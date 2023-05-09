Вагнер Лав о рекорде Промеса по голам среди легионеров: «Он вряд ли побил бы мой рекорд, если бы я продолжил играть в России. Сейчас у меня 414 голов в карьере»

Теги Спартак ЦСКА Вагнер Лав премьер-лига Россия рекорды Квинси Промес Чемпионат.com Футбол

Вагнер Лав высказался о том, что Квинси Промес побил его рекорд по голам легионеров в РПЛ.

В матче 26-го тура Мир РПЛ против «Зенита» Квинси Промес реализовал пенальти, забив свой 86-й мяч в чемпионате.

Полузащитник «Спартака» стал рекордсменом по голам среди легионеров в Премьер-лиге, обойдя Сердара Азмуна и Вагнера Лава.

«Рекорды для того и существуют, чтобы их бить. Однако я счастлив, что мой продержался около десяти лет.

Пожалуй, если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат. На сегодняшний день у меня суммарно 414 голов за карьеру.

Но я рад за Квинси, хочу искренне поздравить его с этим достижением», – сказал бывший форвард ЦСКА.

Этот Малком, Халк, чемпионский Промес, космос Думбия-2011/12, Вагнер Лав, Алекс-2009: величайшие сезоны звезд РПЛ

Материалы по теме

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Ответ Neromog
Трансфермаркет говорит, что у Вагнера чуть меньше, чем 250 голов за карьеру. Не очень понимаю откуда он насчитал 400+. Видимо, вместе с товарняками.
Это бразилы. Пеле, Ромарио, Тулио и т.д.
У них считают все голы , которые ты забил выйдя на поле в составе футбольной команды. Статус матча не важен ( товарищеский или официальный)
Поэтому и цифры 1000+ годов от Пеле, Ромарио
Естественно , считай официальные матчи Пеле , то и 1000 гола на Маракане не было бы
Это очень странно и непонятно ( на уровне нации ) , но это факт
Поэтому и эти 440+ голов Вагнера Лава из той же оперы
+80
-7
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neromog
Трансфермаркет говорит, что у Вагнера чуть меньше, чем 250 голов за карьеру. Не очень понимаю откуда он насчитал 400+. Видимо, вместе с товарняками.
+84
-14
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Цыбулин
Нынешнюю РПЛ,пиковый Вагнер Лав-на запчасти бы разобрал)
+64
-11
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Neromog
Трансфермаркет говорит, что у Вагнера чуть меньше, чем 250 голов за карьеру. Не очень понимаю откуда он насчитал 400+. Видимо, вместе с товарняками.
Ты загнул: трансфермаркет пишет, что голов за клубы 299, причем они не учитывают выступления до ЦСКА.
https://www.transfermarkt.com/vagner-love/leistungsdatendetails/spieler/18829
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Вагнер Лав от души поздравил братишку, а заголовок будто он ставит себя выше:)
+37
-8
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DoozBoo
Да все нормально Вагнер сказал, Спортс как всегда накинул. Уникальный нап для нашего чемпионата. Ночной кошмар для защитников. Антоха тоже очень хорош. Те, кто говорят про уровень нынешнего чемпа, пусть вспомнят сезоны 15/16, 16/17 и 17/18. Ну и про то, что Промес, все же, вингер.
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
seregqua
Ответ Neromog
Трансфермаркет говорит, что у Вагнера чуть меньше, чем 250 голов за карьеру. Не очень понимаю откуда он насчитал 400+. Видимо, вместе с товарняками.
Трансфермаркт не все официальные турниры учитывает до 2008-09 годов.

У Вагнера 345 голов в официальных матчах на уровне клубов, 4 гола за сборную и еще 4 за олимпийскую сборную.

Остальное, видимо, из товарищеских или юниорских насчитал, но и 350+ голов - солидный результат
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
versus_
Наверно, объективно стоит сказать, что Вагнер Лав, очевидно, лучший легионер в истории РПЛ.
Вообще, то, что не позволяет мне негативно относиться к Газзаеву - это, как его команда всегда принципиально относилась к дерби со Спартаком в любом состоянии. Хоть и соперник, но такой профессионализм всегда вынуждал относиться с уважением. Уже со Слуцким градус рвения упал. А Спартаку после Романцева регулярно этого не хватало, наоборот, по пальцам одной руки можно считать когда Спартак так же ответственно относился к дерби.
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Зря он так Антоха может и ножиком )))
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ melmi
Это бразилы. Пеле, Ромарио, Тулио и т.д. У них считают все голы , которые ты забил выйдя на поле в составе футбольной команды. Статус матча не важен ( товарищеский или официальный) Поэтому и цифры 1000+ годов от Пеле, Ромарио Естественно , считай официальные матчи Пеле , то и 1000 гола на Маракане не было бы Это очень странно и непонятно ( на уровне нации ) , но это факт Поэтому и эти 440+ голов Вагнера Лава из той же оперы
мне понравилось как пеле засчитывал в свою стату 9 голов, которые забил в выставочном мачте 12 летним детям. ему на тот момент было 30 лет))0
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tydeus
Ответ Neromog
Трансфермаркет говорит, что у Вагнера чуть меньше, чем 250 голов за карьеру. Не очень понимаю откуда он насчитал 400+. Видимо, вместе с товарняками.
В Бразилии серьёзно относятся к чемпионатам штатов, вместе с ними в вики - 345. Плюс сборные разного уровня – ещё 8 голов. А остальные не знаю где))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
А это с пляжными,?????? ))))
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sender
Справедливости ради, эти футболисты разных вселенных. Если Лав постоянно забивал в топ матчах, был лидером ЦСКА в еврокубках, то Промес в топ матчах, как правило, в тени.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a.k.a. DRAGON0928
Ответ Юрий Кечко
Да Вагнер и сейчас под соракед десяточку думаю в нынешней рпл клал бы Не понимаю че два года назад Цска его не вернул когда договорились уже
на футбол бы он клал
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Spartakus1984
Если бы Веретенников продолжил бы играть,то его рекорд вряд ли кто то побил бы))
Веретенников легионер?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fc Sm
Если бы Промес не уезжал из Спартака на 4 года, то голов было бы намного больше.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Бабулькин
Если бы да кабы, росли во рту грибы. А если бы Промес не уезжал в Аякс и Севилью? А если бы ты получил травму мениска? Умён, ничего не скажешь
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stirliz
Для сравнения. Промес уехал из РПЛ в Примеру - сильнейшую лигу мира (Севилья), а потом в Аякс. Вагнер Лав - в Китай и домой.
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Struzhkov
Ответ Алексей Иванов
Промес в отличие от Лава даже в топ лиге успел поиграть,хоть и без успеха
Стоит отметить что Вагнер в свое время успел заехать во Францию))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bob Ilinski
если бы - ключевая фраза
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimonty
Лукавит Вагнер)) У обоих по 0.5 гола за игру.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Да Вагнер и сейчас под соракед десяточку думаю в нынешней рпл клал бы
Не понимаю че два года назад Цска его не вернул когда договорились уже
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Торна
Если бы у бабушки была пися она была бы дедушкой
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Михеев
Залил всё соплями от злобы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
как бы да, я б их и сравнивать не стал. разные вселенные
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий