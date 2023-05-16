Экс-арбитр Николаев об удалении хавбека «Спартака» Денисова в матче с «Химками»: «Тут фол не видел никто. Даже если есть касание, оно приукрашено»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия судьи Алексей Николаев Олег Корнаухов Матч ТВ Евгений Кукуляк Даниил Денисов Футбол

Бывший судья Алексей Николаев высказался об удалении Даниила Денисова.

Напомним, судья Евгений Кукуляк удалил полузащитника «Спартака» в конце первого тайма матча с «Химками», показав ему вторую желтую карточку. Игра 27-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 1:1. 

Сначала Николаев согласился с мнением Олега Корнаухова, который заявил, что в первом моменте Денисов получил желтую карточку заслуженно, так как задел шипами бутсы игрока «Химок».

– По второму эпизоду, конечно, не могу согласиться с Олегом Дмитриевичем, а могу поспорить с решением судьи. Тут фол не видел никто. Даже если есть касание, то оно больше приукрашено футболистом «Химок». Это не желтая карточка и не вторая желтая карточка.

– Вы скажете мне про фото порванной бутсы игрока «Химок»?

– Я видел бутсы, в которых играют футболисты. Дети играют в таких же легких тапочках, – сказал Николаев в эфире «Матч Премьер». 

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4 комментария

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alexsem69
А Кукуляк увидел☺️
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Forrest Gamp
Кукуляка нужно пожизненно отстранить
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Евгений Кузнецов
у судьи было задание и он его придерживался))
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Алексей Магоев
А ведь Кукуляк ещё не полная клиника, был, 4 результативные ошибки
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