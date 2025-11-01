«Зенит» обогнал «Локомотив» в Мир РПЛ. Команда Семака вышла на 2-е место как минимум до матча «Краснодара» со «Спартаком»

«Зенит» обогнал «Локомотив» в чемпионате России.

«Зенит » поднялся на второе место в таблице Мир РПЛ как минимум до игры «Краснодара» против «Спартака ».

Команда Сергея Семака победила «Локомотив » (2:0) в 14-м туре и опередила железнодорожников – 29 против 27 очков. Также на данный момент петербуржцы идут выше «Краснодара » при равенстве очков, но у «быков» есть игра в запасе.

Лидирует в чемпионате России ЦСКА с 30 очками.