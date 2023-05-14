Глава судей РФС об удалении Денисова: «ВАР не имел права вмешиваться. Будем надеяться, что ФИФА и IFAB разрешат просматривать эпизоды с желтыми карточками»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия ФИФА РФС видеоповторы Матч ТВ Евгений Кукуляк правила Даниил Денисов ЭСК РФС IFAB Павел Каманцев Футбол

Глава судей РФС высказался о спорном удалении игрока «Спартака» Даниила Денисова.

В субботу «Химки» и «Спартак» сыграли вничью (1:1) в матче 27‑го тура Мир РПЛ. Денисов получил вторую желтую карточку и был удален в добавленное к первому тайму время. Главным судьей матча был Евгений Кукуляк.

– Как оцените эпизод с удалением футболиста «Спартака» Денисова?

– До заседания ЭСК РФС, если комиссия будет рассматривать этот эпизод, оценку работе арбитров давать не могу.

Отмечу только, что в этой ситуации (вторая желтая карточка) ВАР не имел права вмешиваться.

Будем надеяться, что со временем ФИФА и IFAB разрешат ВАР просматривать эпизоды с желтыми карточками, чтобы можно было исправить допущенные судьями ошибки, когда они не могут верно оценить действия футболистов.

Рекомендация департамента судейства заключается в том, что при любых неочевидных фолах сохранять равенство составов и не выносить вторые желтые карточки, – сказа глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?

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30 комментариев

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Aleksey Yashin
Ну, пока ФИФА отстранила нас от соревнований, можно в качестве эксперимента самим рассматривать на ВАР такие случаи)
+27
-1
+26
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Антон Романов
Нас от ЧМ отстранили, а эти всё на ФИФА оглядываются. Взяли и ввели, а если будет толк, то ФИФА только поддержит. Наказать никак не смогут, уже наказали
+21
-1
+20
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Мукунку хороший
Ответ Aleksey Yashin
Ну, пока ФИФА отстранила нас от соревнований, можно в качестве эксперимента самим рассматривать на ВАР такие случаи)
Миллер не одобрит)
+21
-2
+19
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savik-A.M.
Ответ NeBot
В матче Зенит-Спартак игрока мясных удалили после просмотра ВАР. Здесь почему ВАР не имел права вмешиваться?
Не прямая красная
+8
0
+8
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Stasinho7
А крымские клубы разрешает ФИФА в ФНЛ включить?
+7
0
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Spartakus1984
Акинфееву же отменяли карточку
+7
-1
+6
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Cavenaghi_19
FIFA не разрешал клубы из Крыма в российские чемпионаты пускать - это им не помешало. А карточки желтые смотреть, тут они законопослушными стали
+6
0
+6
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Andrei Bandalak
А мы что ещё в ФИФА и УЕФА? Смотрите что угодно и как угодно!!
+5
-1
+4
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ziyafeson
Ну если не все то вторые жёлтые надо рассматривать точно. Хотя и первые даются зачастую неочевидные ровно для того чтобы подвесить игроков и команды.
+3
0
+3
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bedLaM
Ответ Aleksey Yashin
Ну, пока ФИФА отстранила нас от соревнований, можно в качестве эксперимента самим рассматривать на ВАР такие случаи)
А толку, все равно где надо будут смотреть, а где не надо, не будут)
+3
0
+3
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ilyich56
Ответ Fjordy
Так они всё равно все эпизоды смотрят, даже мелкие фолы. Проблема в том, что они не могут сказать главному, что он налажал в этом эпизоде и отменить ЖК. Просто само правило выглядит бредовым.
К примеру, видишь, что возможна вторая желтая, но не уверен. Если ВАР вторые желтые не проверяет, так пусть запросят на красную и просмотр будет легитимным и можно четко разобраться в эпизоде. Некий обход правил от которого все в плюсе.
+2
0
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feelthedroom@mail.ru
Да никто не оглядывается на фифа, Они просто нашли норм отмазку для своих судей и все..
+3
-1
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Xm.md
Ответ PRoducer
Все бы спокойно решалось, будь у тренеров возможность взять запрос видеоповтора. Хотя бы один раз за тайм. Такое естьв волейболе, хоккее и т.д. Чем футбол хуже??
Ну запросит тренер повтор, а там газовый судья все равно примет нужное ему решение
+1
0
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Fjordy
Ответ ilyich56
Кто-то в комментариях написал вчера, что можно было бы просмотреть ВАР как возможную красную карточку. Убедившись, что там все чисто - продолжить игру. И регламент не нарушен, и справедливое решение.
Так они всё равно все эпизоды смотрят, даже мелкие фолы. Проблема в том, что они не могут сказать главному, что он налажал в этом эпизоде и отменить ЖК. Просто само правило выглядит бредовым.
+1
0
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ilyich56
Кто-то в комментариях написал вчера, что можно было бы просмотреть ВАР как возможную красную карточку.

Убедившись, что там все чисто - продолжить игру. И регламент не нарушен, и справедливое решение.
+2
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СИ
Ничего не изменится в нашем футболе пока не сменится руководство рфс и РПЛ Алаев с Митрофановым на других новых людей из футбола - нужно сделать как в хоккее.
А отговорки на всех уровнях это ни о чем.
Какие рекомендации Фифа!!!!???? Опомнитесь!
Из новостей - якобы Швейцария якобы стала поставлять оружие на Украину каким то способом.
Какое фифа!
+1
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Nikolay
А в чем проблема по рации сказать кроту из норы с мониторами, что тут удаление за симуляцию т к это вело к удалению из Спартака т.к Денисов на карточке висел
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Slava=Spartak
Нужно чтобы на варе судьи не различали кто играет и заранее не знали, можно как то обезличить с проекцией на аватары чёрные и белые к примеру... Только тогда будет объективность
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1960лоцман
Причем здесь ФИФА,нас бортанули ,а мы ссылаемся на ФИФА,очередной цирк.
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Сергей Жарковский
Если ВАР сидит на мониторе пусть смотрит все нарушения, а не только в штрафной, да и на предмет жёлтых карточек тоже.
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-2
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Valeri Galochkin
Ответ Aleksey Yashin
Ну, пока ФИФА отстранила нас от соревнований, можно в качестве эксперимента самим рассматривать на ВАР такие случаи)
Что своего голоса нету - только на фифа оглядываться, прям как маленький ребенок.
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Ильдар Фарукшин
Ответ NeBot
В матче Зенит-Спартак игрока мясных удалили после просмотра ВАР. Здесь почему ВАР не имел права вмешиваться?
Вторая жёлтая. На придумывают
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<~Inter~>
Ответ ilyich56
Кто-то в комментариях написал вчера, что можно было бы просмотреть ВАР как возможную красную карточку. Убедившись, что там все чисто - продолжить игру. И регламент не нарушен, и справедливое решение.
Жёлтую карточку это не отменит
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Fjordy
Бредовое правило
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ilyich56
Ответ <~Inter~>
Жёлтую карточку это не отменит
Я так понял смысл в том, чтобы изначально не давать вторую желтую. Запросить просмотр на красную и после этого вообще не показывать никакую карточку
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