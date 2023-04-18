Альфонсо Дэвис привлек внимание «Манчестер Сити».

По данным Sky Sport Deutschland, «горожане» летом могут сделать «Баварии» предложение о трансфере канадского футболиста.

Также на защитника претендует «Реал».

Пока непонятно, будет ли готово руководство мюнхенцев вообще рассматривать вариант с продажей 22-летнего игрока.

В текущем сезоне Дэвис провел 25 матчей в Бундеслиге и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Реал» может купить Джеймса у «Челси» летом за 50 млн евро. «Мадрид» также следит за Дэвисом из «Баварии»