Промес перед ЦСКА: «Последняя возможность спасти сезон. «Спартаку» нужно этим пользоваться»

Квинси Промес считает матч «Спартака» с ЦСКА ключевым в борьбе за 2-е место в Мир РПЛ.

Команды встретятся в воскресенье в 28-м туре.

– Впереди важнейший матч с . Можно сравнить это дерби с финалом?

— Да, ведь нам просто необходимо набирать очки. Это, по сути, последняя возможность спасти сезон. Мы опустились в таблице на четвертое место, но возможность исправить положение еще есть. Нужно этим пользоваться. К тому же играем дома.

Наши результаты в последнее время действительно не радовали. Но играли-то мы хорошо, часто лучше соперников! Самое время доказать, что мы достойны большего. Суперфиналом это не назовешь, ведь борьба здесь идет не за первое место. Но в плане шансов на серебро это будет ключевая битва, – сказал хавбек « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!