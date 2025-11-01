38

Гол Мостового «Локомотиву» на 94-й засчитали после ВАР – проверяли офсайд

Андрей Мостовой забил в ворота «Локомотива».

Андрей Мостовой забил «Локомотиву» на 94-й минуте матча 14-го тура Мир РПЛ (2:0). 

Полузащитник «Зенита» откликнулся на заброс партнера за спины защитникам железнодорожников, убрал на замахе Александра Сильянова и отправил мяч низом в сетку.

ВАР смотрел эпизод на предмет офсайда, но после проверки гол был засчитан. Встречу судил Артем Чистяков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoсудьи
logoЛокомотив
Артем Чистяков судья
видеоповторы
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Мостовой
logoЗенит
