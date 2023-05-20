Геннадий Орлов: «Динамо», которое приподнял Шварц, умирает на глазах. Приглашение Йокановича – ошибка. Склоняюсь к тому, что у руля должен быть не иностранный тренер»
Журналист Геннадий Орлов высказался об увольнении Славиши Йокановича из «Динамо».
Сербский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» в 27-м туре Мир РПЛ (0:3). Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Павел Алпатов.
«Йокановича сняли, потому что «Динамо» умирает на глазах. «Динамо», которое приподнял Сандро Шварц. Все молодые ребята приостановились в росте. Что сейчас представляет из себя Фомин? А Захарян с Грулевым? Йоканович – неудачный проект.
Я склоняюсь к тому, что у руля «Динамо» должен быть не иностранный тренер. Практика показывает, что после иностранных тренеров хорошего в команде ничего не остается. Нужно будет собирать новый состав. Лучше, чтоб были свои. Силкин и Кобелев хорошо работали. Даже у молодого Новикова неплохо получалось. «Зенит» же дал Семаку возможность работать. И посмотрите какой результат.
Приглашение Йокановича – ошибка. Вы можете сравнить его темперамент и Шварца? Конечно, нет. Хотя бы по темпераменту бы тренера подобрали! У Йокановича не взрывной футбол, а игроки все взрывные.
Николич? Что он сделал в «Локомотиве»? Просто их немного собрал, а игроки там и без него хорошие были. Личка смотрится намного интереснее. В «Оренбурге» он создал команду из ничего», – сказал Орлов.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
- Склоняюсь, что у руля должен быть не иностранный тренер
Когда продемонстрировал всем деменцию
Дайте им уже спокойно поспать днëм ;)
это когнитивный диссонанс 🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️
А если бы Газпром дал не Зениту а Факелу?
Чё бы брякнул ГСО???
пусть комментирует фигурное катание как раньше