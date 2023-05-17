Игроки «Атлетико» U19 разгромил раздевалку на стадионе «Реала» и повредили душевые. «Мадрид» может выставить счет сопернику

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига происшествия Реал Мадрид U-19 Атлетико Мадрид U-19 Футбол

«Реал» может выставить «Атлетико» счет за разгромленную раздевалку после матча команд U19.

«Реал» принимал «Атлетико» в 1/4 финала молодежного Кубка Испании. Во время матча между игроками и представителями тренерских штабов команд неоднократно происходили стычки, а главный тренер «Атлетико» U19 Фернандо Торрес получил красную карточку за толчок тренера «сливочных» Альваро Арбелоа и угрозы «снести голову».

Как сообщает El Chiringuito, после матча раздевалка гостей была разгромлена, а душевые повреждены. Сообщается, что в «Реале» поведение игроков «Атлетико» вызвало серьезный гнев, и клуб раздумывает над тем, чтобы взыскать с соперника ущерб за повреждение раздевалки.

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19 комментариев

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Анвар Масимов
типичные котлеты
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Андрей Хенто
Было бы справедливо чтобы Мадрид выставил счет Атлетико, а те в свою очередь не платили штраф, а перенаправили его на родителей тех детей, которые учинили погром. Этот метод воздействия был бы куда более эффективным, чтобы с юных лет молодые дарования не теряли голову.
+23
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Granero-24
Политика Симионе готовить бойцов для основы с детства! Так получаеться ?
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Granero-24
В будущем представляю тренеры юношей в Реале - Пепе, а в Атлетико - Диего Коста! Вот это было бы интересно!
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Stewart D.
Симеона воспитывает зверей с дюшки.
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Вадим flanec
А говорили, что только Черчесов спец по душевым))
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Rees's Eye
Ответ Granero-24
Политика Симионе готовить бойцов для основы с детства! Так получаеться ?
Каких бойцов? Одни симулянты провокаторы
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Raul14
Ответ Burel
опять наверно судейский беспредел был в пользу зеро-требльного проекта
там против Атлетико играл не проект Нэгрейры, а Реал)
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ARIGAMI ARIGAMI
Они так расстроились?
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avAngard
Ну хоть на пацанов из Реала не накинулись
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Pb-SE
Чего это Торреса понесло?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Granero-24
Политика Симионе готовить бойцов для основы с детства! Так получаеться ?
Юнлинги
+2
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Верховный Лорд
Ответ Granero-24
Политика Симионе готовить бойцов для основы с детства! Так получаеться ?
«Бойцы» очень громкое слово. Скорее, неуравновешенные животные
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Raul14
Ответ Burel
я знаю. Главный судейский проект в истории
это и есть спотифой-барселона)
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