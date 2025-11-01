Гол Мостового «Локомотиву» на 94-й засчитали после ВАР – проверяли офсайд
Андрей Мостовой забил в ворота «Локомотива».
Андрей Мостовой забил «Локомотиву» на 94-й минуте матча 14-го тура Мир РПЛ (2:0).
Полузащитник «Зенита» откликнулся на заброс партнера за спины защитникам железнодорожников, убрал на замахе Александра Сильянова и отправил мяч низом в сетку.
ВАР смотрел эпизод на предмет офсайда, но после проверки гол был засчитан. Встречу судил Артем Чистяков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
