Полиция расследует баннер «Анна Франк – из «Атлетико» перед мадридским дерби в Кубке Испании. Подозревают фанатов «Реала»
Полиция начала расследование инцидента перед мадридским дерби в Кубке Испании.
В распоряжении следователей оказались фотографии баннера, на котором изображена Анна Франк в футболке с логотипом Frente Atlético (объединение наиболее активных фанатов «Атлетико» – прим. Sports.ru). Надпись на баннере гласила: «Анна Франк – из «Атлетико».
Предполагается, что это сделали члены группировки фанатов «Реала» Ultras Sur. Баннер был вывешен неподалеку от стадиона «Сантьяго Бернабеу», на улице Марселиано Санта Мария, где обычно собирается эта группировка.
Анна Франк – еврейская девочка, погибшая в нацистском концлагере в 1945 году. Ее история стала известна всему миру благодаря случайно сохранившимся дневникам.
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