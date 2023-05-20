Квинси Промес: «Не хочу много говорить о «Зените», это ведь даже не дерби. ЦСКА – да. Но не «Зенит». Это обычный соперник»
Хавбек «Спартака» Квинси Промес сравнил противостояния с ЦСКА и «Зенитом».
– За все годы, что ты играешь за «Спартак», мы ни разу не побеждали в Санкт-Петербурге. Хотя только в этом сезоне играли там трижды. Есть понимание, как сломать эту традицию?
– Я устал от этого, что тут сказать. Мы просто обязаны исправиться. Много говорить о «Зените» я не хочу. Это ведь даже не дерби. ЦСКА – да. Но не «Зенит». Это обычный соперник, к которому мы едем в гости с целью обыграть его, как любую другую команду.
– То есть матчи с армейцами принципиальнее?
– Лично для меня – конечно! «Зенит» хорош, снова выиграл чемпионат и заслуживает уважения за это. Но пора с этим заканчивать. Трофеи должны оставаться в Москве, – сказал Промес.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
" Какой же Зенит не принципиальный соперник"
В кубковом матче устроили драку, в чемпионате как ужаленные на 95й минуте неслись отыгрываться.
"Нам то не гони".
"За пять лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака» и всех остальных. Но тем важнее для нас переломить это. Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России, — такая цель дает запредельную мотивацию.
— Ты веришь, что мы способны сделать это в следующем сезоне?
— А иначе зачем я здесь? И все в «Спартаке» должны жить этой целью."
Биполяр очка
Если бы не Федун, Зарема, ручные "журналисты" и забавные болельщики, то вообще бы был обычный матч. Но и эти компоненты уже начинают утомлять, т.к. много в этом хождения по кругу.
Всё-таки без футбольной составляющей в футболе никак. А она у Спартака...ну такая...не очень.
>хотят побить
>это нормально
Ох уж эти московские джунгли.
Вся суть
Нет, не должны. Вот это действительно вредно для развития футбола в стране, потому что всё развитие замыкается на столице и не пересекает МКАД. Если в этом году кубок выиграет Краснодар - это будет очень хорошо.