Не менее 6 человек причастны к акции фанатов «Атлетико» с оскорблением Винисиуса. Виновников ищут по автомобильным номерам

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании происшествия болельщики Винисиус Жуниор расизм Футбол

Полиция расследует акцию фанатов «Атлетико» в адрес Винисиуса Жуниора.

Накануне матча 1/4 финала Кубка Испании против мадридского «Реала» фанаты «Атлетико» повесили в городе куклу в футболке с именем и номером Винисиуса, разместив рядом баннер с надписью: «Мадрид ненавидит «Реал».

По информации криминального журналиста Альфонсо Охеа, полиция считает, что для проведения акции требовалось не менее шести человек, поскольку баннер слишком велик, чтобы разместить его в одиночку. Чтобы установить виновников инцидента, полиция анализирует записи с камер видеонаблюдения вблизи места проведения акции, проверяя номера автомобилей, находившихся поблизости в тот день.

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2 комментария

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Raul14
Ответ GuruFutbola
Ну это повод, чтобы местные глоры модрида (те, что меньше чем люди, напоминаю) оскорбляли всех болельщиков Атлетико обобщая их к парочке неадекватов)
"Парочке неадекватов как я" добавил ты))

Пи.си. Давай Дуру, смелее))
+4
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ну это повод, чтобы местные глоры модрида (те, что меньше чем люди, напоминаю) оскорбляли всех болельщиков Атлетико обобщая их к парочке неадекватов)
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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