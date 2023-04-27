«Милану» интересен лучший бомбардир «Шеффилда» Ндиай, но в приоритете – Диаби из «Байера»
Форвард «Шеффилд Юнайтед» Илиман Ндиай может перейти в Серию А.
По данным Foot Mercato, «россонери» хотят укрепить атаку, и приоритетным вариантом является вингер «Байера» Мусса Диаби.
Однако из-за высокой стоимости и конкуренции в борьбе за него (среди претендентов – «Арсенал», «Ньюкасл», «ПСЖ») итальянский клуб рассматривает альтернативные варианты.
Так, «Милан» может попробовать приобрести лучшего бомбардира «Шеффилд Юнайтед» Илимана Ндиая. Пока никаких решений на этот счет не принято, но сделка могла бы быть в интересах всех сторон.
На счету 23-летнего игрока сборной Сенегала 13 голов за 43 матча в текущем розыгрыше Чемпионшипа, а также 9 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Удачи 👍