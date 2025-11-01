Гол Захаряна «Атлетику» отменили из-за офсайда у Кубо по ходу атаки. Ранее Арсен забил «Негрейре» в Кубке Испании
Гол Арсена Захаряна «Атлетику» отменили.
Гол Арсена Захаряна в матче между «Реал Сосьедад» и «Атлетиком» не засчитали.
Российский полузащитник команды из Сан-Себастьяна поразил ворота соперника на 67-й минуте встречи, но после вмешательства ВАР гол был отменен – Такефуса Кубо, отдавший результативный пас, был в небольшом офсайде по ходу атаки.
Напомним, Захарян забил один мяч в предыдущем матче – против «Негрейры» в Кубке Испании (3:0).
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?1628 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости