«Спартак» оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков на игре с «Химками»

Теги Спартак Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия болельщики КДК РФС Футбол

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам матча с «Химками» (1:1).

КДК РФС сообщил, что московский клуб оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений на игре 27-го тура Мир РПЛ.

Кроме того, главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Подмосковный клуб также оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (предупреждение семи футболистов).

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14 комментариев

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CaSpeR-13
А для чего фанайди тогда вводили?
+22
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dimon-sm71
Так,стоп,стоп.На матче работала системаFan ID,хулиганов быть не должно,так кто же тогда, так плохо себя вёл?Похоже мамочки с грудничками,этот беспридел устроили.
+10
-2
+8
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SkSK
Ответ CaSpeR-13
А для чего фанайди тогда вводили?
это вообще диссонанс какой то. вроде ж с введением фануйди на стадионах исключительно тишь да благодать. никаких хулиганов... а тут такое..
+3
-1
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Сергей Жарковский
Ну и цены у вас ... однако!
+2
-2
0
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Геннадий
Ох . уж эти фанайдишники ... Нормальных болел убрали со стадиона - и вот те на , семьи с детьми начали ругаться ...
+1
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КБ Сергей
Фанаты Спартака на матчи не ходят, но есть болельщики, которые вслух обсуждают работу судей, а это повод оштрафовать клуб. С Химками сложнее, ибо у них нет не только фанатов, но и болельщиков не много. Но есть тренер и команда, а значит, даже без болельщиков, есть за что содрать деньжат и с Химок.)))
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Денис Шихов
Дети что-ли кричали???))
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Денис Шихов
Ответ SkSK
это вообще диссонанс какой то. вроде ж с введением фануйди на стадионах исключительно тишь да благодать. никаких хулиганов... а тут такое..
И в после матча с Краснодаром, Сафонова кто-то куда-то послал))
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