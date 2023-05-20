«🤡 Слова Лещука про Йокановича – лицемерие, бросать такое в спину – подло и мерзко. Не слишком ли раздухарился после победы над разобранным «Торпедо»?» Радимов о вратаре «Динамо»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Славиша Йоканович Павел Алпатов Игорь Лещук соцсети Футбол

Владислав Радимов назвал лицемерием слова Игоря Лещука о Славише Йокановиче.

Славиша Йоканович был уволен из «Динамо» после разгромного поражения от «Ахмата» в 27-м туре Мир РПЛ (0:3).

В матче с «Торпедо», который «Динамо» выиграло со счетом 3:0, командой руководил Павел Алпатов. После матча Лещук заявил, что футбол «Динамо» при Йокановиче был скучным и непонятным: «Сейчас нам за неделю все объяснили, все лучше начали понимать».

«Слова Лещука про Йокановича – лицемерие чистой воды! 🤡🤡🤡

Честно сказать, пребываю в шоке от сегодняшних слов голкипера «Динамо» Лещука в адрес уже ушедшего Йокановича. Бессмысленно спорить, что у тренера не получилось в клубе, и его увольнение было заслуженным, но разводить грязь, бросать вот такие слова в спину – просто подло и мерзко.

Во-первых, не слишком ли он раздухарился после победы над разобранным «Торпедо», которое еле ходит и уже готовится к ФНЛ?

Во-вторых, если у этого персонажа были вопросы к методам работы Йокановича, почему же он молчал весь сезон и не высказывался?

И как это вдруг за неделю команда могла что-то понять с новым тренером? Больше напоминает обычный подхалимаж и попытку подлизаться к новому тренеру, чем на взвешенную оценку.

Лещук после таких слов просто упал в моих глазах! Куда симпатичнее он выглядит, когда его рот на замке!» – написал экс-игрок «Зенита» в своем телеграм-канале.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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37 комментариев

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Spaten
Прав на все 100
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kostyan89
Ну у Йокановича и правда говорят (с) были проблемы в раздевалке. И насчёт игры вполне высказывались. но Лещук себя реально проявляет с очень плохой стороны. То ситуация с Полиной, то высказывания. И был бы вратарь хороший, так вечный лавочки, а похоже мнит себя будущим Буффоном
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rigobersong
Кто такой Лещук?:) Почему про игрока сыгравшего 10 матчей в РПЛ за свою жалкую карьеру, мы читаем о нем так много новостей?:)
+38
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Рав. Зильберман
Ответ Saint Blond
взхызхх какой же клоун он, - "почему же он молчал весь сезон и не высказывался?". Потому что Лещука бы из команды турнули, чел на радимове ты в ювентусе играл или в зените? у нас в расие если против тренера пойдешь, считай безработный, а сидеть и год терпеть такую ужасную работу, конечно у него эмоции после ухода этого шарлатана. а сам радимов то видать подлизывался ко всем , потому что я не то что о конфликтах с ним не слышал, я даже не знаю кто это такой вообще, может он водоносцем в питере был?
Конечно не знаешь, ты еще не родился когда он играл)
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Maxi Yuryev
Радимов внезапно выдал базу...не поспоришь даже
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Recreated
Булан спортс читает!
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Кеша
Радимов прав! Лещук не рядовой болельщик , чтобы в спину кидать , а член команды. Что же ты лавку полировал и молчал в тряпочку ?
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amra73
В данном случае поддержу Радимова
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57s6w79qhh
Буланов абсолютно по делу высказался по поводу этого воротчика.
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antiginer
Лещук-непорядочный и недалекий, мягко говоря, человек
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Alex Alex
прав на все 100%. Лещук себя зашкварил этим (даже если это так, так нельзя себя вести)
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Олег Мохов
радимов тоже Буланову не хило после развода обсирал.а сейчас предстает моралистом.
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Ярик01
Все правильно сказал Влад
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Pertinax Gandi
Да ничего такого Лещук не сказал. Сказал, что не понимали, во что играют. Так и болельщики не понимают. А Радимову лишь бы плюнуть в сторону Динамо.
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sbvinn
Сколько людей сразу, которые лишатся такого блага как рукопожатие САМОГО ЛЕЩУКА - и Йоканович, и Радимов...
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Газонокосильщик Хави
и что лещук понял? когда он должен больше общаться с тренером вратарей. или стали наигрывать схему 4-4-3?
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kitprologic
черт...
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Eraser
Ответ Saint Blond
Ну если лет 20-25 назад он играл, то видимо реально водоносцем раз его никто в 21 веке не запомнил, а если лет 30-40 назад играл то пусть молчит дед, с нулевых футбол изменился.
чел, даже если футбол изменился, то подхалимаж и лицемерие веками не меняются. Здесь речь именно об этом. Ну и да, не знать Радимова и лезть в комментарии - признак дурного вкуса.
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An Kr
Вот из-за таких как Радимов никто и не хочет интервью давать. Ничего особенного Лещук не сказал, если слушать его полное интервью. А то что Йоканович не зашел в раздевалку как Радимов прокомментирует?
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Pol Belov
Радимов стал в каждую дырку затычкой, какие-то сплетни ходит собирает, морали учит... ему Динамо прищемило что-то?
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Андрей Кобранов
Выиграли у никакущего , вылетевшего Торпедо а радуемся так будто Барселону грохнули . Понятное дело соскучились по победам . А про Иоканрвича правда некрасиво поступил не попрощавшись …
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Денис Октябрев
Промес об Абаскале: «Могу искренне сказать, что давно не видел в нашем клубе тренера такого высокого уровня. Его ждет большое будущее

