Полиция расследует баннер «Анна Франк – из «Атлетико» перед мадридским дерби в Кубке Испании. Подозревают фанатов «Реала»

Полиция начала расследование инцидента перед мадридским дерби в Кубке Испании.

В распоряжении следователей оказались фотографии баннера, на котором изображена Анна Франк в футболке с логотипом Frente Atlético (объединение наиболее активных фанатов « » – прим. Sports.ru). Надпись на баннере гласила: «Анна Франк – из «Атлетико».

Предполагается, что это сделали члены группировки фанатов « » Ultras Sur. Баннер был вывешен неподалеку от стадиона « », на улице Марселиано Санта Мария, где обычно собирается эта группировка.

Анна Франк – еврейская девочка, погибшая в нацистском концлагере в 1945 году. Ее история стала известна всему миру благодаря случайно сохранившимся дневникам.