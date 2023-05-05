Карпин избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче со «Спартаком»: «Он не использовал ненормативную лексику и не оскорблял судей»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин КДК РФС Артур Григорьянц Кирилл Левников Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин не будет наказан дополнительно за поведение в матче со «Спартаком».

Тренер «Ростова» был удален в концовке матча 25-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:1) за выход на поле после матча и демонстративное несогласие с действиями главного арбитра Кирилла Левникова.

«За выход за пределы техзоны Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей. За демонстративное несогласие с действиями судьи.

Мы запросили рапорт Левникова, где он указал, что Карпин не использовал ненормативную лексику и оскорбления в сторону судейской бригады.

Валерий Георгиевич подтвердил, что вышел на поле и задал Левникову несколько вопросов в эмоциональной манере, но без оскорблений.

Далее мы посмотрели запись основного вещателя. В подтрибунке Карпин выкрикнул на эмоциях ненормативную лексику, но не в адрес судейской бригады.

Связи со всеми обстоятельствами приняли решение не применять Карпину дополнительную дисквалификацию. За неспортивное поведение штраф Карпину – 60 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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109 комментариев

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Александр Набродов
Тогда из-за чего его удалили?
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Julia_Lawyer
" В подтрибунке Карпин выкрикнул на эмоциях ненормативную лексику, но не в адрес судейской бригады".// А это им откуда известно? В записи адресат не был указан. Но он не был указан и в тираде Кордобы.
На фоне подобных объяснений двухматчевая дисквалификация Кордобы знатоками испанского из КДК - это не просто цинизм, это смачный плевок в основы правоприменения.
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nCuXpalata13
Так это что получается, Левников заранее показал карточку Карпину, чтоб тот лишнего не наговорил на дисквалификацию? Чувствуется тонкая работа и понимание психологии, работа на опережение. Браво! Браво 🤡
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Александр Набродов
Ответ mnogokotin-
За демонстративное несогласие с действиями судьи.
Так за подобное почти что каждому игроку можно показать несколько жёлтых за матч
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Senchas
а за что тогда кк показали?)
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maks44
Карпин: "60 тысяч? Вот, #####!"
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zanuda59
Левникова на детектор лжи, а потом на кол.
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suwor
«Карпин был удален в концовке встречи после получения второй желтой карточки за выход на поле после матча и демонстративное несогласие с действиями главного арбитра» /// На самом деле Карпин получил красную карточку уже после финального свистка. Отсюда интересный вопрос: а в течении какого времени после окончания матча арбитр имеет право наказывать карточками футболистов, тренеров и иной персонал?
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zanuda59
Ответ suwor
«Карпин был удален в концовке встречи после получения второй желтой карточки за выход на поле после матча и демонстративное несогласие с действиями главного арбитра» /// На самом деле Карпин получил красную карточку уже после финального свистка. Отсюда интересный вопрос: а в течении какого времени после окончания матча арбитр имеет право наказывать карточками футболистов, тренеров и иной персонал?
Не было второй жёлтой, сразу красную судья показал.
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Дмитрий Соболев
вот зачем они врут? такие тренеры их уже не во что не считают,а они их ещё и покрывают. то что он орал на него матом можно было по губам определить
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alexsem69
Валера святой!)
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zanuda59
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Зачем тратить время на формальности в виде детектора?
Чтоб регламент соблюсти😁
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RusSelMash
Ответ Дмитрий Соболев
он себя вести вообще разучился ,а он так то тренер сборной
Он ведëт себя адекватно ситуации!!!
Если бы не фиксировались фолы на игроках той команды, которую ты тренируешь и в которую ты вкладываешь свою душу, ты наверняка тоже воспринял бы это как плевок в твою душу и отреагировал бы примерно так же, как и Карпин!!!
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zanuda59
Ответ riverman1980
Очередные привилегии тренеру сборной. Факелу приготовиться к пенальти.
Ростову лимит по пенальти уже отменили?
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zanuda59
Ответ Babusya
Ясно, в подтрибунке "в сердцах", значит можно. :)
А почему нет.
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Gordon Brown
А за что тогда удаление?
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mnogokotin-
Ответ Александр Набродов
Тогда из-за чего его удалили?
За демонстративное несогласие с действиями судьи.
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zanuda59
Ответ Julia_Lawyer
" В подтрибунке Карпин выкрикнул на эмоциях ненормативную лексику, но не в адрес судейской бригады".// А это им откуда известно? В записи адресат не был указан. Но он не был указан и в тираде Кордобы. На фоне подобных объяснений двухматчевая дисквалификация Кордобы знатоками испанского из КДК - это не просто цинизм, это смачный плевок в основы правоприменения.
Карпин произнося нецензурную фразу в подтрибунном помещении не упомянул имён, отчеств, фамилий судей, обслуживающих данный матч и само слово "судья" и производное от него. То нельзя считать, что это было сказано в адрес судейской бригады.
То что Кордоба был наказан не по правилам, не означает чтобы также был наказан и Карпин. Ведь нельзя же всегда плевать на правила.
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Zenith forever
Ответ mnogokotin-
За демонстративное несогласие с действиями судьи.
А Валера должен был быть демонстративно согласен?
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Светлана Агейкина
Левников знает, что накосячил и Карпин прав по сути дела, поэтому в рапорте не стал усугублять.
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polosaty
Серьезно ? За что тогда удалили?Судью нежного наказывать будете ? Раз он просто так, взял и удалил тренера. ????
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EvilPro
без мата? Валера? он на языке жестов что ли их опускал?)))
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Герман Радиков
Почему всё ополчились против Карпина? человек делает свою работу хорошо!!! Здесь смотрю одни интелегенты)))
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zanuda59
Ответ Julia_Lawyer
То что Кордоба был наказан не по правилам, не означает чтобы также был наказан и Карпин.// Я об этом и не говорила. И разве просила как-то наказать Карпина? Я как раз отмечала непоследовательность в подходе и решениях КДК. (Именно это и называется правоприменением). Собственно, та же претензия, что и к арбитрам в поле - оценивайте одинаково. Но если бы это был единственный или даже пятый случай такой непоследовательности... нет, уже двадцать пятый. Вспоминая опять-таки нелепые слова про "скандирование". Или обладатели FanID не могут материться по умолчанию? У них рот зашит? То же самое касается и заявлений самого Григорьянца - то у него не имеет КДК права самостоятельно инициировать рассмотрение - только по запросу; то они сами рыщут в соцсетях и на основании результатов поисков выносят решения.
Хорошо. Скажу проще. Раз на видео не был никто упомянут, то нельзя считать, что было сказано в чей-то адрес(безадресная реплика). Следовательно и не в адрес судейской бригады. Что непонятно?
Вообще судьи в поле должны оценивать не только одинаково(как я прочёл), но и по правилам.
Решение по Кордобе и другие подобные обсуждать здесь не вижу смысла.
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zanuda59
Ответ Александр Сырчин
Левников забыл, что за любое падение Комличенко надо ставить пенку и отсудил по правилам. Бывает, беседа с ним уже проведена.
Это ты забыл, Левников Спартаку подсуживал.
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