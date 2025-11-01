16

«Челси» выиграл 6 из 7 последних матчей. Дальше – игра с «Карабахом» в ЛЧ

«Челси» выиграл 6 из 7 последних матчей.

«Челси» одержал победу в 6 из 7 последних матчей. 

Сегодня команда Энцо Марески обыграла «Тоттенхэм» со счетом 1:0 в 10-м туре АПЛ. Ранее «синие» победили «Бенфику» (1:0), «Ливерпуль» (2:1), «Ноттингем Форест» (3:0), «Аякс» (5:1) и «Вулверхэмптон» (4:3), а также уступили «Сандерленду» (1:2). 

5 ноября «Челси» сыграет с «Карабахом» в гостях в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?1629 голосов
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoТоттенхэм
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мбаппе забил «Валенсии» с пенальти за игру Коррейи рукой
3 минуты назад
«Реал» – «Валенсия». 1:0 – Мбаппе открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Дуглас подтвердил, что пропустит оставшуюся часть года из-за травмы плеча: «Операция не понадобится, мы решили провести интенсивный курс физиотерапии. Вернусь еще сильнее»
10 минут назад
Семак о 2:0: «Зенит» играл хорошо в 1-м тайме, во 2-м подустал. С быстрыми атаками «Локо» мы справились. Больше опасности было от фланговых передач на Комличенко»
18 минут назад
Вахания про отмену гола «Ростова» «Акрону»: «Странно, когда 15 минут ищут очевидную ошибку. Я могу и в душ сходить, и кофе выпить, а линию все еще чертят»
18 минут назад
Галактионов о 0:2 от «Зенита»: «Было душновато, но это не оправдание, можно было агрессивнее начать. Как только начали прессинговать, появились моменты. Надо было выжимать максимум»
21 минуту назад
Педро с голом и 8.3 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Зенит» – «Локомотив», у Глушенкова – 7.8, у Батракова – 6.6. Руденко с оценкой 5.8 – худший
23 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» против «Валенсии», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Атлетик», «Атлетико» разгромил «Севилью»
24 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Виллу», «Челси» обыграл «Тоттенхэм», «Арсенал» победил «Бернли», «МЮ» сыграл 2:2 с «Форест»
24 минуты назад
«Бавария» выиграла все 15 матчей с начала сезона с общим счетом 54:10. Дальше – «ПСЖ»
26 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о праздновании гола «Локомотиву» в балаклаве: «Она специально была выбрана. До той ситуации две игры подряд забивал и отдавал»
4 минуты назад
Вендел о российском паспорте: «Возникнет возможность – посмотрим. «Зенит» стал для меня домом и семьей, надеюсь задержаться надолго»
9 минут назад
«Ливерпуль» – «Астон Вилла». Экитике, Салах и Гакпо играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
24 минуты назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» вырвал победу у «Ниццы», «Монако» Головина играет с «Парижем», «Марсель» в гостях у «Осера»
32 минуты назадLive
«Кремонезе» – «Ювентус». 0:1 – Костич забил на 2-й минуте. Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду одолел «Аль-Фейху», «Аль-Иттихад» Бензема сыграл 4:4 с «Аль-Хиладжем»
48 минут назад
Гол Мостового «Локомотиву» на 94-й засчитали после ВАР – проверяли офсайд
58 минут назад
«Ростов» проиграл «Акрону» – 0:1. Беншимол забил с пенальти, мячи Голенкова и Шамонина отменили, Роналдо удалили
сегодня, 19:23
«Бавария» разгромила «Байер» – 3:0. Гнабри и Джексон забили, у Баде автогол
сегодня, 19:22
Евгений Ловчев: «Кисляк и Батраков пока не дают уверенности в будущем сборной. Многое зависит от старших. Раньше могли жестко поставить на место: «Малой, еще раз – и я тебя урою»
сегодня, 19:21