КДК не рассмотрит мат фанатов «Спартака» в адрес игроков «Краснодара»: «Официальные лица не слышали этих выкриков»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики КДК РФС Открытие Банк Арена Краснодар Артур Григорьянц Спорт-Экспресс Футбол

КДК РФС не будет рассматривать поведение болельщиков «Спартака» на матче с «Краснодаром».

Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц

«Рассмотрим только одно нарушение регламента в этом матче – задержку выхода команд из раздевалок.

Поведение болельщиков «Спартака»? В рапорте делегата написано, что официальные лица матча не слышали этих выкриков. Это рассматриваться не будет», – сказал Григорьянц. 

Напомним, после матча «Спартак» – «Краснодар» в 24-м туре Мир РПЛ (4:3) вратарь «быков» Матвей Сафонов заявил, что фанаты красно-белых кричали «Пошли ## ###, «Краснодар», когда гости шли к своим болельщикам.

Сафонов о «пошли ## ###, «Краснодар»: «Фанаты «Спартака» – это фанаты «Спартака». Для меня такое ненормально, надо наказывать»

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27 комментариев

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CriminalJoint62
Да, это же не Кордоба в подтрибунке, тут не слышно
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avAngard
с fan I’d такого быть не может

КДК
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SMART789
Уши чаем заложило 🙈🙈🙉🙉
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Александр Трынкин
Интересно знать, а какое официальное лицо лично услышало и поняло на испанском ругательство Кордобы в прошлом сезоне?
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Caniball
- здравствуйте, вы делегат?
- да, а вы кто?
- а я Матвей Сафонов!
- здравствуйте, Матвей. Зачем пришли?
- пришел сказать, что меня послали на х*й!
- И вы полагаете, что «на х*й»это к нам?
🤣🤣🤣🤣

Анекдот не мой. Но сюда он как раз подходит.
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Overkiller
Прикольная система. Скоро будет: "хочу написать заявление на вымогательство у меня мэром взятки" - "мы ничего не видели, значит рассматривать не будем!"
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ахахахаха кдк чуваки с юмором!
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Antonio Romangoli
Ответ Назар Игорь
Всем известно ангельское поведение болельщиков Спартака, поэтому в обращении Сафонову должно быть отказано по принципу "Этого не может быть потому что не может быть никогда" А шабаш на улицах Ярославля, разнос электрички Питер- Вишера, празднование юбилея гитлера - это детские шалости, забудем.
Ещё один любитель вспоминать Гитлера , может хватит уже , а то сами уже как Гитлеры , про него часто говорите.
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Antonio Romangoli
На этой новости прибежали те , кто типа бойкотирует матчи из-за FAN ID , шутите дальше парни , доносы вещь такая , иногда и вас может коснуться.
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Клирик
Ответ </c/>
ахахахаха кдк чуваки с юмором!
Но без мозгов!))
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Ярик01
Ответ Александр Трынкин
Интересно знать, а какое официальное лицо лично услышало и поняло на испанском ругательство Кордобы в прошлом сезоне?
Видео посмотрели.
В этот раз тоже надо видео Кордобы посмотреть и дать дисквал?
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admin@mysmallshop.ru
интересно,а мат Кордобы они тоже лично слышали? клоуны 😂
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Ваге Геворгян
официальные делегаты слышали свое имя, по этому и для них это норм)))) их зовут... й!!!!
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Давид Золотов
Я думал хулиганы прекратили ходить с рибозим фан айди, оказывается я ошибался
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тот самый Кадрус
Делегаты матчей Спартак Локомотив указали на то, что Гилю оскорбляли и ему ухали. А толку?? 500 раз наказали условками.
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Александр Жердин
Что является основанием для рассмотрения эпизода для КДК? Может поясните, глава комитета Артур Григорьянц? То вы рассматриваете эпизоды на основание ТВ трансляции, хотя в протоколе не было об этом ни слова. Вы уж определитесь, в конце концов,. "Слова Кордобы попали к нам из ленты новостей – вместе с видео"(С)
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Клирик
Тааак. А кто у нас официально за фанайди отвечает? Вот пусть они и рассматривают!
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Capitan_RAF
Ктоб сомневался
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Назар Игорь
Всем известно ангельское поведение болельщиков Спартака, поэтому в обращении Сафонову должно быть отказано по принципу
"Этого не может быть потому что не может быть никогда"
А шабаш на улицах Ярославля, разнос электрички Питер- Вишера, празднование юбилея гитлера - это детские шалости, забудем.
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-3
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инок
Сафонов ведь подошел к делегату. Или он был на этом матче неофициально? Что-то непонятно...
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-1
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Алексей Ненахов
Матвей наверно до сих пор не справился с моральной травмой , обиженка
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-4
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Kapitelman Abram
"Официальные лица"-это участниге "чаепития" в Тарасовке? Или член, #####, комитета по этике Кавазашвили?...)))
+5
-5
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