Глава судей РФС об удалении Денисова: «ВАР не имел права вмешиваться. Будем надеяться, что ФИФА и IFAB разрешат просматривать эпизоды с желтыми карточками»

Глава судей РФС высказался о спорном удалении игрока «Спартака» Даниила Денисова.

В субботу « » и « » сыграли вничью (1:1) в матче 27‑го тура Мир РПЛ. Денисов получил вторую желтую карточку и был удален в добавленное к первому тайму время. Главным судьей матча был Евгений Кукуляк.

– Как оцените эпизод с удалением футболиста «Спартака» ?

– До заседания ЭСК РФС, если комиссия будет рассматривать этот эпизод, оценку работе арбитров давать не могу.

Отмечу только, что в этой ситуации (вторая желтая карточка) ВАР не имел права вмешиваться.

Будем надеяться, что со временем и разрешат ВАР просматривать эпизоды с желтыми карточками, чтобы можно было исправить допущенные судьями ошибки, когда они не могут верно оценить действия футболистов.

Рекомендация департамента судейства заключается в том, что при любых неочевидных фолах сохранять равенство составов и не выносить вторые желтые карточки, – сказа глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?