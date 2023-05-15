Торрес пообещал «снести голову» Арбелоа – тренеры поругались на матче «Реала» и «Атлетико» U19. Фернандо получил красную

Теги Ливерпуль Альваро Арбелоа премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико Фернандо Торрес Ла Лига дисквалификации Реал Мадрид U-19 Атлетико Мадрид U-19 Футбол

Тренер «Атлетико» U19 Фернандо Торрес поругался с Альваро Арбелоа во время матча.

Молодежные команды «Реала» и «Атлетико» под руководством Арбелоа и Торреса встречались между собой в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

После того, как «Реал» забил 2-й гол и сравнял счет в матче, между Торресом и Арбелоа завязался спор, после чего тренер «Атлетико» толкнул бывшего партнера по «Ливерпулю» и был удален, Арбелоа в данном эпизоде получил желтую карточку. Как сообщает издание Relevo, в ходе перепалки Торрес угрожал Арбелоа «снести ему голову».

«Начинай, когда хочешь», – ответил Арбелоа тренеру «Атлетико».

После этого Торрес развернулся к трибунам и обратился к болельщикам, оскорбляя их и призывая «насрать у выхода».

Отметим, что всего в матче было показано 9 желтых карточек – 6 из них получили представители «Атлетико». Во время матча неоднократно случались стычки между игроками, представителями тренерских штабов команд, а также болельщиками на трибунах.

17 комментариев

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Лютик
Я сначала по заголовку подумал, что читаю новость про ММА)
+6
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+6
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Santi19
нормальное такое у бывших партнёров по команде противостояние на тренерском поприще
+4
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ПравдоРуб
Из Атлетико уйти можно, но Атлетико из тебя никогда
+3
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Сергей Жарковский
Во, блин, страсти какие! Прямо блокбастер " Убийство на стадионе"
+2
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Андрей Хенто
Да ладно, после матча они обнялись и закопали топор войны. Эмоции, бывает.
+2
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гилберт
Ответ Лютик
Я сначала по заголовку подумал, что читаю новость про ММА)
А я прочитал Тебас.
+1
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раскаявшийся жиробас
Ответ Лютик
Я сначала по заголовку подумал, что читаю новость про ММА)
Учитывая хорошую форму Торреса, это могла бы быть новость про ММА )
+1
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S100 Winner
Ответ lizarazu
Вы Торреса видели? Он сейчас как скала, правда снести голову может.
Как фарма, на которую он подсел, научит его технике? Будет напыщенным мешком с размахайкой, народ только смешить
+1
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lizarazu
Вы Торреса видели? Он сейчас как скала, правда снести голову может.
+1
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гилберт
Хто выиграл то?
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Shadow1882
Хороший спектакль устроили. Можно даже поверить, что они на самом деле ненавидят друг друга. Ну а как ещё ребят в дерби заводить)
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S100 Winner
На фарму сел, ряху отожрал, теперь быдлит на тех, кто физически меньше него... Хотя раньше был безобидным мальчиком-одуванчиком с веснушками и губками бантиком
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lizarazu
Эмоции молодых тренеров :)
Лет через дцать если будут еще тренировать, будут спокойнее и сдержаннее.
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alexis2020
У Фернандо конечно особенные отношения с Реалом.
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Kien_6
Вот бы этот матч посмотреть))
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lizarazu
Ответ S100 Winner
Как фарма, на которую он подсел, научит его технике? Будет напыщенным мешком с размахайкой, народ только смешить
Так кто ж знает, может он и технику развивал.
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