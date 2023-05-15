Талалаев об удалении хавбека «Спартака» Денисова: «Не знаю, почему такой вой идет. Любой футбольный человек знает, что такое прыжок с таким импульсом. Бикел играть не мог»

Теги Спартак Химки Андрей Талалаев судьи Жаниу Бикел Евгений Кукуляк Даниил Денисов Это футбол, брат! Футбол

Андрей Талалаев считает заслуженным удаление хавбека «Спартака» Даниила Денисова.

Футболист красно-белых получил две желтые карточки за 18 минут: на 29-й минуте арбитр Евгений Кукуляк вынес ему предупреждение за фол сразу на двух игроках «Химок», а в добавленное к первому тайму время хавбек получил вторую желтую за нарушение в центре поля. 

«Если вы посмотрите момент, где Денисов получает карточку, – я не знаю, почему такой вой идет. Любой футбольный человек знает, что это такое, когда в тебя прыгают с таким импульсом, он задевает шипами, задевает вскользь так, что подъем у моего игрока.... Я Бикела заменил, потому что он не мог играть, вы поймите.

Денисов задевает раз, а потом второй ногой попадает в эту же точку, подворачивая Бикела. Он весь перерыв сидел со льдом, потом хотел выйти, встал, но мы приняли решение и не выпустили. Бикел и до этого имел микроповреждение, участие его в этой игре было под вопросом, а после того, как мы увидели его голеностоп...

Поэтому кто-то если рассказывает, что это не было фолом...» – сказал во время шоу «Это футбол, брат!» главный тренер «Химок».

Денисов из «Спартака» удален при 0:1 с «Химками». У него две желтые за 18 минут

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?

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24 комментария

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VMan
Так вскользь же не считается - нам об этом неделю уже говорят. :)
+67
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Никита Самарин
Ну а что ещё Талалаев мог сказать? Никто здесь жёлтой не видит, кроме него и "арбитра".
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ДжангоБум
Ответ VMan
Так вскользь же не считается - нам об этом неделю уже говорят. :)
А мне вообще показалось, что он вскользь шнурками пятку задел, причём неакцентировано
+31
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Павел Коростелев
Бесконтактный бой -наше будущие
+9
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Дмитрий9779
Как болельщик Зенита говорю,что нет там фола,тем более на ЖК.
+8
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ВячеславКЗ
Ответ Дмитрий9779
Как болельщик Зенита говорю,что нет там фола,тем более на ЖК.
РЕСПЕКТ за адекватность.
+5
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Spaten
Кого ещё Талай не облил? Мы едем к вам)
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Сергей Б
Талалаев предвзят,вспомним игру с Ахмат Арсенал,когда защитник выбил мяч в аут из за травмированного игрока,а Бериша перехватил и забил гол,тренера не красят подобные заявления,лучше промолчать,это пригодится в будущем,даже в лучшей лиги мира,куда лоцман Талалаев уверенно ведёт фрегат с названиеми Химки
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green-white-blue
Гнилой он, конечно, этот тренер. Мерзко
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baldik
Прыжок с импульсом. Новинка. Надо срочно этот перл КДК записать в аналы организации.
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Владимир Молявин
Жёлтой небыло.
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Rafael Yukhananov
Вот и надо было начинать с микроповреждения. Денисов его во втором случае даже не задел. Все это видели. А вой идет от игроков падающих. Чуть коснутся его, а корчится, будто и впрямь больно. И искоса в камеру посматривает. Лучше бы учились играть, а не падения отрабатывали на тренировках.
Интересно, что на этот раз Талалаев придумает, чтобы отмазаться от поездки в Грозный.
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Артур Межаков
Любимый тренер Семёнова....
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Пользователь Huawei
Ответ VMan
Так вскользь же не считается - нам об этом неделю уже говорят. :)
Вы не правы. Это для Зенита не считается.
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prosto D.
Тренер клоун, все уже смотрели видео.
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Bartez1986
не пойду завтра на работу. скажу, что мне никто нигде и никуда не попал, но очень больно и я кричал от боли на весь квартал. поверят, надеюсь
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DekiB
Из тушинского стана постоянно вой идёт, пора б уже и не обращать внимания)
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Konstantin Zorin
Обычная трепотня - свои страдальцы белые и пушистые, чужие варвары виноваты во всех грехах. И, как быстро забывается собственное игровое прошлое.
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baldik
Ответ ДжангоБум
А мне вообще показалось, что он вскользь шнурками пятку задел, причём неакцентировано
А как кричал Бекел. Страшно было слушать. А ты говоришь шнурками- на меньшее чем топором не согласен.
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