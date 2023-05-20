Журналист Геннадий Орлов высказался об увольнении Славиши Йокановича из «Динамо».

Сербский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» в 27-м туре Мир (0:3). Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Павел Алпатов.

«Йокановича сняли, потому что «Динамо» умирает на глазах. «Динамо», которое приподнял . Все молодые ребята приостановились в росте. Что сейчас представляет из себя ? А с Грулевым? Йоканович – неудачный проект.

Я склоняюсь к тому, что у руля « » должен быть не иностранный тренер. Практика показывает, что после иностранных тренеров хорошего в команде ничего не остается. Нужно будет собирать новый состав. Лучше, чтоб были свои. Силкин и Кобелев хорошо работали. Даже у молодого Новикова неплохо получалось. «Зенит» же дал Семаку возможность работать. И посмотрите какой результат.

Приглашение Йокановича – ошибка. Вы можете сравнить его темперамент и Шварца? Конечно, нет. Хотя бы по темпераменту бы тренера подобрали! У Йокановича не взрывной футбол, а игроки все взрывные.

Николич? Что он сделал в «Локомотиве»? Просто их немного собрал, а игроки там и без него хорошие были. Личка смотрится намного интереснее. В «Оренбурге» он создал команду из ничего», – сказал Орлов.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!