Джака уйдет из «Арсенала» летом. «Байер» почти согласовал с хавбеком контракт до 2027-го

Теги Байер премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Гранит Джака Футбол

Гранит Джака покинет «Арсенал» летом.

Полузащитник уйдет из лондонской команды по окончании сезона, сообщает Фабрицио Романо. Стороны не ведут переговоров о новом контракте и планируют расстаться этим летом. 

Работу над трансфером продолжает «Байер». За хавбека немецкому клубу придется заплатить около 15 миллионов евро.

Леверкузенцы уже почти согласовали с игроком условия контракта, рассчитанного до 2027 года. 

Джака играет за «Арсенал» с 2016 года. Статистику футболиста можно найти здесь

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28 комментариев

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Илья Лисицкий
для Байера серьезное усиление)!
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ruslanych
Странно, в этом году хорош.
+9
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Timunj
Ему всего 30 лет... еще как минимум 2 года, а то и все 3 сможет играть на высоком уровне... зачем продавать такого игрока...? Или у нас там очередь из желающих выстроилась на его позицию? Причем и для основы и для скамейки
+8
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demai
вовремя
Этот сезон Джаки в Арсенале стал вторым пиковым, дальше нечего ждать
+6
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Niko [Ars]
Ответ Timunj
Ему всего 30 лет... еще как минимум 2 года, а то и все 3 сможет играть на высоком уровне... зачем продавать такого игрока...? Или у нас там очередь из желающих выстроилась на его позицию? Причем и для основы и для скамейки
очевидно, что не могут сойтись в том, на каких условиях он останется в арсенале. короче говоря, не согласен он на короткий контракт и на место в ротации
+2
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Moby D
Максимум что он смог, он показал в этом сезоне.
Удачи в Бундеслиге
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Айрат Ситдиков
Ответ Marcus-light
Сколько он в Арсенале? 5 лет? Из них на хорошем уровне он провёл один. И то в матчах без Парти сразу оголял все свои слабости и плохую дисциплину
С 2016 года больше 5 лет прошло)
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Дайшон Досов
Диаби в Арсенал/Джака в Баер
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Сергей MiKi3iP
Ответ Niko [Ars]
очевидно, что не могут сойтись в том, на каких условиях он останется в арсенале. короче говоря, не согласен он на короткий контракт и на место в ротации
Исходя из прошлой новости, его устроило условие если Арсенал переедет в Германию, ну а если нет, тогда Джака сам с женой
+2
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Mr@k
Ну если так то спасибо и удачи, были и противоречивые моменты,но этот сезон был хороший, а так наверно потому что с Райсом уже идут переговоры
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Nroohkee
Зачем продавать?! Его лучший сезон, в чем логика Микеля?
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Andrey_kst
Видимо все таки и правда жена сильно хочет в Германию, других причин не вижу для обоих сторон расходиться.
Очень жаль, спасибо Артете что не дал ему уйти и Джака провёл очень сильные последние 2 сезона и уходит на хорошей ноте, хоть и осадок остался что мог ещё спокойно 2-3 сезона отыграть, ведь скоростью Гранит и в 25 лет не выделялся, а культура паса и его характер с возрастом не исчезнут.
Удачи ему в Байере и интересно посмотреть на него под руководством Хаби Алонсо, надеюсь что еще встретится с Арсеналом, желательно конечно в лиге чемпионов😅
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Umid Rahimov
За 15 лямов безного футболиста сейчас не дадут, что за цена за такого топчика? На рынке за такого игрока минимум 30 спросят !
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Marcus-light
Ответ Timunj
Ему всего 30 лет... еще как минимум 2 года, а то и все 3 сможет играть на высоком уровне... зачем продавать такого игрока...? Или у нас там очередь из желающих выстроилась на его позицию? Причем и для основы и для скамейки
Сколько он в Арсенале? 5 лет? Из них на хорошем уровне он провёл один. И то в матчах без Парти сразу оголял все свои слабости и плохую дисциплину
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Ответ Plashmya Apache
какого такого игрока? он средний игрок за счет характера и упорства вывозит
Или привозит
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Plashmya Apache
Ответ Timunj
Ему всего 30 лет... еще как минимум 2 года, а то и все 3 сможет играть на высоком уровне... зачем продавать такого игрока...? Или у нас там очередь из желающих выстроилась на его позицию? Причем и для основы и для скамейки
какого такого игрока? он средний игрок за счет характера и упорства вывозит
+5
-5
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pack25
Ответ Timunj
Ему всего 30 лет... еще как минимум 2 года, а то и все 3 сможет играть на высоком уровне... зачем продавать такого игрока...? Или у нас там очередь из желающих выстроилась на его позицию? Причем и для основы и для скамейки
Писали, что жена хочет в Германию
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artemio303
Хорошо, что его продадут и ещё достойную сумму получат, сколько лет нестабильно играл... Но этот сезон на высоком уровне провел. Кайседо бы подписать
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waleri
Отличный хав, не до конца реализовавший свой потенциал. "Байер" конкретно для него классный вариант!
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Бекболат Тұяқ
хмм а кого вместо него
Мактоминей?
Ван де бек?
или Партей зарешает
ну пишите свои идей Артете помогите
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Спартак Уокер
В Бундеслиге точно не затеряется
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Футбол, хоккей итд
Почти, не считается....
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Oleg Olegov
У Байера совсем интересный состав вырисовывается.
Но все равно вряд ли выше зоны ЛЧ прыгнут.
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