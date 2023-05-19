Зарема о «Спартаке»: «Зачастую недалекие блогеры, ТВ-эксперты, не разбирающиеся в футболе, формируют мнение среди болельщиков. Кофрие, Рассказов, теперь новый объект травли – Денисов»

Теги Спартак премьер-лига Россия лига 1 Франция болельщики Клермон Самюэль Жиго Максимилиано Кофрие Николай Рассказов Спорт-Экспресс Даниил Денисов Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась об успехах экс-игрока «Спартака» Максимилиано Кофрие.

Экс-защитник красно-белых Максимилиано Кофрие ранее был признан болельщиками «Клермона» игроком апреля.

«Кофрие болельщики признали лучшим игроком, а до этого несколько раз игроком тура. Примечательно, что, как правило, признают нападающего или вратаря, чьи действия выглядят эффектно. Лично мне хотелось бы увидеть снова связку Жиго – Кофрие, но уже в «Марселе».

К сожалению, зачастую среди болельщиков формируют мнение недалекие блогеры и диванные критики, тв-эксперты, которые совершенно не разбираются в футболе, но им нет равных в хейте.

Кофрие, Рассказов, теперь новый объект для травли – Денисов. Особенно молодым игрокам не надо обращать внимания, а работать над собой.

Кофрие был самым незаслуженно критикуемым игроком, судьи раздавали ему карточки за любое движение, а во Франции за короткое время он стал любимчиком в новой команде», – сказала Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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83 комментария

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RWMen
Сиди уже дома йопт, Рассказова решила защитить спустя 1,5 года? А че после Лестера молчала, женщина?
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andy1237@yandex.ru
Недалекие блогеры.....
Далекая выпускница института благородных девиц с ленинградки принялась за Марсель...
Держитесь, любители буайбеса!
+78
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+74
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korablev
В истории Спартака это далеко не первый случай, когда легионер в рядах красно-белой команды играет хуже некуда, а, перейдя в европейский клуб, демонстрирует совершенно иной уровень игры.
Один пример Кавенаги чего стоит! Может быть, стоит задуматься - что не так в тренерских штабах всякий раз, что у них потенциально сильные игроки выступают в 2 раза ниже своего уровня
+48
-10
+38
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-DF-
К сожалению, зачастую среди болельщиков формирует мнение недалекая блогерша и экспертница, которая совершенно не разбирается в футболе, но ей нет равных в хейте.
+34
-8
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Owen_the_Simple
>Кофрие был самым незаслуженно критикуемым игроком, судьи раздавали ему карточки за любое движение, а во Франции за короткое время он....

...получил карточек столько же, как и в РПЛ. Наглядный пример спартаковской логики "здесь ему давали карточки, а там его любят"
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-DF-
Ответ RWMen
Так она и есть Уткин в юбке
"Уткин в юбке" - трудно представить что-либо более омерзительное )
+19
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+18
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schwein
Ответ Dmitry Orlov
Вы много видели травли Денисова? Я - нет. Она вообще про что?
отдельные спартаковские алкоблогеры его критикуют. А Зарему видимо это тригерит. Короче местная разборка внутри борща.
+18
-1
+17
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S. A.
Людей, которые смотрят футбол и говорят на языке фактов она называет "недалёкими" и "неразбирающимися". Зато сама с её перлами про "чемпионство, если бы не судьи" капец какая знающая
+18
-1
+17
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Sashabolshoy
Ответ korablev
В истории Спартака это далеко не первый случай, когда легионер в рядах красно-белой команды играет хуже некуда, а, перейдя в европейский клуб, демонстрирует совершенно иной уровень игры. Один пример Кавенаги чего стоит! Может быть, стоит задуматься - что не так в тренерских штабах всякий раз, что у них потенциально сильные игроки выступают в 2 раза ниже своего уровня
Взять того же Тиля
+14
-1
+13
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Алексей Елистратов
Глупая женщина не понимает, что дело не в травле, а в таких руководителях как она. Самое смешное, если все игроки крутые, тогда почему Спартак не обыгрывает Химки по 5-0? Почему этого нет? Значит либо атмосфера у лучших игроков в мире плохая, либо игроки недолжного качества.
+10
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+9
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Мистер Громов
Так же интересно, кем из перечисленных является она сама?))
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Dmitry Orlov
Вы много видели травли Денисова? Я - нет. Она вообще про что?
+11
-3
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schwein
"Может, это ошибка, но преждевременно посыпать голову пеплом и жалеть о покупке Максимилиано (Кофрие) не надо. Да, он ниже Сэма по качествам. Но он может нам закрыть проблемные позиции. Посмотрим уже впоследствии, как будет выходить, показывать. Пока надо потерпеть." (с) Мележиков.
А этот персонаж по мнению царицы в какую категорию попадает?
Бездарные генеральные директора футбольных клубов?
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1футбол1
Про Зенит не слова. Значит это не Зарема говорит🤣
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RWMen
Ответ -DF-
"Уткин в юбке" - трудно представить что-либо более омерзительное )
В пачке)
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dimamak10
Целых 6 дней этой женщины не было на спортсе
+4
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KKA
Ответ korablev
В истории Спартака это далеко не первый случай, когда легионер в рядах красно-белой команды играет хуже некуда, а, перейдя в европейский клуб, демонстрирует совершенно иной уровень игры. Один пример Кавенаги чего стоит! Может быть, стоит задуматься - что не так в тренерских штабах всякий раз, что у них потенциально сильные игроки выступают в 2 раза ниже своего уровня
А про тренеров вообще молчу)))
+4
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wenk
Супруга с большой буквы, ея Высочество
+4
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RWMen
Ответ -DF-
К сожалению, зачастую среди болельщиков формирует мнение недалекая блогерша и экспертница, которая совершенно не разбирается в футболе, но ей нет равных в хейте.
Так она и есть Уткин в юбке
+8
-5
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KOTOV71
Ответ Navi88
1. Почему вы упорно называете Салихову Заремой во всех новостях? Ни с кем так больше не делаете! Сколько это стоит? 2. Она эта сама высказывает все, или ей журналисты специально звонят и спрашивают? В чем смысловая нагрузка этой "новости"?
" смысловая нагрузка" в новости от Заремы? Вы серьезно?))))
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KOTOV71
Всё понятно,очередная " легенда Спартака!"
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T622222
Назвала все дно - уровень ФНЛ. Менять тренеров можно даже чаще, но при таких гениях мяча можно и Мостового ставить - хуже не будет!
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Лев Каменев
Для журналистов которые продолжают задавать ей вопросы про Спартак приготовлен отдельный чан в аду. И там будет явно не кипящая вода
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Честный контроль
У нас в стране одна Зарема настоящий эксперт футбола. Так Федун сказал.
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Торна
Ответ заблокированному пользователю
Что спартак, что зенит - это все будет со временем расформировано
Парень, да ты сапер
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