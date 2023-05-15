Талалаев об удалении хавбека «Спартака» Денисова: «Не знаю, почему такой вой идет. Любой футбольный человек знает, что такое прыжок с таким импульсом. Бикел играть не мог»

Андрей Талалаев считает заслуженным удаление хавбека «Спартака» Даниила Денисова.

Футболист красно-белых получил две желтые карточки за 18 минут: на 29-й минуте арбитр Евгений Кукуляк вынес ему предупреждение за фол сразу на двух игроках «Химок», а в добавленное к первому тайму время хавбек получил вторую желтую за нарушение в центре поля.

«Если вы посмотрите момент, где Денисов получает карточку, – я не знаю, почему такой вой идет. Любой футбольный человек знает, что это такое, когда в тебя прыгают с таким импульсом, он задевает шипами, задевает вскользь так, что подъем у моего игрока.... Я Бикела заменил, потому что он не мог играть, вы поймите.

Денисов задевает раз, а потом второй ногой попадает в эту же точку, подворачивая Бикела. Он весь перерыв сидел со льдом, потом хотел выйти, встал, но мы приняли решение и не выпустили. Бикел и до этого имел микроповреждение, участие его в этой игре было под вопросом, а после того, как мы увидели его голеностоп...

Поэтому кто-то если рассказывает, что это не было фолом...» – сказал во время шоу «Это футбол, брат!» главный тренер «Химок».

Денисов из «Спартака» удален при 0:1 с «Химками». У него две желтые за 18 минут

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?