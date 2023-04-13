«Реал» может купить Риса Джеймса у «Челси» летом за 50 млн евро. «Мадрид» также следит за Дэвисом из «Баварии»
«Реал» может купить Риса Джеймса в летнее трансферное окно.
Ранее стало известно, что мадридцы хотят укрепить правый фланг обороны и считают защитника «Челси» лучшим кандидатом.
Marca сообщает, что «синим» будет нужно продать как минимум одного игрока летом, и им может стать Джеймс. Трансфер англичанина может обойтись «Реалу» в 50 миллионов евро.
Также отмечается, что мадридцы планируют подписать и левого защитника. Клуб следит за игроком «Баварии» Альфонсо Дэвисом.
В текущем сезоне АПЛ Джеймс провел 15 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Все игры до этого не имели никакого значения?
На мой взгляд - Джеймс лучший игрок Челси сейчас. Продать его за жалкие 50 лям было бы лютой ошибкой.