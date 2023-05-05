Карпин избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче со «Спартаком»: «Он не использовал ненормативную лексику и не оскорблял судей»

Валерий Карпин не будет наказан дополнительно за поведение в матче со «Спартаком».

Тренер «Ростова» был удален в концовке матча 25-го тура Мир со «Спартаком» (1:1) за выход на поле после матча и демонстративное несогласие с действиями главного арбитра .

«За выход за пределы техзоны Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей. За демонстративное несогласие с действиями судьи.

Мы запросили рапорт Левникова, где он указал, что Карпин не использовал ненормативную лексику и оскорбления в сторону судейской бригады.

Валерий Георгиевич подтвердил, что вышел на поле и задал Левникову несколько вопросов в эмоциональной манере, но без оскорблений.

Далее мы посмотрели запись основного вещателя. В подтрибунке Карпин выкрикнул на эмоциях ненормативную лексику, но не в адрес судейской бригады.

Связи со всеми обстоятельствами приняли решение не применять Карпину дополнительную дисквалификацию. За неспортивное поведение штраф – 60 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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