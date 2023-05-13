У Соболева 7 (6+1) очков в 5 последних матчах за «Спартак». Он третий игрок РПЛ по «гол+пас» после Малкома и Промеса

Александр Соболев сравнял счет в матче «Спартака» и «Химок».

На 56-й минуте нападающий выиграл подбор и забил ударом из района 11-метровой отметки.

На счету 6 голов и 1 результативная передача в 5 последних матчах за «Спартак». Он сделал дубль в игре с «Динамо» (3:2), дважды забил и сделал голевую передачу в матче с «Краснодаром» (4:3), а также отличился в игре с «Ростовом» (1:1). В матче предыдущего тура с «Зенитом» (2:3) Соболев не отметился результативными действиями.

Теперь у россиянина 13 мячей и 6 голевых передач в 25 матчах Мир . Он занимает 3-е место среди лучших игроков чемпионата по системе «гол+пас». Его опережают только вингер « » Малком (22+7) и полузащитник « » (18+7).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Химками» (1:1, второй тайм).