Джака уйдет из «Арсенала» летом. «Байер» почти согласовал с хавбеком контракт до 2027-го

Гранит Джака покинет «Арсенал» летом.

Полузащитник уйдет из лондонской команды по окончании сезона, сообщает Фабрицио Романо. Стороны не ведут переговоров о новом контракте и планируют расстаться этим летом.

Работу над трансфером продолжает « ». За хавбека немецкому клубу придется заплатить около 15 миллионов евро.

Леверкузенцы уже почти согласовали с игроком условия контракта, рассчитанного до 2027 года.

играет за « » с 2016 года. Статистику футболиста можно найти здесь.