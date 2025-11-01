Гол Мостового «Локомотиву» на 94-й засчитали после ВАР – проверяли офсайд

Андрей Мостовой забил в ворота «Локомотива».

Андрей Мостовой забил «Локомотиву » на 94-й минуте матча 14-го тура Мир РПЛ (2:0).

Полузащитник «Зенита » откликнулся на заброс партнера за спины защитникам железнодорожников, убрал на замахе Александра Сильянова и отправил мяч низом в сетку.

ВАР смотрел эпизод на предмет офсайда, но после проверки гол был засчитан. Встречу судил Артем Чистяков.