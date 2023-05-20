Промес перед ЦСКА: «Последняя возможность спасти сезон. «Спартаку» нужно этим пользоваться»
Квинси Промес считает матч «Спартака» с ЦСКА ключевым в борьбе за 2-е место в Мир РПЛ.
Команды встретятся в воскресенье в 28-м туре.
– Впереди важнейший матч с ЦСКА. Можно сравнить это дерби с финалом?
— Да, ведь нам просто необходимо набирать очки. Это, по сути, последняя возможность спасти сезон. Мы опустились в таблице на четвертое место, но возможность исправить положение еще есть. Нужно этим пользоваться. К тому же играем дома.
Наши результаты в последнее время действительно не радовали. Но играли-то мы хорошо, часто лучше соперников! Самое время доказать, что мы достойны большего. Суперфиналом это не назовешь, ведь борьба здесь идет не за первое место. Но в плане шансов на серебро это будет ключевая битва, – сказал хавбек «Спартака».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Ну это так, к сведению.
Борщевые же на полном серьезе уверяли, что Лужники это нейтральный стадион.
У Ростова Краснодар и Ахмат.
Так что победа в дерби дает большие шансы как минимум на бронзу.