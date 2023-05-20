Квинси Промес: «Не хочу много говорить о «Зените», это ведь даже не дерби. ЦСКА – да. Но не «Зенит». Это обычный соперник»

Хавбек «Спартака» Квинси Промес сравнил противостояния с ЦСКА и «Зенитом».

– За все годы, что ты играешь за «Спартак», мы ни разу не побеждали в Санкт-Петербурге. Хотя только в этом сезоне играли там трижды. Есть понимание, как сломать эту традицию?

– Я устал от этого, что тут сказать. Мы просто обязаны исправиться. Много говорить о «Зените» я не хочу. Это ведь даже не дерби. – да. Но не «Зенит». Это обычный соперник, к которому мы едем в гости с целью обыграть его, как любую другую команду.

– То есть матчи с армейцами принципиальнее?

– Лично для меня – конечно! «Зенит» хорош, снова выиграл чемпионат и заслуживает уважения за это. Но пора с этим заканчивать. Трофеи должны оставаться в Москве, – сказал Промес.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!