«Зенит» обогнал «Локомотив» в Мир РПЛ. Команда Семака вышла на 2-е место как минимум до матча «Краснодара» со «Спартаком»
«Зенит» обогнал «Локомотив» в чемпионате России.
«Зенит» поднялся на второе место в таблице Мир РПЛ как минимум до игры «Краснодара» против «Спартака».
Команда Сергея Семака победила «Локомотив» (2:0) в 14-м туре и опередила железнодорожников – 29 против 27 очков. Также на данный момент петербуржцы идут выше «Краснодара» при равенстве очков, но у «быков» есть игра в запасе.
Лидирует в чемпионате России ЦСКА с 30 очками.
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости