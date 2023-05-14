Глава судей РФС об удалении Денисова: «ВАР не имел права вмешиваться. Будем надеяться, что ФИФА и IFAB разрешат просматривать эпизоды с желтыми карточками»
Глава судей РФС высказался о спорном удалении игрока «Спартака» Даниила Денисова.
В субботу «Химки» и «Спартак» сыграли вничью (1:1) в матче 27‑го тура Мир РПЛ. Денисов получил вторую желтую карточку и был удален в добавленное к первому тайму время. Главным судьей матча был Евгений Кукуляк.
– Как оцените эпизод с удалением футболиста «Спартака» Денисова?
– До заседания ЭСК РФС, если комиссия будет рассматривать этот эпизод, оценку работе арбитров давать не могу.
Отмечу только, что в этой ситуации (вторая желтая карточка) ВАР не имел права вмешиваться.
Будем надеяться, что со временем ФИФА и IFAB разрешат ВАР просматривать эпизоды с желтыми карточками, чтобы можно было исправить допущенные судьями ошибки, когда они не могут верно оценить действия футболистов.
Рекомендация департамента судейства заключается в том, что при любых неочевидных фолах сохранять равенство составов и не выносить вторые желтые карточки, – сказа глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.
Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?
Убедившись, что там все чисто - продолжить игру. И регламент не нарушен, и справедливое решение.
А отговорки на всех уровнях это ни о чем.
Какие рекомендации Фифа!!!!???? Опомнитесь!
Из новостей - якобы Швейцария якобы стала поставлять оружие на Украину каким то способом.
Какое фифа!