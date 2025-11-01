12

У 40-летнего Роналду 13 голов в 14 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию

Криштиану Роналду продолжает забивать за клуб и сборную.

Криштиану Роналду забил 13 голов с начала сезона.

Нападающий «Аль-Насра» сравнял счет на 37-й минуте матча с «Аль-Фейхой» в высшей лиге Саудовской Аравии. Ассистировал ему Кингсли Коман.

40-летний португалец проводит 14-ю игру в текущем сезоне. Он забил 5 раз за сборную и 8 – за «Аль-Наср».

