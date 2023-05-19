«Спартак» оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков на игре с «Химками»

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам матча с «Химками» (1:1).

КДК РФС сообщил, что московский клуб оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений на игре 27-го тура Мир РПЛ.

Кроме того, главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Подмосковный клуб также оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (предупреждение семи футболистов).

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