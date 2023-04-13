«Реал» может купить Риса Джеймса у «Челси» летом за 50 млн евро. «Мадрид» также следит за Дэвисом из «Баварии»

«Реал» может купить Риса Джеймса в летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что мадридцы хотят укрепить правый фланг обороны и считают защитника « » лучшим кандидатом.

Marca сообщает, что «синим» будет нужно продать как минимум одного игрока летом, и им может стать Джеймс. Трансфер англичанина может обойтись « » в 50 миллионов евро.

Также отмечается, что мадридцы планируют подписать и левого защитника. Клуб следит за игроком «Баварии» .

В текущем сезоне АПЛ Джеймс провел 15 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.