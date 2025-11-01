  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Николаев о решении Танашева не удалять Глебова: «Молодой арбитр в очередной раз показал свою мудрость. Эпизод происходит в центре поля, рядом с Данилой был партнер, а мяч не под контролем Даку»
5

Николаев о решении Танашева не удалять Глебова: «Молодой арбитр в очередной раз показал свою мудрость. Эпизод происходит в центре поля, рядом с Данилой был партнер, а мяч не под контролем Даку»

Алексей Николаев: «Молодой арбитр Инал Танашев снова показал свою мудрость».

Алексей Николаев похвалил судью Инала Танашева за решение не удалять полузащитника «Динамо» Данилу Глебова за фол на форварде «Рубина» Мирлинде Даку в матче 14-го тура Мир РПЛ (0:0). 

«Здесь все критерии за то, что это желтая карточка за срыв перспективной атаки. Во‑первых, эпизод происходит в центре поля, то есть очень далеко от ворот. Во‑вторых, рядом с Глебовым находится партнер, который может вступить в борьбу. В‑третьих, мяч не под контролем Даку.

На мой взгляд, абсолютно правильное решение молодого арбитра, который в очередной раз показал свою мудрость. Он смог удержать те страсти, которые могли разгореться. Танашев очень хорошо провел этот матч», – сказал бывший арбитр ФИФА. 

Рахимов считает, что Глебова должны были удалять за фол на Даку: «Мирлинд выбегал один на один, без сопротивления. Откуда бы ни бежал, хоть от своих ворот, – он последний»

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?1637 голосов
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
Инал Танашев
logoсудьи
logoМирлинд Даку
logoМатч ТВ
logoДанил Глебов
logoРубин
logoАлексей Николаев
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рахимов считает, что Глебова должны были удалять за фол на Даку: «Мирлинд выбегал один на один, без сопротивления. Откуда бы ни бежал, хоть от своих ворот, – он последний»
сегодня, 18:28
Пивоваров о 0:0 с «Рубином»: «Динамо» доминировало весь матч, но реализовать моменты не удалось. Мы скорее потеряли два очка»
сегодня, 17:54
Главные новости
Мбаппе забил «Валенсии» с пенальти за игру Коррейи рукой
5 минут назад
«Реал» – «Валенсия». 1:0 – Мбаппе открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Дуглас подтвердил, что пропустит оставшуюся часть года из-за травмы плеча: «Операция не понадобится, мы решили провести интенсивный курс физиотерапии. Вернусь еще сильнее»
12 минут назад
Семак о 2:0: «Зенит» играл хорошо в 1-м тайме, во 2-м подустал. С быстрыми атаками «Локо» мы справились. Больше опасности было от фланговых передач на Комличенко»
20 минут назад
Вахания про отмену гола «Ростова» «Акрону»: «Странно, когда 15 минут ищут очевидную ошибку. Я могу и в душ сходить, и кофе выпить, а линию все еще чертят»
20 минут назад
Галактионов о 0:2 от «Зенита»: «Было душновато, но это не оправдание, можно было агрессивнее начать. Как только начали прессинговать, появились моменты. Надо было выжимать максимум»
23 минуты назад
Педро с голом и 8.3 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Зенит» – «Локомотив», у Глушенкова – 7.8, у Батракова – 6.6. Руденко с оценкой 5.8 – худший
25 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» против «Валенсии», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Атлетик», «Атлетико» разгромил «Севилью»
26 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Виллу», «Челси» обыграл «Тоттенхэм», «Арсенал» победил «Бернли», «МЮ» сыграл 2:2 с «Форест»
27 минут назад
«Бавария» выиграла все 15 матчей с начала сезона с общим счетом 54:10. Дальше – «ПСЖ»
28 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о праздновании гола «Локомотиву» в балаклаве: «Она специально была выбрана. До той ситуации две игры подряд забивал и отдавал»
6 минут назад
Вендел о российском паспорте: «Возникнет возможность – посмотрим. «Зенит» стал для меня домом и семьей, надеюсь задержаться надолго»
11 минут назад
«Ливерпуль» – «Астон Вилла». Экитике, Салах и Гакпо играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
27 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» вырвал победу у «Ниццы», «Монако» Головина играет с «Парижем», «Марсель» в гостях у «Осера»
34 минуты назадLive
«Кремонезе» – «Ювентус». 0:1 – Костич забил на 2-й минуте. Онлайн-трансляция
44 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду одолел «Аль-Фейху», «Аль-Иттихад» Бензема сыграл 4:4 с «Аль-Хиладжем»
50 минут назад
«Челси» выиграл 6 из 7 последних матчей. Дальше – игра с «Карабахом» в ЛЧ
58 минут назад
Гол Мостового «Локомотиву» на 94-й засчитали после ВАР – проверяли офсайд
сегодня, 19:30
«Ростов» проиграл «Акрону» – 0:1. Беншимол забил с пенальти, мячи Голенкова и Шамонина отменили, Роналдо удалили
сегодня, 19:23
«Бавария» разгромила «Байер» – 3:0. Гнабри и Джексон забили, у Баде автогол
сегодня, 19:22