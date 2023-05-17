Игроки «Атлетико» U19 разгромил раздевалку на стадионе «Реала» и повредили душевые. «Мадрид» может выставить счет сопернику

«Реал» может выставить «Атлетико» счет за разгромленную раздевалку после матча команд U19.

«Реал» принимал «Атлетико» в 1/4 финала молодежного Кубка Испании. Во время матча между игроками и представителями тренерских штабов команд неоднократно происходили стычки, а главный тренер «Атлетико» U19 Фернандо Торрес получил красную карточку за толчок тренера «сливочных» Альваро Арбелоа и угрозы «снести голову».

Как сообщает El Chiringuito, после матча раздевалка гостей была разгромлена, а душевые повреждены. Сообщается, что в «Реале» поведение игроков «Атлетико» вызвало серьезный гнев, и клуб раздумывает над тем, чтобы взыскать с соперника ущерб за повреждение раздевалки.