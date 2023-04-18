«Ман Сити» интересуется Дэвисом и может сделать «Баварии» предложение летом

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

Альфонсо Дэвис привлек внимание «Манчестер Сити».

По данным Sky Sport Deutschland, «горожане» летом могут сделать «Баварии» предложение о трансфере канадского футболиста.

Также на защитника претендует «Реал».

Пока непонятно, будет ли готово руководство мюнхенцев вообще рассматривать вариант с продажей 22-летнего игрока.

В текущем сезоне Дэвис провел 25 матчей в Бундеслиге и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Реал» может купить Джеймса у «Челси» летом за 50 млн евро. «Мадрид» также следит за Дэвисом из «Баварии»

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22 комментария

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V@d!m
я бы не отдавал, вчера уничтожил Мемфис в защите
+71
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+67
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ganso 10
Ответ V@d!m
я бы не отдавал, вчера уничтожил Мемфис в защите
так вот почему он такой травмат, он сразу в двух видах спорта на двух континентах отжигает)
+22
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+22
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jeckk
Ответ romaroman26
дэвис однообразный бегунок. совершенно не прогрессирует. куда ему в апл
А каким должен быть фланговый игрок? Быстрый, выносливый техничный. Крутой игрок.
+13
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+13
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Elkorazon01
Ответ Ильдар1982
А Сити собственность Реала😂😂😂
Пари транс жермен давно собственность Баварии!
+10
-3
+7
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Буратино55
Как раз на кансело обменять, девису нет смысла дальше сидеть в бундеслиге, надо развиваться
+20
-15
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Артур Мкртычян
Ответ Ильдар1982
А Сити собственность Реала😂😂😂
ага, только реал выиграл только 1 игру из последних 4
+4
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Val Smith
Пеп сейчас же использует вариативных центральных по краям, по этому отдали Канселу и посадили Уолкера на лавку.
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Emotions
))))) ржунемогу. А слабо было Пепу взять его никому неизвестным пацаном и довести его до ума, как сделала Бавария?
Ты так говоришь, будто бавария постоянно из неизвестных делает супер звезд. Бавария постоянно покупает лучших из Бундеслиги
+2
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Ivchev
Ответ romaroman26
интеллект низкий. лишь скорость и выносттвость. мало скиллов для топ клуба
То есть Бавария не топ клуб?
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Сергей Штырков
Ответ romaroman26
интеллект низкий. лишь скорость и выносттвость. мало скиллов для топ клуба
Ага то что у него дриблинг есть и он вингерком может ты сразу забыл
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che kaif
Комментарий удален пользователем
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Кино Музыка
В качестве игрока давления, наверное. В комбинационной игре не слишком замечен.
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Виталий Ан
В атаке с Грилишом не плохо бы смотрелся, но только если в качестве резервиста, там Аке застолбил себе место. Вообщем не вижу особого смысла его брать. Наверняка Бавария запросит достаточно много.
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Emotions
Ответ Muhammad Nazaraliev
Ты так говоришь, будто бавария постоянно из неизвестных делает супер звезд. Бавария постоянно покупает лучших из Бундеслиги
Ну да, ну да.
Тебе же лучше знать об этом))) Как попугай одну и ту же херь повторяете.
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jordy
Ответ Виталий Ан
В атаке с Грилишом не плохо бы смотрелся, но только если в качестве резервиста, там Аке застолбил себе место. Вообщем не вижу особого смысла его брать. Наверняка Бавария запросит достаточно много.
Раньше у Пепа ширину атаки держали крайние защитники и вот там Дэвис был бы кстати.. А сейчас, насколько я вижу, ширину держат крайние нападающие, потому и присели Канселу с Уокером. Особенно Уокер с его прямолинейной скоростью.
Поэтому не знаю, было бы взаимодействие с Грилишем или нет.
Но кто его, Пепа, знает, может действительно интересуется Дэвисом. Другой вопрос, захочет ли Бавария продавать, и, если захочет, то захочет ли эту сумму платить Сити.
Какой-то совсем уж беды с обороной в нынешней системе игры Сити вроде нет. По крайней мере сейчас.
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