руководство снимать надо... но "кто же его посадит, он же памятник"
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Северный болельщик
Поинтереснее будет в Бундеслиге! Ну и удачи лично Марко Ройсу! Ещё со времён Левандовски бьётся за Дортмунд.
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Shuller18
Знатно себе в ногу пальнули
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Алексей Тарасюк
Тухель, Тухель. Ну нафига было брать комманду на финише всех турниров?!
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Yu123
Хасанчик с Каном надеюсь после игры поздравили друг друга с треблом
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Red Scouser
Вообще не понятна смена тренера у Баварии, команда шла на первом месте, в ЛЧ были неплохие шансы пройти дальше, зачем они уволили Нагельсмана?
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uchiyamada
Тут в соседней новости пояснили, что цель всей этой многоходовочки была не пустить Тухеля в Ювентус, так что операция прошла по плану, в точном соответствии с графиком.
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