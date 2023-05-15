Радимов о «Динамо» и скандале с Лысенко и Лещуком: «Проткнутая вершиной любовного треугольника дыра во вратарской линии особенно заметна на фоне чудовищной обороны»

Владислав Радимов назвал развод Игоря Лещука одной из причин спада «Динамо».

Напомним, ранее вратарь «Динамо» объявил о разводе со своей женой Виолеттой, с которой он воспитывает двух дочерей. Экс-супруга Лещука опубликовала в соцсетях пост, в котором предположительно намекнула на измену мужа с бывшей пресс-атташе клуба Полиной Лысенко, ныне работающей в медийном ФК «10». В соцсетях также распространились совместные фотографии якобы Лысенко и Лещука, предположительно сделанные во время зимних сборов «Динамо» в Турции, однако подлинность снимков не подтверждена.

«Занимательно, что сыпаться команда начала весной, одновременно с раскрывшимся скандалом с Полиной Лысенко, и тогда же место в основе потерял игравший в марте в Лещук, а Шунин надежность давно расплескал.

Полина ушла, Лещук сел на скамейку, не спасает, «Динамо» сыплется – давно у москвичей не было таких историй.

Проткнутая вершиной любовного треугольника дыра во вратарской линии особенно заметна на фоне чудовищной обороны «Динамо», – написал экс-игрок «Зенита» в своем телеграм-канале.

Полина Лысенко – ведущая «Динамо ТВ». Это она крутит волчок и бьет в гонг в «Что? Где? Когда?»

Экс-ведущая «Динамо» Лысенко о слухах, что Лещук бросил семью из-за нее: «Оправдываться не должна. Мне есть что сказать, но пока не планирую»