«Ман Сити» интересуется Дэвисом и может сделать «Баварии» предложение летом
Альфонсо Дэвис привлек внимание «Манчестер Сити».
По данным Sky Sport Deutschland, «горожане» летом могут сделать «Баварии» предложение о трансфере канадского футболиста.
Также на защитника претендует «Реал».
Пока непонятно, будет ли готово руководство мюнхенцев вообще рассматривать вариант с продажей 22-летнего игрока.
В текущем сезоне Дэвис провел 25 матчей в Бундеслиге и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Тебе же лучше знать об этом))) Как попугай одну и ту же херь повторяете.
Поэтому не знаю, было бы взаимодействие с Грилишем или нет.
Но кто его, Пепа, знает, может действительно интересуется Дэвисом. Другой вопрос, захочет ли Бавария продавать, и, если захочет, то захочет ли эту сумму платить Сити.
Какой-то совсем уж беды с обороной в нынешней системе игры Сити вроде нет. По крайней мере сейчас.