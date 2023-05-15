Торрес пообещал «снести голову» Арбелоа – тренеры поругались на матче «Реала» и «Атлетико» U19. Фернандо получил красную

Тренер «Атлетико» U19 Фернандо Торрес поругался с Альваро Арбелоа во время матча.

Молодежные команды « » и «Атлетико» под руководством Арбелоа и встречались между собой в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

После того, как «Реал» забил 2-й гол и сравнял счет в матче, между Торресом и завязался спор, после чего тренер « » толкнул бывшего партнера по «Ливерпулю» и был удален, Арбелоа в данном эпизоде получил желтую карточку. Как сообщает издание Relevo, в ходе перепалки Торрес угрожал Арбелоа «снести ему голову».

«Начинай, когда хочешь», – ответил Арбелоа тренеру «Атлетико».

После этого Торрес развернулся к трибунам и обратился к болельщикам, оскорбляя их и призывая «насрать у выхода».

Отметим, что всего в матче было показано 9 желтых карточек – 6 из них получили представители «Атлетико». Во время матча неоднократно случались стычки между игроками, представителями тренерских штабов команд, а также болельщиками на трибунах.