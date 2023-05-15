Радимов о «Динамо» и скандале с Лысенко и Лещуком: «Проткнутая вершиной любовного треугольника дыра во вратарской линии особенно заметна на фоне чудовищной обороны»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Игорь Лещук соцсети Полина Лысенко Футбол

Владислав Радимов назвал развод Игоря Лещука одной из причин спада «Динамо».

Напомним, ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук объявил о разводе со своей женой Виолеттой, с которой он воспитывает двух дочерей. Экс-супруга Лещука опубликовала в соцсетях пост, в котором предположительно намекнула на измену мужа с бывшей пресс-атташе клуба Полиной Лысенко, ныне работающей в медийном ФК «10». В соцсетях также распространились совместные фотографии якобы Лысенко и Лещука, предположительно сделанные во время зимних сборов «Динамо» в Турции, однако подлинность снимков не подтверждена.

«Занимательно, что сыпаться команда начала весной, одновременно с раскрывшимся скандалом с Полиной Лысенко, и тогда же место в основе потерял игравший в марте в Лещук, а Шунин надежность давно расплескал.

Полина ушла, Лещук сел на скамейку, Шунин не спасает, «Динамо» сыплется – давно у москвичей не было таких историй.

Проткнутая вершиной любовного треугольника дыра во вратарской линии особенно заметна на фоне чудовищной обороны «Динамо», – написал экс-игрок «Зенита» в своем телеграм-канале.

Полина Лысенко – ведущая «Динамо ТВ». Это она крутит волчок и бьет в гонг в «Что? Где? Когда?»

Экс-ведущая «Динамо» Лысенко о слухах, что Лещук бросил семью из-за нее: «Оправдываться не должна. Мне есть что сказать, но пока не планирую»

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Радимов в каждой дырке затычка))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Исмагилов
У него ещё и телеграм-канал есть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Почему Радимов так к Динамо прицепился?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abu Ibrahim
Лещук основным когда вообще был ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Владик как никто другой знает про измены среди команды. В середине девяностых в ЦСКА друг у друга уводили активно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Непонятно, что больше заинтересовало Радимова отсутствие обороны Динамо или развод Лещука?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimur
Худшее, что было в динамовской истории - это игра Радимова за Динамо. Он до сих пор истерит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
argentina10
при чем здесь футбол и личные отношения....может назвать кого, кто тоже из семьи уходил ради других женщин???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Николаев
Писать в телеге сообщенья
Увы, друзья, немудрено..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рагнар Лодброк
Ой тебе ли говорить,"кудесник" мяча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Grabenovsky
Ответ Oleg Olegov
Почему Радимов так к Динамо прицепился?)
играл же там)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avAngard
Ответ argentina10
при чем здесь футбол и личные отношения....может назвать кого, кто тоже из семьи уходил ради других женщин???
ну возможно что конфликт повлиял на игру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий