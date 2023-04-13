«Реал» может купить Риса Джеймса у «Челси» летом за 50 млн евро. «Мадрид» также следит за Дэвисом из «Баварии»

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Рис Джеймс Футбол

«Реал» может купить Риса Джеймса в летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что мадридцы хотят укрепить правый фланг обороны и считают защитника «Челси» лучшим кандидатом. 

Marca сообщает, что «синим» будет нужно продать как минимум одного игрока летом, и им может стать Джеймс. Трансфер англичанина может обойтись «Реалу» в 50 миллионов евро. 

Также отмечается, что мадридцы планируют подписать и левого защитника. Клуб следит за игроком «Баварии» Альфонсо Дэвисом

В текущем сезоне АПЛ Джеймс провел 15 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

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18 комментариев

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Парень со двора Шмурнова
Ответ Полуэктов Пётр
А он именно вчера обязан был вас убедить? Все игры до этого не имели никакого значения? На мой взгляд - Джеймс лучший игрок Челси сейчас. Продать его за жалкие 50 лям было бы лютой ошибкой.
Тут вопрос в том, что Карва вчера показывал уровень лучшего в мире на своей позиции. Еще года 2-3 точно сможет держать уровень, для чего сейчас нужен Джеймс? Это явно не для ротации игрок.
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deadjoker
У Джеймса еще лет 6 по контракту. Кто ж его продаст :)
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Том Мунтян
Ответ ts_vlad
Джеймс вчера вообще не убедил
Защитнику в принципе очень сложно себя проявить, если команда в целом играет не на своём уровне, форварду в этом плане легче сделать разницу. Мадрид в этом матче был значительно лучше почти на всём протяжении и на всех позициях. Посмотрим, что будет в Лондоне.
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Йозеф Блаттер
Ответ Тимофей Кушнир
Ну да, так Челси его и отпустил за 50 миллионов. Минимум 80, не может Джеймс продаваться меньше Магуайра.
Может вчера он и стоил 80 лямов. Но после того как Вини стал его хозяином, уже есть сомнения стоит ли его подписать даже за 50?
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Rustam Petrov
Джеймс за 50, смешно.
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Arthurino
Ответ ts_vlad
Джеймс вчера вообще не убедил
Джеймс классный игрок, единственное, что может не убедить в его случае это его травматичность. А Винисиусу все лучшие правые защи проигрывали очные дуэли от Ашрафа до Уокера, так что это не показатель
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Том Мунтян
Дэвис имба, надо брать!
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Emotions
Про Девиса могут забыть, он сказал, что любит Баварию, предан ей и будет играть за нее как можно дольше.
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Тимофей Кушнир
Ну да, так Челси его и отпустил за 50 миллионов. Минимум 80, не может Джеймс продаваться меньше Магуайра.
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Полуэктов Пётр
Ответ ts_vlad
Джеймс вчера вообще не убедил
А он именно вчера обязан был вас убедить?
Все игры до этого не имели никакого значения?
На мой взгляд - Джеймс лучший игрок Челси сейчас. Продать его за жалкие 50 лям было бы лютой ошибкой.
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luurluur96@gmail.com
как всегда эти 🤡 в мечтах ходят
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yarotama
Источник помойка, Рис в этом году продлил контракт и продать его за 50 нереально.
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Pucheslav
Скорее Челси Маунта продаст чем Джеймса, утка, за 50 точно нет
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Григорий Геник
Да что уж там, можете за 5 забирать🤣🤣🤣 и Трента за 5😅
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SWAGG
за 50м реал может футболку Джеймса с автографом только урвать
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ts_vlad
Джеймс вчера вообще не убедил
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RM
Взять бы хоть одного из них, было бы шикарно
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DolJun
маловероятно) оба останутся в своих клубах
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