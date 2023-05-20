Квинси Промес: «Не хочу много говорить о «Зените», это ведь даже не дерби. ЦСКА – да. Но не «Зенит». Это обычный соперник»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Хавбек «Спартака» Квинси Промес сравнил противостояния с ЦСКА и «Зенитом».

– За все годы, что ты играешь за «Спартак», мы ни разу не побеждали в Санкт-Петербурге. Хотя только в этом сезоне играли там трижды. Есть понимание, как сломать эту традицию?

– Я устал от этого, что тут сказать. Мы просто обязаны исправиться. Много говорить о «Зените» я не хочу. Это ведь даже не дерби. ЦСКА – да. Но не «Зенит». Это обычный соперник, к которому мы едем в гости с целью обыграть его, как любую другую команду.

– То есть матчи с армейцами принципиальнее?

– Лично для меня – конечно! «Зенит» хорош, снова выиграл чемпионат и заслуживает уважения за это. Но пора с этим заканчивать. Трофеи должны оставаться в Москве, – сказал Промес.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

163 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R. Giskard Reventlov
Естественно, не дерби. Дерби это битва команд одного города. Матч Реала и Барселоны тоже не дерби
+169
-17
+152
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
Я за вами 3 дня бегу, что бы сказать :
" Какой же Зенит не принципиальный соперник"
+194
-64
+130
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
"Много говорить о «Зените» я не хочу. Это ведь даже не дерби. ЦСКА – да. Но не «Зенит». Это обычный соперник, мы едем к нему, получаем свою пятерочку/семерочку и уползаем в Москву рассуждать о заговорах и величии."
+135
-39
+96
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Ответ Алексей Сигаев
Провинциальные комплексы подъехали. Очень хочется напроситься в принципиальные соперники. А не берут. А очень хочется. А Петротрест закрылся. А с Мальмё и Брюгге УЕФА не разрешает играть. А в Гатчине профессионального футбола нет. Провинциальная безысходность.
Комплексы у тушинских как раз. Надо же оправдывать регулярные разгромы от Зенита "недонастроем". Да и в европейских квалификациях вылетать 10 лет подряд хрен знает от кого уефа не разрешает.
+66
-20
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Именно поэтому у Спартака все драки с Зенитом. В матчах с Зенитом, а не с ЦСКА пищевик играет грубо, что доказывает кол-во жк. Конечно не принципиальный)
+74
-30
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ахаха, конечно обычный.
В кубковом матче устроили драку, в чемпионате как ужаленные на 95й минуте неслись отыгрываться.
"Нам то не гони".
+44
-5
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyritanza
Ответ R. Giskard Reventlov
Естественно, не дерби. Дерби это битва команд одного города. Матч Реала и Барселоны тоже не дерби
Одного города, а также одного региона. Смотрим "Рурское дерби" в Германии, и не особо укоренившееся у нас понятие "Южное дерби". В масштабах страны в принципе с натяжкой можно считать, что в каком-то смысле команды из одного региона. Также "дерби" подразумевает под собой принципиальное соперничество, что тоже тут подходит, сколько бы болельщики Спартака это не отрицали(жопа у них горит в первую очередь из-за Зенита, а не ЦСКА).
+49
-11
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eao79rus
Также Промес:

"За пять лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака» и всех остальных. Но тем важнее для нас переломить это. Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России, — такая цель дает запредельную мотивацию.

— Ты веришь, что мы способны сделать это в следующем сезоне?

— А иначе зачем я здесь? И все в «Спартаке» должны жить этой целью."

Биполяр очка
+38
-7
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Спартак как футбольный клуб не вызывает никаких эмоций особых. Одно золото за два десятилетия и россыпь пятёрочек-семёрочек.
Если бы не Федун, Зарема, ручные "журналисты" и забавные болельщики, то вообще бы был обычный матч. Но и эти компоненты уже начинают утомлять, т.к. много в этом хождения по кругу.
Всё-таки без футбольной составляющей в футболе никак. А она у Спартака...ну такая...не очень.
+37
-10
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Харламов
Ответ Алексей Игоревич
Так вся Россия считает
"Вся Россия" - ничего более популистского придумать сложно
+29
-7
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Автотренинг, попытка 100500.
+27
-7
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PobeditelZ
В тушино есть нормальные футболисты или там у всех с головой проблемы?
+35
-17
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
А Малком вообще никто, - добавил Промес
+28
-11
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Ответ R. Giskard Reventlov
Естественно, не дерби. Дерби это битва команд одного города. Матч Реала и Барселоны тоже не дерби
Да это Эль Классико
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
San9
Ответ justbored
Ну, столичные против деревенских выскочек это классическое же. Ничего особенно принципиального тут нет. ))
Только выскочки в этих случаях скорее столичные, а не деревенские))
+25
-9
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ninjah
Промес скрывающий боль)
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Архитектор Мендисабаль
Не устали от постоянного подчеркивания, что Зенит не принципиальный соперник? Пусть будет так, соперничайте себе сами в своей нерезиновой, а Зенит просто будет становиться чемпионом России...
+22
-10
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
>воспитанному человеку
>хотят побить
>это нормально

Ох уж эти московские джунгли.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петроград
"Трофеи должны оставаться в Москве"
Вся суть
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Устинов
Ответ Алексей Сигаев
Провинциальные комплексы подъехали. Очень хочется напроситься в принципиальные соперники. А не берут. А очень хочется. А Петротрест закрылся. А с Мальмё и Брюгге УЕФА не разрешает играть. А в Гатчине профессионального футбола нет. Провинциальная безысходность.
Москва - единственная в мире столица с провинциальными комплексами. Годы глотания пыли и деклассов даром не прошли.
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Трофеи должны оставаться в Москве (с) Промес

Нет, не должны. Вот это действительно вредно для развития футбола в стране, потому что всё развитие замыкается на столице и не пересекает МКАД. Если в этом году кубок выиграет Краснодар - это будет очень хорошо.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R Kukhov
После слива ЦСКА придется признать что дерби - это с Динамо, а дальше через Локомотив и до Торпедо добраться можно
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyritanza
Кажется, в перерыве матча, в котором они слили 7:1, он говорил иначе)
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Обычный чемпион последних пяти лет.
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
Ответ Егор Егор
Если бы Промес это ни с того ни с сего сказал, то подкол был бы уместен. А так лишь показывает, что кто-то после заголовка побежал в комментарии...
это интервью для клубного сайта, брал его работник пресс-службы спартака, то есть клубу так все равно на Зенит который уже стал чемпионом, что он перед важным матчем с ЦСКА задаёт вопросы про него? действительно какие то комплексы уже
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий