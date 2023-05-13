У Соболева 7 (6+1) очков в 5 последних матчах за «Спартак». Он третий игрок РПЛ по «гол+пас» после Малкома и Промеса

Теги Спартак Зенит Химки премьер-лига Россия Квинси Промес Малком Александр Соболев Футбол

Александр Соболев сравнял счет в матче «Спартака» и «Химок».

На 56-й минуте нападающий выиграл подбор и забил ударом из района 11-метровой отметки. 

На счету Соболева 6 голов и 1 результативная передача в 5 последних матчах за «Спартак». Он сделал дубль в игре с «Динамо» (3:2), дважды забил и сделал голевую передачу в матче с «Краснодаром» (4:3), а также отличился в игре с «Ростовом» (1:1). В матче предыдущего тура с «Зенитом» (2:3) Соболев не отметился результативными действиями.

Теперь у россиянина 13 мячей и 6 голевых передач в 25 матчах Мир РПЛ. Он занимает 3-е место среди лучших игроков чемпионата по системе «гол+пас». Его опережают только вингер «Зенита» Малком (22+7) и полузащитник «Спартака» Квинси Промес (18+7).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Химками» (1:1, второй тайм).

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8 комментариев

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Goldstream
Соболев - очень хороший форвард.
Если бы не его отвратительное неспортивное поведение, цены бы ему не было.
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Виталик Украинский
А стата есть по ныркам и неудалениям?
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Алексей Сигаев
Мясной дом Бородина!
+4
-4
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ДудьСдулся
Ответ vendigo
разве только чемпионата Тушино, да и там-то не факт
двигайся на ...
+1
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