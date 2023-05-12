Дуарте избежал дополнительной дисквалификации после удаления в игре с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте избежал дополнительной дисквалификации.

На 73-й минуте защитник « » в матче с « » (2:3) получил красную карточку после подката в борьбе с Малкомом.

« приехал на заседание вместе с представителем юридической службы. Посмотрели видео и разобрали момент. Приняли решение не применять дополнительных дисквалификаций, помимо автоматической», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.