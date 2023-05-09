Зарема о словах экс-арбитра Егорова: «Сексист в вечном поиске мозга»
Зарема Салихова ответила на высказывание бывшего арбитра Игоря Егорова.
Напомним, комментируя претензии Заремы к судьям, Егоров заявил: «Салихова очень много говорит, ей пора закрыть свою пасть. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще российский футбол».
«Если честно, я так и не смогла понять, какой именно из Егоровых обладает столь самобытным стилем изложения мыслей, надеюсь, они не родственники все.
Ясно только то, что матч не смотрел, бразильцы великолепные, сексист, в вечном поиске мозга.
Я бы предложила создать свой футбольный Оскар и номинировать всех Егоровых, чтобы не умалить ничьи старания, Мешкова, Вилкова, Сергея Иванова, Казарцева, за вклад в звезду «Зенита».
Такое кино можно снять в российском чемпионате. Без них у «Зенита» ноль очков в европейских соревнованиях», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
"Без них у «Зенита» ноль очков в европейских соревнованиях"
А вот это уже классический спартаковский перефорс. Никто у нас кроме "популярного Спартачка" не получал баранку в ЕК. Долгими держателями всееропейского антирекорда все-таки были. Также как и позорнейшим образом 7-0 никто не отлетал, кроме Спартака.
Зарема матчасть не знает ?)) ну как можно говорить про Европу при таком разрыве ?)) ну было бы наоборот и Зенит брал чемпионат , такие заявления имели место бы быть
Про кубок уефа не говорю уже , это моветон )))
коротка память и совсем не чтут истинных героев одноразового чемпионства в 16 лет
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=3febfa826eecebdac5b13c1916b1dd14-3071260-images-thumbs&n=13
Судья Карасев отчетливо видит момент,но нет нарушения вообще
Вот здесь Карасёв посмотрел ВАР:
https://footballmap.ru/wp-content/uploads/2021/08/razbor-sudejstva-matcha-lokomotiv-zenit-dva-penalti-i-krugovorot-gorchichnikov-kuzjaeva-fe6d379.jpg
Это пенальти или нырок?
Вот Вилков:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=b3f05524f0b79c76c0447650b5133baf_l-6951086-images-thumbs&n=33&w=1920&h=1080&q=60.
Нет пенальти
Кстати перед матчем было показательное видео как судили Спартак,когда можно было забивать руками и за нарушение на Губочане(судья Вилков) поставил пенальти в ворота Зенита,а потом нам на "газпромовском"Матче беспринципный Баженов что-то ещё про футбол рассказывает
А Спартак в свой последний заход в лч более слабый марибор не обыграл ни дома не в гостях )))
Хотя конечно за 5 защитников с Мальме я Семака презераю
Ну Зенит 5 из 6 выигрывал в более сильной группе чем Спартак 95 и что ? Часто ты это слышишь что б вспоминали
Реалии российского футбола таковы что сам по себе выход из группы лч это серьёзное достижение
Если в ле 1/8 или 1/4 просто хороший сезон можно сказать вот и все
Речь не о том
А о том что Спартак выступая в Европе во много раз хуже за последние лет 15-20(что подтверждает статистика) имеет наглость пытаться этими же еврокубками подкалывать )))
А вот у Заремы еврокубки натурально начались (и закончились) в сезоне 21/22.
Другого разумного объяснения про 0 в еврокубках я просто не могу придумать.
Спартак один раз за всю историю в далёком и не имеющим отношения к современным реалиями 95 году ))
Чувство рефлексии у кб отсутствует просто как вид