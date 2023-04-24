Промес забил 85-й гол в РПЛ и делит с Азмуном и Лавом 1-е место в списке лучших бомбардиров-легионеров

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов Рубин Вагнер Лав премьер-лига Россия рекорды Краснодар Квинси Промес Сердар Азмун Футбол

Ни один легионер Мир РПЛ не забил больше, чем Квинси Промес.

Полузащитник «Спартака» забил победный гол в матче с «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре Мир РПЛ.

Теперь на счету нидерландца 85 мячей в РПЛ. Он догнал Сердара АзмунаЗенит», «Рубин», «Ростов») и Вагнера Лава (ЦСКА) и делит с ними первое место в истории турнира.

Промесу для этого понадобилось 169 матчей, Вагнеру – 168, Азмуну – 203.

Подробно со статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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57 комментариев

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rigobersong
Промес просто украшение РПЛ:)
+174
-15
+159
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Ебздрогыч
Антоха вышел, забил и мы наконец-то выиграли. Совпадение? Не думаю
+140
-11
+129
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Жека Елистратов
Красава!
+48
-2
+46
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Геннадий Ольшанский
Ответ Ебздрогыч
Антоха вышел, забил и мы наконец-то выиграли. Совпадение? Не думаю
Антоха, конечно, лучший. Но с такой защитой рассчитывать нам не на что.
+38
-4
+34
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Ярик01
До 100 мячей в следующем сезоне может добить, торопиться некуда, приговор ещё не вынесли
+27
-3
+24
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укротитель троллей
Вообще не видно было его , но когда нужно было забить он всё сделал как надо !
+23
-3
+20
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Злой Руся
Можно поразному относиться к Промесу как к человеку, но футболист он по настоящему профессиональный.
Как убрал, как обработал. ММммм, кайф!
+19
0
+19
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Тайосич
Ответ укротитель троллей
Вообще не видно было его , но когда нужно было забить он всё сделал как надо !
Так он только во 2-м тайме вышел. Игра Спартака тут же преобразилась.
+16
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евГений
Ответ rigobersong
Промес просто украшение РПЛ:)
Батя РПЛ
+15
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tim_master
Сотку выбьет.
+11
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Дмитрий Агалаков
Очень скоро Промес будет единоличным лидером в этом списке.
+11
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bevooch
Господи спасибо, что я увидел это своими глазами.
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А.Э.РАСИМ
Ответ rigobersong
Промес просто украшение РПЛ:)
Некоторые Бакланы здесь думают, что он должен бросить играть немедленно, поехать в Голландию и сесть в тюрьму по собственному желанию.
Бакланы так и сделали бы, не сомневаюсь.
+10
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Спартак Сашка
Промес супер.
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Вова Ватакат
Антоша лучший!ну и Санечек красава
+4
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-Ancient-
Ответ Камбоджа Иванов
Не надо приуменьшать заслуги Безбородова, это и его рекорд
А при чём тут чисто исполнение Промеса и конечно спорное судейство?Квинси чисто забивал,в атаке той фолов не было
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Мукунку хороший
Ответ Контрольный выстрел
Тюрьма ждет.
Не парься.. будешь вести себя хорошо.. выйдешь по УДО.. удачи тебе..
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Тайосич
Промес - легенда российского футбола.
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Лига Мастеров
Ответ Камбоджа Иванов
Промесу для этого понадобилось на 1200 минут больше, чем Азмуну и на 500 минут больше, чем Вагнеру, но зачем об этом писать, верно? https://sun2-18.userapi.com/impg/I6IExxu7gO0II8p4F57YrpNCmD1sD_ygWv72Sg/kDFWCJeGwsk.jpg?size=680x1076&quality=96&sign=b915aa843acde6f5c80a7592bdc6f1a0&type=album
а зачем вспоминать что Промес в отличие от Лава и Азмуна полузащитник крайний! Не от хорошей жизни иногда играющий нападающего !
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Кирилл Андреевич
Ответ Злой Руся
Можно поразному относиться к Промесу как к человеку, но футболист он по настоящему профессиональный. Как убрал, как обработал. ММммм, кайф!
А что не так как с человеком?
+4
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Андрей Жемков
Промес уже легенда Спартака, несмотря сколько он голов ещё забьёт.но с ним игра намного интереснее смотреть
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Valentin Kompaneytsev
Абаскаль сделал удачные замены.
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Игорь
Ответ wlad wasew
Сидеть в Нидерланды, го.
вообще по барабану на его тёрки с законом. главное что ему это не мешает играть и забивать.промес красава
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Direct free kick
вагнерлюбовь дико переоценивается. По сути кроме осени 2008 ничего серьёзного не показывал
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dmitrii.gorelkin1964@gmail.com
Промес Это Промес А где защита Игрок бежит 80 метров и никто не встретил Пропустили голы из за своей невнимательности С защитой надо что то делать Следующая с Ростовом Там легко не будет
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