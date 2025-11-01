«Челси» выиграл 6 из 7 последних матчей. Дальше – игра с «Карабахом» в ЛЧ
«Челси» выиграл 6 из 7 последних матчей.
«Челси» одержал победу в 6 из 7 последних матчей.
Сегодня команда Энцо Марески обыграла «Тоттенхэм» со счетом 1:0 в 10-м туре АПЛ. Ранее «синие» победили «Бенфику» (1:0), «Ливерпуль» (2:1), «Ноттингем Форест» (3:0), «Аякс» (5:1) и «Вулверхэмптон» (4:3), а также уступили «Сандерленду» (1:2).
5 ноября «Челси» сыграет с «Карабахом» в гостях в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?1629 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости