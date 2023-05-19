«Реал» считает Дэвиса целью на ближайший сезон. Защитник «Баварии» также интересен «Ман Сити»
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис интересен «Реалу» и «Манчестер Сити».
По информации Sky Sport Deutschland, «Реал» нацелился на 22-летнего футболиста – его считают трансферной целью на ближайший сезон. Кроме того, интерес к игроку проявляет «Манчестер Сити». Видеть Дэвиса в команде хочет спортивный директор Чики Бегиристайн.
Руководство «Баварии» занимает однозначную позицию по этому вопросу: продавать Альфонсо не намерены. Контракт с ним, рассчитанный до лета 2025 года, хотят продлить.
Вчера советник канадца Ник Хуосе подтвердил, что у других команд есть интерес к игроку.
«Несколько клубов заинтересованы, но прямых переговоров нет. Контракт Дэвиса действует еще два года. «Бавария» надеется на продление соглашения. Но пока ничего не подтверждено», – сказал Хуосе для TSN.
В этом сезоне Дэвис забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 38 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах. Статистику левого защитника можно найти здесь.
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Слева и Камавинга может остаться на постоянной основе , и Алаба закрыть позицию, Менди может воскреснет
А справа Карвахаль едет с ярмарки и непрофильный Васкес? Вроде никого не забыл
Так что усиление точно нужно на левый фланг..
Насчет Дэвиса- согласен, так себе трансфер (имхо)