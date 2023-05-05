Карпин избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче со «Спартаком»: «Он не использовал ненормативную лексику и не оскорблял судей»
Валерий Карпин не будет наказан дополнительно за поведение в матче со «Спартаком».
Тренер «Ростова» был удален в концовке матча 25-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:1) за выход на поле после матча и демонстративное несогласие с действиями главного арбитра Кирилла Левникова.
«За выход за пределы техзоны Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей. За демонстративное несогласие с действиями судьи.
Мы запросили рапорт Левникова, где он указал, что Карпин не использовал ненормативную лексику и оскорбления в сторону судейской бригады.
Валерий Георгиевич подтвердил, что вышел на поле и задал Левникову несколько вопросов в эмоциональной манере, но без оскорблений.
Далее мы посмотрели запись основного вещателя. В подтрибунке Карпин выкрикнул на эмоциях ненормативную лексику, но не в адрес судейской бригады.
Связи со всеми обстоятельствами приняли решение не применять Карпину дополнительную дисквалификацию. За неспортивное поведение штраф Карпину – 60 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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На фоне подобных объяснений двухматчевая дисквалификация Кордобы знатоками испанского из КДК - это не просто цинизм, это смачный плевок в основы правоприменения.
Если бы не фиксировались фолы на игроках той команды, которую ты тренируешь и в которую ты вкладываешь свою душу, ты наверняка тоже воспринял бы это как плевок в твою душу и отреагировал бы примерно так же, как и Карпин!!!
То что Кордоба был наказан не по правилам, не означает чтобы также был наказан и Карпин. Ведь нельзя же всегда плевать на правила.
Вообще судьи в поле должны оценивать не только одинаково(как я прочёл), но и по правилам.
Решение по Кордобе и другие подобные обсуждать здесь не вижу смысла.