Вагнер Лав о рекорде Промеса по голам среди легионеров: «Он вряд ли побил бы мой рекорд, если бы я продолжил играть в России. Сейчас у меня 414 голов в карьере»

Вагнер Лав высказался о том, что Квинси Промес побил его рекорд по голам легионеров в РПЛ.

В матче 26-го тура Мир РПЛ против «Зенита» реализовал пенальти, забив свой 86-й мяч в чемпионате.

Полузащитник « » стал рекордсменом по голам среди легионеров в Премьер-лиге, обойдя Сердара Азмуна и .

«Рекорды для того и существуют, чтобы их бить. Однако я счастлив, что мой продержался около десяти лет.

Пожалуй, если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат. На сегодняшний день у меня суммарно 414 голов за карьеру.

Но я рад за Квинси, хочу искренне поздравить его с этим достижением», – сказал бывший форвард .

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