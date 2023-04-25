КДК не рассмотрит мат фанатов «Спартака» в адрес игроков «Краснодара»: «Официальные лица не слышали этих выкриков»

КДК РФС не будет рассматривать поведение болельщиков «Спартака» на матче с «Краснодаром».

Об этом рассказал глава комитета .

«Рассмотрим только одно нарушение регламента в этом матче – задержку выхода команд из раздевалок.

Поведение болельщиков «Спартака»? В рапорте делегата написано, что официальные лица матча не слышали этих выкриков. Это рассматриваться не будет», – сказал Григорьянц.

Напомним, после матча «Спартак» – «Краснодар» в 24-м туре Мир РПЛ (4:3) вратарь «быков» Матвей Сафонов заявил, что фанаты красно-белых кричали «Пошли ## ###, «Краснодар», когда гости шли к своим болельщикам.

Сафонов о «пошли ## ###, «Краснодар»: «Фанаты «Спартака» – это фанаты «Спартака». Для меня такое ненормально, надо наказывать»

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