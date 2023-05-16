Экс-арбитр Николаев об удалении хавбека «Спартака» Денисова в матче с «Химками»: «Тут фол не видел никто. Даже если есть касание, оно приукрашено»
Бывший судья Алексей Николаев высказался об удалении Даниила Денисова.
Напомним, судья Евгений Кукуляк удалил полузащитника «Спартака» в конце первого тайма матча с «Химками», показав ему вторую желтую карточку. Игра 27-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 1:1.
Сначала Николаев согласился с мнением Олега Корнаухова, который заявил, что в первом моменте Денисов получил желтую карточку заслуженно, так как задел шипами бутсы игрока «Химок».
– По второму эпизоду, конечно, не могу согласиться с Олегом Дмитриевичем, а могу поспорить с решением судьи. Тут фол не видел никто. Даже если есть касание, то оно больше приукрашено футболистом «Химок». Это не желтая карточка и не вторая желтая карточка.
– Вы скажете мне про фото порванной бутсы игрока «Химок»?
– Я видел бутсы, в которых играют футболисты. Дети играют в таких же легких тапочках, – сказал Николаев в эфире «Матч Премьер».
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