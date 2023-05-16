Джака уйдет из «Арсенала» летом. «Байер» почти согласовал с хавбеком контракт до 2027-го
Гранит Джака покинет «Арсенал» летом.
Полузащитник уйдет из лондонской команды по окончании сезона, сообщает Фабрицио Романо. Стороны не ведут переговоров о новом контракте и планируют расстаться этим летом.
Работу над трансфером продолжает «Байер». За хавбека немецкому клубу придется заплатить около 15 миллионов евро.
Леверкузенцы уже почти согласовали с игроком условия контракта, рассчитанного до 2027 года.
Джака играет за «Арсенал» с 2016 года. Статистику футболиста можно найти здесь.
Этот сезон Джаки в Арсенале стал вторым пиковым, дальше нечего ждать
Удачи в Бундеслиге
Очень жаль, спасибо Артете что не дал ему уйти и Джака провёл очень сильные последние 2 сезона и уходит на хорошей ноте, хоть и осадок остался что мог ещё спокойно 2-3 сезона отыграть, ведь скоростью Гранит и в 25 лет не выделялся, а культура паса и его характер с возрастом не исчезнут.
Удачи ему в Байере и интересно посмотреть на него под руководством Хаби Алонсо, надеюсь что еще встретится с Арсеналом, желательно конечно в лиге чемпионов😅
Мактоминей?
Ван де бек?
или Партей зарешает
ну пишите свои идей Артете помогите
Но все равно вряд ли выше зоны ЛЧ прыгнут.