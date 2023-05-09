Вагнер Лав о рекорде Промеса по голам среди легионеров: «Он вряд ли побил бы мой рекорд, если бы я продолжил играть в России. Сейчас у меня 414 голов в карьере»
Вагнер Лав высказался о том, что Квинси Промес побил его рекорд по голам легионеров в РПЛ.
В матче 26-го тура Мир РПЛ против «Зенита» Квинси Промес реализовал пенальти, забив свой 86-й мяч в чемпионате.
Полузащитник «Спартака» стал рекордсменом по голам среди легионеров в Премьер-лиге, обойдя Сердара Азмуна и Вагнера Лава.
«Рекорды для того и существуют, чтобы их бить. Однако я счастлив, что мой продержался около десяти лет.
Пожалуй, если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат. На сегодняшний день у меня суммарно 414 голов за карьеру.
Но я рад за Квинси, хочу искренне поздравить его с этим достижением», – сказал бывший форвард ЦСКА.
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У них считают все голы , которые ты забил выйдя на поле в составе футбольной команды. Статус матча не важен ( товарищеский или официальный)
Поэтому и цифры 1000+ годов от Пеле, Ромарио
Естественно , считай официальные матчи Пеле , то и 1000 гола на Маракане не было бы
Это очень странно и непонятно ( на уровне нации ) , но это факт
Поэтому и эти 440+ голов Вагнера Лава из той же оперы
https://www.transfermarkt.com/vagner-love/leistungsdatendetails/spieler/18829
У Вагнера 345 голов в официальных матчах на уровне клубов, 4 гола за сборную и еще 4 за олимпийскую сборную.
Остальное, видимо, из товарищеских или юниорских насчитал, но и 350+ голов - солидный результат
Вообще, то, что не позволяет мне негативно относиться к Газзаеву - это, как его команда всегда принципиально относилась к дерби со Спартаком в любом состоянии. Хоть и соперник, но такой профессионализм всегда вынуждал относиться с уважением. Уже со Слуцким градус рвения упал. А Спартаку после Романцева регулярно этого не хватало, наоборот, по пальцам одной руки можно считать когда Спартак так же ответственно относился к дерби.
Не понимаю че два года назад Цска его не вернул когда договорились уже