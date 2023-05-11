«Арсенал», «Ньюкасл» и «ПСЖ» интересуются Диаби. «Байер» хочет минимум 50 млн евро за трансфер лучшего бомбардира

Мусса Диаби может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации L’Equipe, интерес к вингеру « » проявляют « » и « ». «Сороки» уже много месяцев поддерживают контакт с окружением игрока. Футболист в настоящее время сосредоточен на завершении сезона с леверкузенской командой.

В услугах Диаби также заинтересован « ». Советник по футбольным вопросам уже рассказал руководству клуба о желании приобрести игрока, но в клубе есть неопределенность относительно будущего самого Кампуша. Это может замедлить процесс переговоров с потенциальными новичками.

«Байер» не хочет продавать своего лучшего бомбардира. Клуб может рассмотреть трансферные предложения на сумму не менее 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Диаби провел 30 матчей, отличившись 9 голами и 8 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.