Томас Тухель проиграл с «Баварией» больше матчей в этом сезоне, чем Юлиан Нагельсманн.

Мюнхенцы уступили « » (1:3) на своем поле в 33-м туре Бундеслиги.

При Тухеле команда провела 11 игр, добившись пяти побед, а также дважды сыграв вничью и четырежды проиграв.

При Юлиане Нагельсманне с начала сезона « » сыграла 37 раз и потерпела лишь три поражения. Об отставке тренера было объявлено 24 марта.

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