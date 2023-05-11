«Арсенал», «Ньюкасл» и «ПСЖ» интересуются Диаби. «Байер» хочет минимум 50 млн евро за трансфер лучшего бомбардира

Теги Байер ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Луиш Кампуш Мусса Диаби Футбол

Мусса Диаби может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации L’Equipe, интерес к вингеру «Байера» проявляют «Арсенал» и «Ньюкасл». «Сороки» уже много месяцев поддерживают контакт с окружением игрока. Футболист в настоящее время сосредоточен на завершении сезона с леверкузенской командой. 

В услугах Диаби также заинтересован «ПСЖ». Советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш уже рассказал руководству клуба о желании приобрести игрока, но в клубе есть неопределенность относительно будущего самого Кампуша. Это может замедлить процесс переговоров с потенциальными новичками. 

«Байер» не хочет продавать своего лучшего бомбардира. Клуб может рассмотреть трансферные предложения на сумму не менее 50 миллионов евро

В текущем сезоне Бундеслиги Диаби провел 30 матчей, отличившись 9 голами и 8 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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27 комментариев

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Андрей Чучунков
ПСЖ отдает куда-то своего воспитанника, он становится хорошим игроком и они хотят вернуть его за 50+ млн. история с Команом и Нкунку повторяется
+26
-2
+24
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Tollie
Диаби в Арсенале - это может плохо кончиться...
+24
-3
+21
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<~Inter~>
Ответ Андрей Чучунков
ПСЖ отдает куда-то своего воспитанника, он становится хорошим игроком и они хотят вернуть его за 50+ млн. история с Команом и Нкунку повторяется
Лучше так, чем держать талантливых игроков на скамейке
+14
-1
+13
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Madcomposer
Арсенал думает, что с этим Диаби получится лучше?)
+8
-2
+6
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Вася Жучкин
Ответ Андрей Чучунков
ПСЖ отдает куда-то своего воспитанника, он становится хорошим игроком и они хотят вернуть его за 50+ млн. история с Команом и Нкунку повторяется
Проблема многих больших клубов. Когда нужен результат, многие тренеры предпочтут опытных исполнителей, способных давать его уже сейчас. Правда в случае с ПСЖ и ожидаемых результатов нет.
+4
0
+4
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jonnysilverhand01
Ответ Кирилл Голивец
В Арсенале он будет сидеть под Сакой глубоко, но Букайо нужна ротация в теории чаще, чем есть
То что он будет сидеть под Сакой - это вообще далеко не факт … ты его игру хоть видел когда нибудь ?
+4
0
+4
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Streetbor
Был уже в Арсенале свой Диаби. Медперсонал его помнит лучше, чем партнёры по команде))
+4
-1
+3
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Кирилл Голивец
В Арсенале он будет сидеть под Сакой глубоко, но Букайо нужна ротация в теории чаще, чем есть
арсеналу как раз надо брать диаби и фримпонга
+3
0
+3
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Marcus-light
Ответ Tollie
Диаби в Арсенале - это может плохо кончиться...
Для Диаби
+2
0
+2
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Андрес Бондаренко
Ответ Топлю за барсу 10 лет
арсеналу как раз надо брать диаби и фримпонга
Новое - это хорошо забытое старое))))
+2
0
+2
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jonnysilverhand01
В Ньюкасле было бы интересно на него посмотреть, скорость бешеная у него
+3
-2
+1
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tony_barkley
Абу?
+2
-1
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sashkaaa
Дауби дауби!
+1
0
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Кирилл Голивец
В Арсенале он будет сидеть под Сакой глубоко, но Букайо нужна ротация в теории чаще, чем есть
+3
-2
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Александр Быков
Ответ Tollie
Диаби в Арсенале - это может плохо кончиться...
Фримпонг лучше будет?
+1
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All These Things I Hate
Ответ Топлю за барсу 10 лет
арсеналу как раз надо брать диаби и фримпонга
и Коклена))
+1
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Олег Ринкевич
Ответ Андрей Чучунков
ПСЖ отдает куда-то своего воспитанника, он становится хорошим игроком и они хотят вернуть его за 50+ млн. история с Команом и Нкунку повторяется
это ты ещё менеджмент Челси не видел)
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ман сити фейк
Ответ Андрей Чучунков
ПСЖ отдает куда-то своего воспитанника, он становится хорошим игроком и они хотят вернуть его за 50+ млн. история с Команом и Нкунку повторяется
Менеджмент уровня МЮ
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Не смотрел, но осуждаю
Ответ Александр Быков
Фримпонг лучше будет?
Фримпонг защитником будет
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Pasaguly Pasagulyyew
Ответ jonnysilverhand01
То что он будет сидеть под Сакой - это вообще далеко не факт … ты его игру хоть видел когда нибудь ?
обычный бегунок на контур атаку и не более
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Олег Ринкевич
откуда у Байера такие футболисты? когда то баллак, бербатов, карвахаль, кроос, харветц, видаль, сон хын мин... У них супер школа, типа Аякса?
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Спартак Уокер
Пусть едет в Ньюкасл там как раз клуб В лиге чемпионов играть будет
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Игорь Полищук
плохие у меня ассоциации с вингерами из Европы после Нико Пепе )
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Джейме Ланнистер
Лучше бы продлили Нельсона чем купить этого бегунка. Брат близнец Бейли из того же Байера, тот же скорость и нестабильность.
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Rus Donskoy
Странный однако клуб Псж
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