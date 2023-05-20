Геннадий Орлов: «Динамо», которое приподнял Шварц, умирает на глазах. Приглашение Йокановича – ошибка. Склоняюсь к тому, что у руля должен быть не иностранный тренер»

Теги Сергей Семак Андрей Кобелев премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Силкин Геннадий Орлов Славиша Йоканович Сандро Шварц Даниил Фомин Марко Николич Вячеслав Грулев Марцел Личка Кирилл Новиков Арсен Захарян Футбол

Журналист Геннадий Орлов высказался об увольнении Славиши Йокановича из «Динамо».

Сербский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» в 27-м туре Мир РПЛ (0:3). Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Павел Алпатов. 

«Йокановича сняли, потому что «Динамо» умирает на глазах. «Динамо», которое приподнял Сандро Шварц. Все молодые ребята приостановились в росте. Что сейчас представляет из себя Фомин? А Захарян с Грулевым? Йоканович – неудачный проект.

Я склоняюсь к тому, что у руля «Динамо» должен быть не иностранный тренер. Практика показывает, что после иностранных тренеров хорошего в команде ничего не остается. Нужно будет собирать новый состав. Лучше, чтоб были свои. Силкин и Кобелев хорошо работали. Даже у молодого Новикова неплохо получалось. «Зенит» же дал Семаку возможность работать. И посмотрите какой результат.

Приглашение Йокановича – ошибка. Вы можете сравнить его темперамент и Шварца? Конечно, нет. Хотя бы по темпераменту бы тренера подобрали! У Йокановича не взрывной футбол, а игроки все взрывные.

Николич? Что он сделал в «Локомотиве»? Просто их немного собрал, а игроки там и без него хорошие были. Личка смотрится намного интереснее. В «Оренбурге» он создал команду из ничего», – сказал Орлов. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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27 комментариев

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Savardus
- Динамо приподнял Шварц
- Склоняюсь, что у руля должен быть не иностранный тренер

Когда продемонстрировал всем деменцию
+67
-4
+63
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Pelerin
Кто эти люди, берущие интервью у ГСО, Петржелы, Кавазашвили?
Дайте им уже спокойно поспать днëм ;)
+29
-1
+28
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Кеша
На месте Семака с бюджетом 18 млрд даже Александр Мостовой выглядел бы не плохо без справки , ГСО забыл добавить.
+12
0
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Харламов Никита
Ответ Savardus
- Динамо приподнял Шварц - Склоняюсь, что у руля должен быть не иностранный тренер Когда продемонстрировал всем деменцию
ага, говорить что после иностранного тренера НИЧЕГО хорошего не остаётся - при этом сетовать на то, что всё ХОРОШЕЕ что было при Шварце развалили 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
это когнитивный диссонанс 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
+6
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Overkiller
А где то в мире ещё упарываются по вот этому "наш/не наш"? Как то слабо представляю что бы условный Леви в Тотеме выступал что "нам нужен свой, доморощенный, английский тренер, а не эти жадные иностранцы без души!"
+5
-2
+3
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Amalfitano
А я склоняюсь к тому, что тренером должен стать Личка. Ну и он обязан привести с соьой 2-х аргентинцев. Ну и дать ему картбланш на то чтобы убрать Смолова, Шунина и т.д. ищ команды.
+4
-1
+3
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argentina10
если бы Зенит сейчас тренировал Спалетти, Адвокат или еще кто забугорный, пел бы иначе, кто должен у руля команды стоять..
+3
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+3
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гога11
Когда в Зените работал Адвокаат Гена восклицал: Ну как же сегодня хорош Зенит, как хорош! А Дик игру какую поставил! Теперь ругает иностранный тренеров. Непоследователен уважаемый Геннадий Сергеевич.
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Алар
Гена достал! Динамо приподнял Шварц, но тренером должен быть не иностранный тренер... Где логика?
+2
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Игорь Чернецов
...Зенит же дал Семаку...
А если бы Газпром дал не Зениту а Факелу?
Чё бы брякнул ГСО???
+2
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grishaffrfr
Думаю мнение гены никого не интересует,
пусть комментирует фигурное катание как раньше
+1
0
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Kvakin
То что с Йокановичем оплошали - 100 процентов. Но почему иностранец ассоциируется с плохим тренером совершенно непонятно. Тем более, что в начале говорит хорошие слова про Шварца.
+1
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Ковид 07.10.52
Ответ Amalfitano
А я склоняюсь к тому, что тренером должен стать Личка. Ну и он обязан привести с соьой 2-х аргентинцев. Ну и дать ему картбланш на то чтобы убрать Смолова, Шунина и т.д. ищ команды.
Личку на смену Семаку готовят....конкурентам из фарм-клуба не отдадут...
+1
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Karl_Ivanovich
Может быть "дело не в бензине", в смысле не в тренере??
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Kira625
Но Шварц то все таки иностранец
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Do Cent
Блин!!! Откуда он всё знает? Шаман наверное...
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prus_3
Это надо уметь слегка "приподнявшись" валиться затем с таким грохотом.
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Ape1sin
Оно при Шварце и начало падение. Печка дырявая, а впереди молодёжь нестабильная, то Динамо было на сезон
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дурной сходненский гребист
дядя Гена, Личку лучше попридержать для Зенита, если Семак уйдет в ПСЖ
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shahmur
какая разница какой тренер, систему надо менять в стране, а не кровати переставлять.
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Mixos Demid
Дед опять таблетки забыл принять!!! Да и в голову с болот надуло.
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валя_стакан
Ответ Savardus
- Динамо приподнял Шварц - Склоняюсь, что у руля должен быть не иностранный тренер Когда продемонстрировал всем деменцию
Весной Шварц был на уровне Йокановича только с топ игроками еще не уехавшими.
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юра георгиевский
Ответ Pelerin
Кто эти люди, берущие интервью у ГСО, Петржелы, Кавазашвили? Дайте им уже спокойно поспать днëм ;)
Им, в сутки надо спать 12 часов, не меньше, иначе будут смешные речи.
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валя_стакан
Ответ Overkiller
А где то в мире ещё упарываются по вот этому "наш/не наш"? Как то слабо представляю что бы условный Леви в Тотеме выступал что "нам нужен свой, доморощенный, английский тренер, а не эти жадные иностранцы без души!"
У нас не Англия, лучшие тренеры не поедут тем более сейчас, а из тех кто поедет нужно еще умение выбрать тренера, а этого умения у Динамо нет и не было.
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Spaten
Ответ дурной сходненский гребист
дядя Гена, Личку лучше попридержать для Зенита, если Семак уйдет в ПСЖ
Мбаппе в ПСЖ называл бы Семака- Батья))
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