Промес забил 85-й гол в РПЛ и делит с Азмуном и Лавом 1-е место в списке лучших бомбардиров-легионеров
Ни один легионер Мир РПЛ не забил больше, чем Квинси Промес.
Полузащитник «Спартака» забил победный гол в матче с «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре Мир РПЛ.
Теперь на счету нидерландца 85 мячей в РПЛ. Он догнал Сердара Азмуна («Зенит», «Рубин», «Ростов») и Вагнера Лава (ЦСКА) и делит с ними первое место в истории турнира.
Промесу для этого понадобилось 169 матчей, Вагнеру – 168, Азмуну – 203.
Подробно со статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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Как убрал, как обработал. ММммм, кайф!
Бакланы так и сделали бы, не сомневаюсь.