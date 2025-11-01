Гол Захаряна «Атлетику» отменили из-за офсайда у Кубо по ходу атаки. Ранее Арсен забил «Негрейре» в Кубке Испании

Гол Арсена Захаряна «Атлетику» отменили.

Гол Арсена Захаряна в матче между «Реал Сосьедад » и «Атлетиком » не засчитали.

Российский полузащитник команды из Сан-Себастьяна поразил ворота соперника на 67-й минуте встречи, но после вмешательства ВАР гол был отменен – Такефуса Кубо , отдавший результативный пас, был в небольшом офсайде по ходу атаки.

Напомним, Захарян забил один мяч в предыдущем матче – против «Негрейры» в Кубке Испании (3:0).