«Спартак» обратился в ЭСК РФС по 5 эпизодам матча с «Химками»: судья Кукуляк не назначил два пенальти, не удалил двух игроков красно‑черных и ошибочно удалил Денисова

«Спартак» обратился в ЭСК РФС после матча 27‑го тура Мир РПЛ с «Химками».

В субботу « » на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1).

Как сообщили « » в службе коммуникаций РФС, московский клуб попросил Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза рассмотреть пять эпизодов.

Указаны следующие эпизоды: арбитр Евгений Кукуляк не назначил два пенальти в ворота «Химок» на 51‑й и 53‑й минутах встречи, не удалил двух футболистов красно‑черных и ошибочно удалил полузащитника , показав ему вторую желтую карточку.

Также в ЭСК РФС обратились « » по двум эпизодам матча с « » (1:1), на котором работала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?

«Крылья» (внезапно) были фаворитами у букмекеров – хотя лишь раз победили весной. Но «Локо» забрал ничью