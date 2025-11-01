Николаев о решении Танашева не удалять Глебова: «Молодой арбитр в очередной раз показал свою мудрость. Эпизод происходит в центре поля, рядом с Данилой был партнер, а мяч не под контролем Даку»
Алексей Николаев похвалил судью Инала Танашева за решение не удалять полузащитника «Динамо» Данилу Глебова за фол на форварде «Рубина» Мирлинде Даку в матче 14-го тура Мир РПЛ (0:0).
«Здесь все критерии за то, что это желтая карточка за срыв перспективной атаки. Во‑первых, эпизод происходит в центре поля, то есть очень далеко от ворот. Во‑вторых, рядом с Глебовым находится партнер, который может вступить в борьбу. В‑третьих, мяч не под контролем Даку.
На мой взгляд, абсолютно правильное решение молодого арбитра, который в очередной раз показал свою мудрость. Он смог удержать те страсти, которые могли разгореться. Танашев очень хорошо провел этот матч», – сказал бывший арбитр ФИФА.
Рахимов считает, что Глебова должны были удалять за фол на Даку: «Мирлинд выбегал один на один, без сопротивления. Откуда бы ни бежал, хоть от своих ворот, – он последний»