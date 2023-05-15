КДК не отменит вторую желтую Денисова в матче с «Химками»: «Вопрос рассматриваться не будет»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия дисквалификации судьи КДК РФС Артур Григорьянц Р-Спорт Евгений Кукуляк Даниил Денисов Футбол

КДК РФС не отменит вторую желтую карточку Даниила Денисова в матче с «Химками».

В 27-м туре Мир РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1). В концовке первого тайма главный арбитр Евгений Кукуляк удалил с поля Даниила Денисова. Защитник красно-белых получил две желтые карточки за 18 минут – на 29-й минуте Денисов получил предупреждение после того, как он сфолил сразу на двух игроках «Химок», а в добавленное к первому тайму время вновь получил желтую карточку за фол в центре поля. 

«Вторая желтая (карточка) по регламенту не отменяется. Вопрос рассматриваться не будет», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, Денисов пропустит матч следующего тура против ЦСКА.

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?

Глава судей РФС об удалении Денисова: «ВАР не имел права вмешиваться. Будем надеяться, что ФИФА и IFAB разрешат просматривать эпизоды с желтыми карточками»

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22 комментария

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Ебздрогыч
Прикольная контора. Там ни первой, ни второй карточки не было, но вопрос не рассматривается. А Кукуляк, сначала феерически отсудивший кубковый матч Зенит-Динамо, потом здесь придумавший 2 левых желтых карточки, пару туров попинает балду и опять продолжит феерить. Безотносительно клубных предпочтений, наши судьи и футбольные чинуши - просто дно днищенское
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Arman FCSM
Ну, так возьмите и поменяйте этот ваш регламент к новому сезону, чтобы таких ситуаций не возникало больше. Одни косячат, а другие бумажкой прикрываются. Бюрократы чёртовы
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AloneInTheDark
Беспристрастный орган, ничего не скажешь)
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Алексей Байбатров
Логично. С чего бы вдруг делать исключения?
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бесдомный понь
Не забудут наградить Кукуляка?
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Filipp Gorski
Думаю даже хорошо что не отменят
От него мало толку
Юное косячное дитя лимита
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avseenko
Без него больше шансов. Слишком много косячит
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Tun
Тут и обсуждать нечего, такое задним числом не отменяют, разве что судью за такую ошибку можно наказать
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Recreated
Ответ AloneInTheDark
Беспристрастный орган, ничего не скажешь)
Регламент же.
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Konstantin Zorin
Ответ Arman FCSM
Ну, так возьмите и поменяйте этот ваш регламент к новому сезону, чтобы таких ситуаций не возникало больше. Одни косячат, а другие бумажкой прикрываются. Бюрократы чёртовы
Они меняют регламент, только, когда хотят и, только в свою пользу.
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mnogokotin-
Ответ avseenko
Без него больше шансов. Слишком много косячит
а кто не косячит? ну хлусевич норм подменит
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Konstantin Zorin
Кто судьям зарплату платит, тот и регламенты сочиняет. 🤡💯
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schwein
С одной стороны, уже лет 5, если не меньше постоянно возникает вопрос отмены второй желтой, если она была левой.
А с другой, если открыть этот ящик пандоры, КДК захлебнется от потока требований отменить карточку.
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Алексей Кузнецов
Серьезно?!? Кукуляк грубо ошибается снова, а с него как с гуся вода.
Вообщем Радимов в свое время правильно про КДК говорил.
Помнится отменяли же удаления в КДК ранее, а здесь нет.
Кукуляк не уровень РПЛ, потому что его ошибки напрямую влияют на результат игры. Гнать бы его подальше от судейства и тогда было бы меньше претензий со стороны болельщиков разных клубов.
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Alestern
кукуляка выкиньте обратно первую лигу судить (вместе с кукуяном!)... От этого Спартаку не легче будет, но хоть какая то справедливость...
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Ильдар Фарукшин
На хрень такая помощь. Зенит - Динамо, касяк убрали. Вернули Ростов - Факел касяк, Химки - Спартак касяк. Получается 3 игры подряд. Гнать надо. Или я тоже хочу такую работу 😊😊😊
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Спартак Уокер
Как всегда
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Pakegi
Дааа...
Одним выстрелом двух зайцев
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Ильдар Фарукшин
"Спасти рядового Кукуляку"
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T622222
КаДыК
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