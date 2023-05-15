КДК не отменит вторую желтую Денисова в матче с «Химками»: «Вопрос рассматриваться не будет»
КДК РФС не отменит вторую желтую карточку Даниила Денисова в матче с «Химками».
В 27-м туре Мир РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1). В концовке первого тайма главный арбитр Евгений Кукуляк удалил с поля Даниила Денисова. Защитник красно-белых получил две желтые карточки за 18 минут – на 29-й минуте Денисов получил предупреждение после того, как он сфолил сразу на двух игроках «Химок», а в добавленное к первому тайму время вновь получил желтую карточку за фол в центре поля.
«Вторая желтая (карточка) по регламенту не отменяется. Вопрос рассматриваться не будет», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Таким образом, Денисов пропустит матч следующего тура против ЦСКА.
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А с другой, если открыть этот ящик пандоры, КДК захлебнется от потока требований отменить карточку.
Вообщем Радимов в свое время правильно про КДК говорил.
Помнится отменяли же удаления в КДК ранее, а здесь нет.
Кукуляк не уровень РПЛ, потому что его ошибки напрямую влияют на результат игры. Гнать бы его подальше от судейства и тогда было бы меньше претензий со стороны болельщиков разных клубов.
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