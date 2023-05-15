Радимов о «Динамо» и скандале с Лысенко и Лещуком: «Проткнутая вершиной любовного треугольника дыра во вратарской линии особенно заметна на фоне чудовищной обороны»
Владислав Радимов назвал развод Игоря Лещука одной из причин спада «Динамо».
Напомним, ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук объявил о разводе со своей женой Виолеттой, с которой он воспитывает двух дочерей. Экс-супруга Лещука опубликовала в соцсетях пост, в котором предположительно намекнула на измену мужа с бывшей пресс-атташе клуба Полиной Лысенко, ныне работающей в медийном ФК «10». В соцсетях также распространились совместные фотографии якобы Лысенко и Лещука, предположительно сделанные во время зимних сборов «Динамо» в Турции, однако подлинность снимков не подтверждена.
«Занимательно, что сыпаться команда начала весной, одновременно с раскрывшимся скандалом с Полиной Лысенко, и тогда же место в основе потерял игравший в марте в Лещук, а Шунин надежность давно расплескал.
Полина ушла, Лещук сел на скамейку, Шунин не спасает, «Динамо» сыплется – давно у москвичей не было таких историй.
Проткнутая вершиной любовного треугольника дыра во вратарской линии особенно заметна на фоне чудовищной обороны «Динамо», – написал экс-игрок «Зенита» в своем телеграм-канале.
Полина Лысенко – ведущая «Динамо ТВ». Это она крутит волчок и бьет в гонг в «Что? Где? Когда?»
Экс-ведущая «Динамо» Лысенко о слухах, что Лещук бросил семью из-за нее: «Оправдываться не должна. Мне есть что сказать, но пока не планирую»
Увы, друзья, немудрено..