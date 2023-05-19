«Реал» считает Дэвиса целью на ближайший сезон. Защитник «Баварии» также интересен «Ман Сити»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис интересен «Реалу» и «Манчестер Сити».

По информации Sky Sport Deutschland, «Реал» нацелился на 22-летнего футболиста – его считают трансферной целью на ближайший сезон. Кроме того, интерес к игроку проявляет «Манчестер Сити». Видеть Дэвиса в команде хочет спортивный директор Чики Бегиристайн.

Руководство «Баварии» занимает однозначную позицию по этому вопросу: продавать Альфонсо не намерены. Контракт с ним, рассчитанный до лета 2025 года, хотят продлить.

Вчера советник канадца Ник Хуосе подтвердил, что у других команд есть интерес к игроку.

«Несколько клубов заинтересованы, но прямых переговоров нет. Контракт Дэвиса действует еще два года. «Бавария» надеется на продление соглашения. Но пока ничего не подтверждено», – сказал Хуосе для TSN.

В этом сезоне Дэвис забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 38 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах. Статистику левого защитника можно найти здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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53 комментария

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Верховный Лорд
Ответ RealOneLove
Дэвис, защитник который боялся мяча в игре против Сити. Джеймс лучше бы подошел. Мяча не боится, мощный удар.
Только Джеймс справа играет, а Дэвис слева
+36
-2
+34
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Юрий Кечко
Правый защитник нужнее мне кажется чем лз
Слева и Камавинга может остаться на постоянной основе , и Алаба закрыть позицию, Менди может воскреснет
А справа Карвахаль едет с ярмарки и непрофильный Васкес? Вроде никого не забыл
+32
-7
+25
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Traxyla
Ответ Юрий Кечко
Правый защитник нужнее мне кажется чем лз Слева и Камавинга может остаться на постоянной основе , и Алаба закрыть позицию, Менди может воскреснет А справа Карвахаль едет с ярмарки и непрофильный Васкес? Вроде никого не забыл
Камавинга так же отличный ЦПЗ . Думаю было бы глупо его использовать ЛЗ на постоянной основе . Игрок универсальный
+13
-1
+12
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Очевидное невероятное
Реалу очень необходима защита
+14
-5
+9
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zzzeeerrrooo
Ответ Юрий Кечко
Правый защитник нужнее мне кажется чем лз Слева и Камавинга может остаться на постоянной основе , и Алаба закрыть позицию, Менди может воскреснет А справа Карвахаль едет с ярмарки и непрофильный Васкес? Вроде никого не забыл
Одриасола вроде есть 😂
+6
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+5
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Чёрный тюльпан
Дэвис-то, конечно, топ, но они же Франа Гарсию возвращают + Камавинга ещё. Понятно, что Менди списывают, потому что и стеклянный и никакущий по игре. Также вызывают вопросы, как скажется та побочка с сердцем от короны у Альфонсо. Реалу больше замена Карвахалю нужна, ЦЗ одного толкового купить.
+4
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+4
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Granero-24
Ответ Очевидное невероятное
Реалу очень необходима защита
В первую очередь нужен центр нап!!! Конкурент нужен Бензема, который наверно следующий сезон проведет последний раз на хорошем уровне. Спасибо Кариму, но возраст о себе дает знать.
+3
0
+3
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Romeo Yankovich
Ответ RealOneLove
Да, сейчас уже не продаст. Надо было его в Интера с руками вырывать.
надо было в Интер продавать с правом обратного выкупа. но сделали ставку на Карвахаля
+3
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+3
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ман сити фейк
В Ман Сити его. Игроки из Бундеслиги отлично играли в Манчестер Сити. Обмен на Канселу было отлично для всех
+5
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Fma wozo
Защита ужасна ,просто даже в почти каждом матче ла лиги Реал пропускает. Просто заглянуть в таблицу. Хорошее будет усиление
+4
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KazBrit
Канселло - в Реал, Дэвис - в МанСити.
+2
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DolJun
а смысл девису куда-то уходить?
+4
-2
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Юрий Кечко
Правый защитник нужнее мне кажется чем лз Слева и Камавинга может остаться на постоянной основе , и Алаба закрыть позицию, Менди может воскреснет А справа Карвахаль едет с ярмарки и непрофильный Васкес? Вроде никого не забыл
Камауинга так сыграл лз в последнем матче, что плакать хотелось.
Так что усиление точно нужно на левый фланг..
+2
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RealOneLove
Ответ Верховный Лорд
По хорошему бы Хакими вернуть, но ПСЖ Реалу ничего уже не продаст
Да, сейчас уже не продаст. Надо было его в Интера с руками вырывать.
+2
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Botikool
Ответ Granero-24
В первую очередь нужен центр нап!!! Конкурент нужен Бензема, который наверно следующий сезон проведет последний раз на хорошем уровне. Спасибо Кариму, но возраст о себе дает знать.
В следующем сезоне уже не должен быть в старте. Чую, сезон не сулит ничего хорошего
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El Blanco
Ответ Юрий Кечко
Правый защитник нужнее мне кажется чем лз Слева и Камавинга может остаться на постоянной основе , и Алаба закрыть позицию, Менди может воскреснет А справа Карвахаль едет с ярмарки и непрофильный Васкес? Вроде никого не забыл
Кама не тянет на полноценного ЛЗ, в защите он надёжен, но в атаке на фланге его возможности ограничены.
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Богдан Агафонов
Почему не Тео Эрнандес и Хакими?
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Tun
Ответ Traxyla
Камавинга так же отличный ЦПЗ . Думаю было бы глупо его использовать ЛЗ на постоянной основе . Игрок универсальный
в центре поля Тчуа, Феде, Джуда берут, Кросс с Модричем еще остаются
+1
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Бодратустра
только Дэвиса Бернардо так же раздел))))
Профильных лз как таковых не осталось, может переход на 3 цз как то улучшить эту ситуацию.
Насчет Дэвиса- согласен, так себе трансфер (имхо)
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Dolphin
Непонятно конечно есть вполне себе доступный к покупке Фримпонг и не старый, нафига этот Дэвис
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Traxyla
Ответ Бодратустра
только Дэвиса Бернардо так же раздел))))
Если вы внимательно смотрели матч то должны были заметить , Бернарду не раздевал Камавингу . Первый гол чисто гений КДБ , второй гол отскок на голову .
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ПавелАвер
интересно, а Бавария собирается как то реагировать на крах сезона ? или опять наберёт кого попало ,а потом перепродаст
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MESSIya
Вчера Кортегана из The Atletic и Relevo давали другую инфу. Трансферы намеченные Пересом, это Беллингем и Фран из Райо,он как раз ЛЗ. Так же форвард дублер Бензема, но не дорогой.
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Артем Гладских
Норм игрок.
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deadjoker
Ну как защитник он так себе, но вперед хорошо бегает.
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