Промес забил 85-й гол в РПЛ и делит с Азмуном и Лавом 1-е место в списке лучших бомбардиров-легионеров

Ни один легионер Мир РПЛ не забил больше, чем Квинси Промес.

Полузащитник « » забил победный гол в матче с « » (4:3) в 24-м туре Мир РПЛ.

Теперь на счету нидерландца 85 мячей в РПЛ. Он догнал (« », « », « ») и ( ) и делит с ними первое место в истории турнира.

для этого понадобилось 169 матчей, Вагнеру – 168, Азмуну – 203.

Подробно со статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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