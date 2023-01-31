Не менее 6 человек причастны к акции фанатов «Атлетико» с оскорблением Винисиуса. Виновников ищут по автомобильным номерам

Полиция расследует акцию фанатов «Атлетико» в адрес .

Накануне матча 1/4 финала Кубка Испании против мадридского «Реала» фанаты «Атлетико» повесили в городе куклу в футболке с именем и номером Винисиуса, разместив рядом баннер с надписью: « ненавидит «Реал».

По информации криминального журналиста Альфонсо Охеа, полиция считает, что для проведения акции требовалось не менее шести человек, поскольку баннер слишком велик, чтобы разместить его в одиночку. Чтобы установить виновников инцидента, полиция анализирует записи с камер видеонаблюдения вблизи места проведения акции, проверяя номера автомобилей, находившихся поблизости в тот день.

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