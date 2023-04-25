КДК не рассмотрит мат фанатов «Спартака» в адрес игроков «Краснодара»: «Официальные лица не слышали этих выкриков»
КДК РФС не будет рассматривать поведение болельщиков «Спартака» на матче с «Краснодаром».
Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
«Рассмотрим только одно нарушение регламента в этом матче – задержку выхода команд из раздевалок.
Поведение болельщиков «Спартака»? В рапорте делегата написано, что официальные лица матча не слышали этих выкриков. Это рассматриваться не будет», – сказал Григорьянц.
Напомним, после матча «Спартак» – «Краснодар» в 24-м туре Мир РПЛ (4:3) вратарь «быков» Матвей Сафонов заявил, что фанаты красно-белых кричали «Пошли ## ###, «Краснодар», когда гости шли к своим болельщикам.
Сафонов о «пошли ## ###, «Краснодар»: «Фанаты «Спартака» – это фанаты «Спартака». Для меня такое ненормально, надо наказывать»
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КДК
- да, а вы кто?
- а я Матвей Сафонов!
- здравствуйте, Матвей. Зачем пришли?
- пришел сказать, что меня послали на х*й!
- И вы полагаете, что «на х*й»это к нам?
🤣🤣🤣🤣
Анекдот не мой. Но сюда он как раз подходит.
В этот раз тоже надо видео Кордобы посмотреть и дать дисквал?
"Этого не может быть потому что не может быть никогда"
А шабаш на улицах Ярославля, разнос электрички Питер- Вишера, празднование юбилея гитлера - это детские шалости, забудем.