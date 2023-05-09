Зарема о словах экс-арбитра Егорова: «Сексист в вечном поиске мозга»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Игорь Егоров Михаил Вилков Виталий Мешков Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова ответила на высказывание бывшего арбитра Игоря Егорова.

Напомним, комментируя претензии Заремы к судьям, Егоров заявил: «Салихова очень много говорит, ей пора закрыть свою пасть. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще российский футбол». 

«Если честно, я так и не смогла понять, какой именно из Егоровых обладает столь самобытным стилем изложения мыслей, надеюсь, они не родственники все.

Ясно только то, что матч не смотрел, бразильцы великолепные, сексист, в вечном поиске мозга.

Я бы предложила создать свой футбольный Оскар и номинировать всех Егоровых, чтобы не умалить ничьи старания, Мешкова, Вилкова, Сергея Иванова, Казарцева, за вклад в звезду «Зенита».

Такое кино можно снять в российском чемпионате. Без них у «Зенита» ноль очков в европейских соревнованиях», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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93 комментария

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fil_spb
Эта фиксация красно-белых на выступлениях Зенита в ЕК удивительно смешна. Ведь в ЕК Зенит тоже играет лучше чем кб. Логично что более успешный в ЕК Зенит и на внутренней арене будет успешнее. Т.е. непонятно о чем они вообще бредят и что хотят доказать.

"Без них у «Зенита» ноль очков в европейских соревнованиях"

А вот это уже классический спартаковский перефорс. Никто у нас кроме "популярного Спартачка" не получал баранку в ЕК. Долгими держателями всееропейского антирекорда все-таки были. Также как и позорнейшим образом 7-0 никто не отлетал, кроме Спартака.
+126
-28
+98
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Юрий Кечко
Ответ Юрий Кечко
У Зенита с 2010 9 выходов в весну , у Спартака 3 Зарема матчасть не знает ?)) ну как можно говорить про Европу при таком разрыве ?)) ну было бы наоборот и Зенит брал чемпионат , такие заявления имели место бы быть Про кубок уефа не говорю уже , это моветон )))
Ну и дополню свой комментарий , с нулём очков в истории еврокубков из всех команд рпл у нас заканчивал только Спартак ))
+89
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+72
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форест
А про ноль очков в европейских соревнованиях это финиш.Видимо что то случилось,но она не в курсе.
+61
-12
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Юрий Кечко
У Зенита с 2010 9 выходов в весну , у Спартака 3
Зарема матчасть не знает ?)) ну как можно говорить про Европу при таком разрыве ?)) ну было бы наоборот и Зенит брал чемпионат , такие заявления имели место бы быть
Про кубок уефа не говорю уже , это моветон )))
+59
-18
+41
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SMART789
тот Егоров что вы продавили на место главы департамента судейства наверное после того фола Кришито на бровке

коротка память и совсем не чтут истинных героев одноразового чемпионства в 16 лет
+37
-8
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Evgeny Trifonov
Без них у Зенита 2 еврокубка, а у спартака 1-7 от Ливерпуля.
+38
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Сергей Иванчук
Ответ rygut
Лучше уж 7-1 проиграть атакуя, чем ничью с Мальмё удерживать как вы
А чем лучше-то?))
+26
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IceBear27
Ответ Kanan Jarrus
вечные поставщики очков, самая желанная команда из 1 корзины для всех участников лч, и просто любимая брюгге и прочих европейских аутсайдеров
Ахахаха, я прям представляю как в 2017 году команды ЛЧ хотели из первой корзины получить Реал или Баварию, но только не великого и ужасного фаворита ЛЧ из Тушино)
+20
-1
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NIK7478
Федун, Леонид! Тебе не надоело, что твоя Зарема систематически позорит тебя (слава богу, что теперь хоть не позорит напрямую Спартак!)?! Леонид, твоей бабе вынуждены закрывать рот посторонние люди! Сам не можешь?
+27
-12
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Дмитрий9779
О,кино:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=3febfa826eecebdac5b13c1916b1dd14-3071260-images-thumbs&n=13
Судья Карасев отчетливо видит момент,но нет нарушения вообще

Вот здесь Карасёв посмотрел ВАР:

https://footballmap.ru/wp-content/uploads/2021/08/razbor-sudejstva-matcha-lokomotiv-zenit-dva-penalti-i-krugovorot-gorchichnikov-kuzjaeva-fe6d379.jpg

Это пенальти или нырок?

Вот Вилков:

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=b3f05524f0b79c76c0447650b5133baf_l-6951086-images-thumbs&n=33&w=1920&h=1080&q=60.
Нет пенальти

Кстати перед матчем было показательное видео как судили Спартак,когда можно было забивать руками и за нарушение на Губочане(судья Вилков) поставил пенальти в ворота Зенита,а потом нам на "газпромовском"Матче беспринципный Баженов что-то ещё про футбол рассказывает
+21
-6
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1футбол1
Ответ rygut
Лучше уж 7-1 проиграть атакуя, чем ничью с Мальмё удерживать как вы
Ктото радуется поражениям Ливеру. А кто то выбивал Баварию в Кубке УЕФА! P.S мой минус оказался для вас 7. Можете поставить минус мне и будет Ваши любимые 7:1🤣😉
+14
0
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Юрий Кечко
Ответ rygut
Лучше уж 7-1 проиграть атакуя, чем ничью с Мальмё удерживать как вы
Почему всегда опускают что дома Зенит разнёс Мальме 4-0?))
А Спартак в свой последний заход в лч более слабый марибор не обыграл ни дома не в гостях )))

