«Спартак» обратился в ЭСК РФС по 5 эпизодам матча с «Химками»: судья Кукуляк не назначил два пенальти, не удалил двух игроков красно‑черных и ошибочно удалил Денисова
«Спартак» обратился в ЭСК РФС после матча 27‑го тура Мир РПЛ с «Химками».
В субботу «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1).
Как сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС, московский клуб попросил Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза рассмотреть пять эпизодов.
Указаны следующие эпизоды: арбитр Евгений Кукуляк не назначил два пенальти в ворота «Химок» на 51‑й и 53‑й минутах встречи, не удалил двух футболистов красно‑черных и ошибочно удалил полузащитника Даниила Денисова, показав ему вторую желтую карточку.
Также в ЭСК РФС обратились «Крылья Советов» по двум эпизодам матча с «Локомотивом» (1:1), на котором работала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.
Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?
«Крылья» (внезапно) были фаворитами у букмекеров – хотя лишь раз победили весной. Но «Локо» забрал ничью
Список составлял товарищ Шпак? Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло!
А уж ошибаться в сторону Спартака ну никак не меньше чем в его стороны ))) но в эти моменты сектанты говорят « а че ну на гол то все равно наиграли , ну поставили левую пенку с Динамо на 86, и так бы дожали «
Просто главные лицемеры ))) просто слизни