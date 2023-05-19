Зарема о «Спартаке»: «Зачастую недалекие блогеры, ТВ-эксперты, не разбирающиеся в футболе, формируют мнение среди болельщиков. Кофрие, Рассказов, теперь новый объект травли – Денисов»
Зарема Салихова высказалась об успехах экс-игрока «Спартака» Максимилиано Кофрие.
Экс-защитник красно-белых Максимилиано Кофрие ранее был признан болельщиками «Клермона» игроком апреля.
«Кофрие болельщики признали лучшим игроком, а до этого несколько раз игроком тура. Примечательно, что, как правило, признают нападающего или вратаря, чьи действия выглядят эффектно. Лично мне хотелось бы увидеть снова связку Жиго – Кофрие, но уже в «Марселе».
К сожалению, зачастую среди болельщиков формируют мнение недалекие блогеры и диванные критики, тв-эксперты, которые совершенно не разбираются в футболе, но им нет равных в хейте.
Кофрие, Рассказов, теперь новый объект для травли – Денисов. Особенно молодым игрокам не надо обращать внимания, а работать над собой.
Кофрие был самым незаслуженно критикуемым игроком, судьи раздавали ему карточки за любое движение, а во Франции за короткое время он стал любимчиком в новой команде», – сказала Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна
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Держитесь, любители буайбеса!
Один пример Кавенаги чего стоит! Может быть, стоит задуматься - что не так в тренерских штабах всякий раз, что у них потенциально сильные игроки выступают в 2 раза ниже своего уровня
...получил карточек столько же, как и в РПЛ. Наглядный пример спартаковской логики "здесь ему давали карточки, а там его любят"
А этот персонаж по мнению царицы в какую категорию попадает?
Бездарные генеральные директора футбольных клубов?