«Милану» интересен лучший бомбардир «Шеффилда» Ндиай, но в приоритете – Диаби из «Байера»

Теги Байер ПСЖ Милан Ньюкасл Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Арсенал возможные трансферы чемпионшип Мусса Диаби Илиман Ндиай Футбол

Форвард «Шеффилд Юнайтед» Илиман Ндиай может перейти в Серию А.

По данным Foot Mercato, «россонери» хотят укрепить атаку, и приоритетным вариантом является вингер «Байера» Мусса Диаби.

Однако из-за высокой стоимости и конкуренции в борьбе за него (среди претендентов – «Арсенал», «Ньюкасл», «ПСЖ») итальянский клуб рассматривает альтернативные варианты.

Так, «Милан» может попробовать приобрести лучшего бомбардира «Шеффилд Юнайтед» Илимана Ндиая. Пока никаких решений на этот счет не принято, но сделка могла бы быть в интересах всех сторон.

На счету 23-летнего игрока сборной Сенегала 13 голов за 43 матча в текущем розыгрыше Чемпионшипа, а также 9 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Batt Monner
Ответ Имя Фамилия
Конечно Диаби. Но ему надо сначала взять салатницу с Байером и тогда уже на повышение в нормальную лигу в Италию или в ПСЖ.
Тонкий намек, ПСЖ не во Франции, а в своей лиге
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Имя Фамилия
Конечно Диаби. Но ему надо сначала взять салатницу с Байером и тогда уже на повышение в нормальную лигу в Италию или в ПСЖ.
+3
-2
+1
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Имя Фамилия
Ответ Batt Monner
Тонкий намек, ПСЖ не во Франции, а в своей лиге
Лигой 1 руководит экс-президент морселя, который всячески пытается поднасрать Парижу и продвинуть свой кабинетный колхоз повыше. Просто ПСЖ слишком силён в спортивном плане и всё равно доминирует над марселькой с её админресурсом.
+2
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Filipp Gorski
Очередная молодая звёздочка Сенегала
Удачи 👍
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Schiaff1no
Милан обозначил интерес заранее- смело вычеркиваем, в клубе никого из них не будет
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AsperChelsea
Возьмите Лукаку, бесплатно, просто з/п платите ему которую он у нас получает
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ya_za_ac_milan
Думаю Милан купит Джонатана Давида из Лилля. У Мальдини наверняка мелькают образы Осимхена в мозгах, его успех и тд. Милан захочет повторить купить таланта из Лиги 1 и сделать суперфорвардом. Всё необходимое для роста скилов у клуба есть- хороший тренер, тренерский штаб, временем игровым не обделят, дадут время освоиться и тд. На 50 млн договорятся. Плюс Мальдини захочет старца напада опытного найти за небольшие деньги. Арнаутович нежелателен, но с этим сложно будет, возможно Арнаутович сейчас действительно единственный дешевый вариант, среди форвардов высокого класса.
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Yu123
Ответ Имя Фамилия
Конечно Диаби. Но ему надо сначала взять салатницу с Байером и тогда уже на повышение в нормальную лигу в Италию или в ПСЖ.
денег не хватит
+2
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