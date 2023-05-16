«Спартак» обратился в ЭСК РФС по 5 эпизодам матча с «Химками»: судья Кукуляк не назначил два пенальти, не удалил двух игроков красно‑черных и ошибочно удалил Денисова

Теги Спартак Локомотив Крылья Советов Химки премьер-лига Россия судьи Матч ТВ Евгений Кукуляк Артем Любимов Даниил Денисов Футбол

«Спартак» обратился в ЭСК РФС после матча 27‑го тура Мир РПЛ с «Химками».

В субботу «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1).

Как сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС, московский клуб попросил Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза рассмотреть пять эпизодов.

Указаны следующие эпизоды: арбитр Евгений Кукуляк не назначил два пенальти в ворота «Химок» на 51‑й и 53‑й минутах встречи, не удалил двух футболистов красно‑черных и ошибочно удалил полузащитника Даниила Денисова, показав ему вторую желтую карточку.

Также в ЭСК РФС обратились «Крылья Советов» по двум эпизодам матча с «Локомотивом» (1:1), на котором работала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?

«Крылья» (внезапно) были фаворитами у букмекеров – хотя лишь раз победили весной. Но «Локо» забрал ничью

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71 комментарий

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Никита Шинкаренко
Ответ Никита Самарин
Смысл в ЭСК подавать, всё равно ничего не изменится.😩
чтобы вся страна смотрела какие у них двойные стандарты
+83
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+71
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Alibi_URAL
А еще...два магнитофона, две кинокамеры заграничных, два портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
+56
-15
+41
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Никита Шинкаренко
Ответ Анджела Яськина
Играть нужно в футбол а не пешком ходить. А то сначала х.й пойми чем занимаются а потом виновных ищут. Такой клуб великий, а одно название осталось.
причём тут игра? как бороться с этим *лядским судейством ещё?
+52
-13
+39
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Данила Данайцев
Это флеш-рояль🤣🤣🤣
+40
-5
+35
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Mr. Jones
А что не 8 пенальти? За каждое падение своего игрока. Скоро будут требовать удалить всю команду соперника на первой же минуте. Не смешно уже. Да, уровень судей низкий, какие-то косяки вполне реальны, но после абсолютно каждого проигранного матча скандал устраивать - это нонсенс. Со времен позднего Романцева клуб патологически не способен с достоинством принять поражение и обвиняет всех вокруг, кроме себя.
+19
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+15
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Никита Самарин
Смысл в ЭСК подавать, всё равно ничего не изменится.😩
+21
-7
+14
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Николай Горнаков
Уже вся футбольная общественность России смеется над руководством футбольного союза и над членами ЭСК!
+33
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Nastia Sergey
нужно было писать про 10 неназначенных пенальти и 15 неудаленных игроков
+19
-7
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fil_spb
"двум неудалениям игроков химчан, неназначение двух 11-метровых ударов в ворота хозяев."

Список составлял товарищ Шпак? Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло!
+20
-9
+11
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Badfucker
Ответ Николай Горнаков
Уже вся футбольная общественность России смеется над руководством футбольного союза и над членами ЭСК!
но только не над Спартаком. ага
+18
-8
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Илья Савчук
А чего так мало то? Нужно удалять весь состав Химок, не мелочиться, тогда и Зарема будет довольна.
+14
-5
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ЦСКА1960
Да, без 2 пенальти и 2 ударений Спартак никак иначе не может обыграть Химки
+6
-1
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Усы Экспертницы
Спартак обратился в ЭСК РФС по 2 эпизодам, когда судьи Иванов и Мешков недопили чай на встрече с руководством ФКСМ
+14
-9
+5
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Григорий Пискарёв
Ответ Никита Самарин
Смысл в ЭСК подавать, всё равно ничего не изменится.😩
если этого не делать, уровень судейства будет ещё стремительнее падать
+5
-1
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salogiannis
Смотрел на ютубе хайлайты. Удаление там не показали, но показали, как "Химки" ошибочно не забили с пяток голов
+5
-2
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Антон Абызов
Ответ Данила Данайцев
Это флеш-рояль🤣🤣🤣
Гитлер - Капут!
+3
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ielisen@mail.ru
По удалению Денисова конечно все понятно,но откуда они пенальти отыскали? Скоро на каждый аут подавать будут!
+3
-1
+2
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Verhovn
Пишите в Спортлото. Может быть там помогут😄
+6
-4
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Юрий Кечко
Ответ Никита Шинкаренко
причём тут игра? как бороться с этим *лядским судейством ещё?
Когда ошибаться в пользу Спартака оно резко становится не таким как ты писал , а «офигенным» по словам Заремы
А уж ошибаться в сторону Спартака ну никак не меньше чем в его стороны ))) но в эти моменты сектанты говорят « а че ну на гол то все равно наиграли , ну поставили левую пенку с Динамо на 86, и так бы дожали «

Просто главные лицемеры ))) просто слизни
+5
-3
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Анджела Яськина
Играть нужно в футбол а не пешком ходить. А то сначала х.й пойми чем занимаются а потом виновных ищут. Такой клуб великий, а одно название осталось.
+13
-11
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Сергей Сурков
Ответ Анджела Яськина
Играть нужно в футбол а не пешком ходить. А то сначала х.й пойми чем занимаются а потом виновных ищут. Такой клуб великий, а одно название осталось.
виновных ни кто не ищет ,мы и сами. знаем что с игрой у нас на данный момент проблемы,но закрывать глаза на беспредел в каждом туре тоже нельзя,( я не про СПАРТАК а в общем проблеме судейство в нашем чемпионате)
+4
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Овик Хачатрян
Почему не обратились после матча Ростовом
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Никита Шинкаренко
Ответ Юрий Кечко
Когда ошибаться в пользу Спартака оно резко становится не таким как ты писал , а «офигенным» по словам Заремы А уж ошибаться в сторону Спартака ну никак не меньше чем в его стороны ))) но в эти моменты сектанты говорят « а че ну на гол то все равно наиграли , ну поставили левую пенку с Динамо на 86, и так бы дожали « Просто главные лицемеры ))) просто слизни
не важно в чью сторону ошибаются Спартака, ЦСКА или даже Зенита, судейство должно быть нормальное и всё. Наоборот даже не радует когда ошибаются в пользу Спартака, потому что потом такая вонь поднимается, примерно от таких как ты
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Григорий Пискарёв
Ответ ЗЕНИТ65
Уровень футбольного мастерства поднимать не пробовали?
согласен, над чем работать есть, грубо говоря, игра не игра а слёзы, не хочу показаться грубым, но вижу вы за зенит, поэтому, считаю, будет к месту, как раз зенит не пробует , просто закупает под рпл сильных , для рпл игроков, в свою очередь московские клубы пытаются, а у провинциальных "ешь чё дали", опять же, я поддержал бы такие трансферы если бы мы играли в Европе, но там нас не ждут
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Пугливый Кот
Ответ Никита Шинкаренко
причём тут игра? как бороться с этим *лядским судейством ещё?
Судейство помешало предпоследней команде забить , хотя бы, два?
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