Промес перед ЦСКА: «Последняя возможность спасти сезон. «Спартаку» нужно этим пользоваться»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес считает матч «Спартака» с ЦСКА ключевым в борьбе за 2-е место в Мир РПЛ.

Команды встретятся в воскресенье в 28-м туре.

– Впереди важнейший матч с ЦСКА. Можно сравнить это дерби с финалом?

— Да, ведь нам просто необходимо набирать очки. Это, по сути, последняя возможность спасти сезон. Мы опустились в таблице на четвертое место, но возможность исправить положение еще есть. Нужно этим пользоваться. К тому же играем дома.

Наши результаты в последнее время действительно не радовали. Но играли-то мы хорошо, часто лучше соперников! Самое время доказать, что мы достойны большего. Суперфиналом это не назовешь, ведь борьба здесь идет не за первое место. Но в плане шансов на серебро это будет ключевая битва, – сказал хавбек «Спартака».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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48 комментариев

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feelthedroom@mail.ru
Ответ igls54
Всегда умиляет в рассуждениях о столичном дерби - играем дома🤣
«Дома» это значит на домашней арене , при поддержке домашних трибун (ок, сейчас не особо актуально).
Ну это так, к сведению.
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Петр Васильев
Интересно, каким образом? Даже в случае победы вы останетесь на третьем месте
+22
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+10
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schwein
Ответ igls54
Всегда умиляет в рассуждениях о столичном дерби - играем дома🤣
Ну так для них доехать из Тушино до ЦСКА или Динамо это выезд!
Борщевые же на полном серьезе уверяли, что Лужники это нейтральный стадион.
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igls54
Всегда умиляет в рассуждениях о столичном дерби - играем дома🤣
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+3
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Andrew Petrov
Интересная надеюсь игра будет,обоим командам есть,что доказывать и посмотреть на фоне соперника на себя в ракурсе завершения сезона
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камыш
Ответ Алексей Иванов
Антоха, спасайте. Приеду обязательно на стадион сегодня!
Ну сегодня пусть выигрывают))
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Caniball
Ответ Петр Васильев
Интересно, каким образом? Даже в случае победы вы останетесь на третьем месте
Ну так Цска в последнем туре играет с Ростовом, а перед этим едет в Краснодар.
У Ростова Краснодар и Ахмат.
Так что победа в дерби дает большие шансы как минимум на бронзу.
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Зубы Дзюбы
Ответ Петр Васильев
Интересно, каким образом? Даже в случае победы вы останетесь на третьем месте
А в случае поражения - точно не выше 3-го
+4
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Spartakus1984
Ответ Петр Васильев
Интересно, каким образом? Даже в случае победы вы останетесь на третьем месте
Наверное понятно,что если Спартак победит,то одно очко отрыва останется и возможность бороться за серебро,если же проиграем или даже ничья,то скорее всего за второе место можно будет забыть.К сожалению,приходится тебе очевидные вещи объяснять.
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crazy_elky
Ответ Петр Васильев
Интересно, каким образом? Даже в случае победы вы останетесь на третьем месте
Ну типа будет не так обидно просто ))
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Колбаскер тут
Ответ Петр Васильев
Интересно, каким образом? Даже в случае победы вы останетесь на третьем месте
Не упасть на пятое. Там Ахмат поджимает
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Anton Ilchenko
Ответ igls54
Всегда умиляет в рассуждениях о столичном дерби - играем дома🤣
Есть такие понятия, как гостевой сектор, фан сектор, абонементы и т.д. И здесь как раз играет роль "домашней" Арены
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Клирик
И этот говорит, что хорошо играют...
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serb2010
Ответ Алексей Иванов
Антоха, спасайте. Приеду обязательно на стадион сегодня!
Друг у меня для тебя плохие новости, не спеши выезжать))
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HRYNDEL
Ща как всегда наговорят на рубль, а сыграют на копейку!!! И потом визжать начнут и виноватых вокруг искать но только не себя!!!
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Вячеслав Краснов
Ответ Петр Васильев
бугага! Я так рад, что для вас уже "бороться за серебро" - это спасти сезон!
Ни для одной команды в мире занять второе место за клубом-админресурсом не будет позором
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wizard_177
с нетерпением ждём невероятного спасения сезона от Спартака в дерби, попкорн уже купил
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prus_3
Мертвого не оживишь, глупого не вразумишь.
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Spartakus1984
Ответ Russ Ivan
Сезон увы никак не спасти, но приложить напоследок кабинетных всегда приятно! Вперёд, КБ!
В смысле не спасти,а на что все рассчитывали?Первый сезон нового тренера в команде,ни одного внятного трансферного окна,одна из самых молодых команд РПЛ,нет равноценных замен Жиго и Понсе,куча травм долгое время,продолжаем борьбу за серебро с Российским молодым костяком,что провального?
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Russ Ivan
Ответ Spartakus1984
В смысле не спасти,а на что все рассчитывали?Первый сезон нового тренера в команде,ни одного внятного трансферного окна,одна из самых молодых команд РПЛ,нет равноценных замен Жиго и Понсе,куча травм долгое время,продолжаем борьбу за серебро с Российским молодым костяком,что провального?
Кубок был реален, крайне убого сыграли с командой из нижней части 1й лиги...
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