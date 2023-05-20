Владислав Радимов назвал лицемерием слова Игоря Лещука о Славише Йокановиче.

был уволен из «Динамо» после разгромного поражения от «Ахмата» в 27-м туре Мир (0:3).

В матче с «Торпедо», который «Динамо» выиграло со счетом 3:0, командой руководил Павел Алпатов. После матча Лещук заявил, что футбол « » при Йокановиче был скучным и непонятным: «Сейчас нам за неделю все объяснили, все лучше начали понимать».

«Слова Лещука про Йокановича – лицемерие чистой воды! 🤡🤡🤡

Честно сказать, пребываю в шоке от сегодняшних слов голкипера «Динамо» Лещука в адрес уже ушедшего Йокановича. Бессмысленно спорить, что у тренера не получилось в клубе, и его увольнение было заслуженным, но разводить грязь, бросать вот такие слова в спину – просто подло и мерзко.

Во-первых, не слишком ли он раздухарился после победы над разобранным « », которое еле ходит и уже готовится к ФНЛ?

Во-вторых, если у этого персонажа были вопросы к методам работы Йокановича, почему же он молчал весь сезон и не высказывался?

И как это вдруг за неделю команда могла что-то понять с новым тренером? Больше напоминает обычный подхалимаж и попытку подлизаться к новому тренеру, чем на взвешенную оценку.

Лещук после таких слов просто упал в моих глазах! Куда симпатичнее он выглядит, когда его рот на замке!» – написал экс-игрок «Зенита» в своем телеграм-канале.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!