Не воспринимайте это как пустую похвалу. Я знаю, о чем говорю. Как человек, который видел всё изнутри. Построение работы, общение с игроками, идеи – все это у Абаскаля на высоте.

Он знает, когда быть серьезным, а когда надо разрядить обстановку и устроить какой‑нибудь нестандартный тимбилдинг. И наш тренировочный процесс выстроен очень качественно и интересно.

В дальнейшем желаю Гильермо вписать свое имя в историю «Спартака» большими победами. Может быть, уже в следующем сезоне».
Сравните. Вот это я понимаю - ода, не то что от Лещука: тот и фамилии тренера не назвал, фигуририровало загадочное "объяснили". К слову, Радимов постоянно критикует Абаскаля. Но Промеса лицемером и подхалимом или глупцом я не видел, чтоб Радимов в СМИ назвал.
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Добрый Ретроград
Ответ kostyan89
Ну у Йокановича и правда говорят (с) были проблемы в раздевалке. И насчёт игры вполне высказывались. но Лещук себя реально проявляет с очень плохой стороны. То ситуация с Полиной, то высказывания. И был бы вратарь хороший, так вечный лавочки, а похоже мнит себя будущим Буффоном
В данном случае от слова "буффонада"
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Al561
Ответ Pol Belov
Радимов стал в каждую дырку затычкой, какие-то сплетни ходит собирает, морали учит... ему Динамо прищемило что-то?
А то нет)) Не просто так он, когда ушел из Динамо, от болел получил прозвище Сарагосская б. и отвечал, кстати взаимностью.
Хотя Лещук мог бы и выждать время для сведения счетов.
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Saint Blond
Ответ Eraser
чел, даже если футбол изменился, то подхалимаж и лицемерие веками не меняются. Здесь речь именно об этом. Ну и да, не знать Радимова и лезть в комментарии - признак дурного вкуса.
Лицемерие.. Хоть один болельщик динамо считает что при иокановече хорошо было, или мб сейчас игра с химками была хуже чем могла бы быть при нем? Нет. Получается процентов 80 футболистов лицмеры т.к если нету результата и игры при одном тренере, но появляются после его ухода, больше половины состава признают - Да, тренер был не о чем. А признак дурного вкуса - не иметь своего мнения и строить его опираясь на слова неизвестного, забытого всеми чела из зенита, да еще и про внутреннюю кухню игроков и тренерского штаба в динамо, куда он лезет то.
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