  • «Зенит» обогнал «Локомотив» в Мир РПЛ. Команда Семака вышла на 2-е место как минимум до матча «Краснодара» со «Спартаком»
«Зенит» обогнал «Локомотив» в чемпионате России.

«Зенит» поднялся на второе место в таблице Мир РПЛ как минимум до игры «Краснодара» против «Спартака».

Команда Сергея Семака победила «Локомотив» (2:0) в 14-м туре и опередила железнодорожников – 29 против 27 очков. Также на данный момент петербуржцы идут выше «Краснодара» при равенстве очков, но у «быков» есть игра в запасе.

Лидирует в чемпионате России ЦСКА с 30 очками.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РПЛ