Хотя конечно за 5 защитников с Мальме я Семака презераю
+16
-2
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Owen_the_Simple
За 20 евросезонов(02/03 - 21/22) Зенит ровно 3 раза принёс в таблицу коэффициентов баллов меньше чем Спартак: в сезонах 03/04 и 06/07, в которых не принимал участия вообще и сезоне 21/22.
+14
-2
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Юрий Кечко
Ответ доктор Ливси
Ну и что хорошего в том, что от 6 побед в 6 матчах ЛЧ и двух выигранных еврокубков российские команды дошли до подсчета выходов в евровесну и прочих "достойно выступили"? Драка инвалидов какая-то
А когда Спартак выиграл 6 матчей то он прошёл хоть одну стадию ? В чем разница ?
Ну Зенит 5 из 6 выигрывал в более сильной группе чем Спартак 95 и что ? Часто ты это слышишь что б вспоминали
Реалии российского футбола таковы что сам по себе выход из группы лч это серьёзное достижение
Если в ле 1/8 или 1/4 просто хороший сезон можно сказать вот и все

Речь не о том
А о том что Спартак выступая в Европе во много раз хуже за последние лет 15-20(что подтверждает статистика) имеет наглость пытаться этими же еврокубками подкалывать )))
+14
-2
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доктор Ливси
Ответ fil_spb
Эта фиксация красно-белых на выступлениях Зенита в ЕК удивительно смешна. Ведь в ЕК Зенит тоже играет лучше чем кб. Логично что более успешный в ЕК Зенит и на внутренней арене будет успешнее. Т.е. непонятно о чем они вообще бредят и что хотят доказать. "Без них у «Зенита» ноль очков в европейских соревнованиях" А вот это уже классический спартаковский перефорс. Никто у нас кроме "популярного Спартачка" не получал баранку в ЕК. Долгими держателями всееропейского антирекорда все-таки были. Также как и позорнейшим образом 7-0 никто не отлетал, кроме Спартака.
Извините, но выступления ВСЕХ российских клубов в Еврокубках за последние лет 10 — это просто разные сорта кала
+19
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форест
Оскар выиграл бы Спартак.
+15
-4
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Дмитрий
Ответ fil_spb
Эта фиксация красно-белых на выступлениях Зенита в ЕК удивительно смешна. Ведь в ЕК Зенит тоже играет лучше чем кб. Логично что более успешный в ЕК Зенит и на внутренней арене будет успешнее. Т.е. непонятно о чем они вообще бредят и что хотят доказать. "Без них у «Зенита» ноль очков в европейских соревнованиях" А вот это уже классический спартаковский перефорс. Никто у нас кроме "популярного Спартачка" не получал баранку в ЕК. Долгими держателями всееропейского антирекорда все-таки были. Также как и позорнейшим образом 7-0 никто не отлетал, кроме Спартака.
Это какая-то ошибка) у КБ нет фиксации на Зените в ЕК. Нас последнее время путают с этой шерстью из бани и еще парочкой амеб. Нормальные КБ прекрасно осознают реальность)
+10
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Caerly
У вас с экспертницей прямая линия, как с Кремлём?
+13
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Лжетрофеич
у цирковых тоже есть Оскар? Впрочем, это, пожалуй, единственное поле, на котором Спартак смог бы достойно конкурировать.
+10
-2
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schwein
КБ болелы любят подкалывать нас, что футбол в России начался в 2007м.
А вот у Заремы еврокубки натурально начались (и закончились) в сезоне 21/22.
Другого разумного объяснения про 0 в еврокубках я просто не могу придумать.
+9
-1
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Юрий Кечко
Ответ Kanan Jarrus
вечные поставщики очков, самая желанная команда из 1 корзины для всех участников лч, и просто любимая брюгге и прочих европейских аутсайдеров
Вечер желанная команда за прошедшее десятилетие 3 раза вышла из группы лч)))
Спартак один раз за всю историю в далёком и не имеющим отношения к современным реалиями 95 году ))

Чувство рефлексии у кб отсутствует просто как вид
+11
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1футбол1
Уважаемая Зарема Салихова. Ответьте на один вопрос почему Вы не высказывались о судействе после матчей Спартака против Динамо, Краснодара, Ростова? В тех матчах были всеми признаны результативные ошибки судей в пользу Спартака. Так же можно вспомнить кубковый матч Спартака против Локо и после него вы не слова не сказали про судей.
+8
-1
+7
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Михаил1970
Надеюсь, что назло Егоровым, судьям и Зениту - Зарема не перестанет рожать детей.
+5
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Andrew Petrov
Ну Егоров👍 ну зажег фитиль Зареме на неделю как минимум🤣википедичка теперь все вентиляторы закидает))
+6
-1
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OLD Apple52NN
Смотрел программу Фетисова о довоенном и военном футболе. Более всего вызвало улыбку, как "Спартак" обыграл сборную Басков, что потом арбитра дисквалифицировали. )
+4
0
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