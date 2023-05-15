КДК не отменит вторую желтую Денисова в матче с «Химками»: «Вопрос рассматриваться не будет»

КДК РФС не отменит вторую желтую карточку Даниила Денисова в матче с «Химками».

В 27-м туре Мир « » сыграл вничью с «Химками» (1:1). В концовке первого тайма главный арбитр Евгений Кукуляк удалил с поля . Защитник красно-белых получил две желтые карточки за 18 минут – на 29-й минуте Денисов получил предупреждение после того, как он сфолил сразу на двух игроках «Химок», а в добавленное к первому тайму время вновь получил желтую карточку за фол в центре поля.

«Вторая желтая (карточка) по регламенту не отменяется. Вопрос рассматриваться не будет», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, Денисов пропустит матч следующего тура против ЦСКА.

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?

Глава судей РФС об удалении Денисова: «ВАР не имел права вмешиваться. Будем надеяться, что ФИФА и IFAB разрешат просматривать эпизоды с желтыми карточками»