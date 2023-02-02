Полиция расследует баннер «Анна Франк – из «Атлетико» перед мадридским дерби в Кубке Испании. Подозревают фанатов «Реала»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании происшествия болельщики Сантьяго Бернабеу дискриминация Футбол

Полиция начала расследование инцидента перед мадридским дерби в Кубке Испании.

В распоряжении следователей оказались фотографии баннера, на котором изображена Анна Франк в футболке с логотипом Frente Atlético (объединение наиболее активных фанатов «Атлетико» – прим. Sports.ru). Надпись на баннере гласила: «Анна Франк – из «Атлетико».

Предполагается, что это сделали члены группировки фанатов «Реала» Ultras Sur. Баннер был вывешен неподалеку от стадиона «Сантьяго Бернабеу», на улице Марселиано Санта Мария, где обычно собирается эта группировка.

Анна Франк – еврейская девочка, погибшая в нацистском концлагере в 1945 году. Ее история стала известна всему миру благодаря случайно сохранившимся дневникам.

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12 комментариев

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jerry40
Ну это легко парировать. Атлетико может заявить, что Анна Франк, Таня Савичева и все безвинные жертвы войн всегда могут найти место на нашем стадионе.
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Антон Абызов
Неужели все так плохо в "где-то там"? "Там где нас нет" - классная вещь Михаила Успенского) Забей, Спротц, каждому свое....
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Михаил Михайлов
Ответ Кукич
Франкистское нутро болел риала не спрячешь.Поглядите хоть на Тебаса,человек всякими средствами пытается пакостить Барсе и др.клубам Ла Лиги , и орет публично что он мадридиста
Интересно они сами то хоть знают, что сам Франко из марранов, то есть евреев-выкрестов?
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xDe xDe
Не, ну это совсем некрасиво. Перес не зря выпер Sur-ов с Бернабеу. Хотя любые ультрасы, как правило, отбитые.
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SCHOKKKK
Ответ Mega• Battman
Да бл научись писать правильно хотят бы название клуба "Реал"
У какаланцев поголовно синдром Дауна, то есть Егора Розуева. Делай им скидку на неразборчивую речь 😂
+2
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Mega• Battman
Ответ GuruFutbola
Фанаты риала, этим все сказано)
Да бл научись писать правильно хотят бы название клуба "Реал"
+2
-4
-2
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Футбол_это_жизнь
Ответ Stewee
Испанцы противоречат сами себе, вроде тут пресекают антисемитизм. Но при этом поставляют танки в страну, где героизируются нелюди, устраивавшие геноцид тех же евреев, а заодно и поляков в годы ВОВ.
И их президент является евреем. Ну ну
+2
-4
-2
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Кукич
Франкистское нутро болел риала не спрячешь.Поглядите хоть на Тебаса,человек всякими средствами пытается пакостить Барсе и др.клубам Ла Лиги , и орет публично что он мадридиста
+9
-4
+5
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GuruFutbola
Фанаты риала, этим все сказано)
+3
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-4
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белошип
Ответ Футбол_это_жизнь
Как всегда фашистские корни не дают покоя фанатам реал Мадрида
Как всегда бчкнутые первые на ветках лучшего клуба в мире)
+2
-5
-3
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Stewee
Испанцы противоречат сами себе, вроде тут пресекают антисемитизм. Но при этом поставляют танки в страну, где героизируются нелюди, устраивавшие геноцид тех же евреев, а заодно и поляков в годы ВОВ.
+2
-6
-4
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Футбол_это_жизнь
Как всегда фашистские корни не дают покоя фанатам реал Мадрида
+4
-6
-2
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