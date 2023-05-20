«🤡 Слова Лещука про Йокановича – лицемерие, бросать такое в спину – подло и мерзко. Не слишком ли раздухарился после победы над разобранным «Торпедо»?» Радимов о вратаре «Динамо»
Владислав Радимов назвал лицемерием слова Игоря Лещука о Славише Йокановиче.
Славиша Йоканович был уволен из «Динамо» после разгромного поражения от «Ахмата» в 27-м туре Мир РПЛ (0:3).
В матче с «Торпедо», который «Динамо» выиграло со счетом 3:0, командой руководил Павел Алпатов. После матча Лещук заявил, что футбол «Динамо» при Йокановиче был скучным и непонятным: «Сейчас нам за неделю все объяснили, все лучше начали понимать».
«Слова Лещука про Йокановича – лицемерие чистой воды! 🤡🤡🤡
Честно сказать, пребываю в шоке от сегодняшних слов голкипера «Динамо» Лещука в адрес уже ушедшего Йокановича. Бессмысленно спорить, что у тренера не получилось в клубе, и его увольнение было заслуженным, но разводить грязь, бросать вот такие слова в спину – просто подло и мерзко.
Во-первых, не слишком ли он раздухарился после победы над разобранным «Торпедо», которое еле ходит и уже готовится к ФНЛ?
Во-вторых, если у этого персонажа были вопросы к методам работы Йокановича, почему же он молчал весь сезон и не высказывался?
И как это вдруг за неделю команда могла что-то понять с новым тренером? Больше напоминает обычный подхалимаж и попытку подлизаться к новому тренеру, чем на взвешенную оценку.
Лещук после таких слов просто упал в моих глазах! Куда симпатичнее он выглядит, когда его рот на замке!» – написал экс-игрок «Зенита» в своем телеграм-канале.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Не воспринимайте это как пустую похвалу. Я знаю, о чем говорю. Как человек, который видел всё изнутри. Построение работы, общение с игроками, идеи – все это у Абаскаля на высоте.
Он знает, когда быть серьезным, а когда надо разрядить обстановку и устроить какой‑нибудь нестандартный тимбилдинг. И наш тренировочный процесс выстроен очень качественно и интересно.
В дальнейшем желаю Гильермо вписать свое имя в историю «Спартака» большими победами. Может быть, уже в следующем сезоне».
Сравните. Вот это я понимаю - ода, не то что от Лещука: тот и фамилии тренера не назвал, фигуририровало загадочное "объяснили". К слову, Радимов постоянно критикует Абаскаля. Но Промеса лицемером и подхалимом или глупцом я не видел, чтоб Радимов в СМИ назвал.
Хотя Лещук мог бы и выждать время для сведения счетов.