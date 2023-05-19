Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис интересен «Реалу» и «Манчестер Сити».

По информации Sky Sport Deutschland, « » нацелился на 22-летнего футболиста – его считают трансферной целью на ближайший сезон. Кроме того, интерес к игроку проявляет « ». Видеть Дэвиса в команде хочет спортивный директор Чики Бегиристайн.

Руководство «Баварии» занимает однозначную позицию по этому вопросу: продавать не намерены. Контракт с ним, рассчитанный до лета 2025 года, хотят продлить.

Вчера советник канадца Ник Хуосе подтвердил, что у других команд есть интерес к игроку.

«Несколько клубов заинтересованы, но прямых переговоров нет. Контракт Дэвиса действует еще два года. « » надеется на продление соглашения. Но пока ничего не подтверждено», – сказал Хуосе для TSN.

В этом сезоне Дэвис забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 38 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах. Статистику левого защитника можно найти здесь.

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