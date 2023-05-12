Дуарте избежал дополнительной дисквалификации после удаления в игре с «Зенитом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия дисквалификации КДК РФС Артур Григорьянц Алексис Дуарте Футбол

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте избежал дополнительной дисквалификации.

На 73-й минуте защитник «Спартака» в матче с «Зенитом» (2:3) получил красную карточку после подката в борьбе с Малкомом.

«Дуарте приехал на заседание вместе с представителем юридической службы. Посмотрели видео и разобрали момент. Приняли решение не применять дополнительных дисквалификаций, помимо автоматической», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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14 комментариев

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Екн Лор
Лучший защитник Парагвая - это что-то из серии "Ибричич в топ-10 полузащитников мира". Пока по ощущениям Дуарте какой-то пляжник толком без футбольной школы
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mean machine/
Само-собой. Чай он такой.
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Abriel
кто бы сомневался
+4
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ВладимирНеПутин
Не захотели очередную истерику Салиховой слышать
+2
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Mr.Hahn
Ответ Екн Лор
Лучший защитник Парагвая - это что-то из серии "Ибричич в топ-10 полузащитников мира". Пока по ощущениям Дуарте какой-то пляжник толком без футбольной школы
Футболистов лучше не «по ощущениям» оценивать.
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Дмитрий9779
Кстати пошел не извиняться перед Малкомом,а предъявлять боковому,грубый подкат совершил.
+8
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Ильдар Фарукшин
Комментарий удален пользователем
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mnogokotin-
Ответ Mr.Hahn
Футболистов лучше не «по ощущениям» оценивать.
а наши выпускники академии типа денисова маслова кутепова ему как интересно? ))
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