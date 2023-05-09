Зарема о словах экс-арбитра Егорова: «Сексист в вечном поиске мозга»

Зарема Салихова ответила на высказывание бывшего арбитра Игоря Егорова.

Напомним, комментируя претензии Заремы к судьям, Егоров заявил: «Салихова очень много говорит, ей пора закрыть свою пасть. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще российский футбол».

«Если честно, я так и не смогла понять, какой именно из Егоровых обладает столь самобытным стилем изложения мыслей, надеюсь, они не родственники все.

Ясно только то, что матч не смотрел, бразильцы великолепные, сексист, в вечном поиске мозга.

Я бы предложила создать свой футбольный Оскар и номинировать всех Егоровых, чтобы не умалить ничьи старания, , , Сергея Иванова, , за вклад в звезду « ».

Такое кино можно снять в российском чемпионате. Без них у «Зенита» ноль очков в европейских соревнованиях», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.