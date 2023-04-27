«Милану» интересен лучший бомбардир «Шеффилда» Ндиай, но в приоритете – Диаби из «Байера»

Форвард «Шеффилд Юнайтед» Илиман Ндиай может перейти в Серию А.

По данным Foot Mercato, «россонери» хотят укрепить атаку, и приоритетным вариантом является вингер « » .

Однако из-за высокой стоимости и конкуренции в борьбе за него (среди претендентов – « », «Ньюкасл», « ») итальянский клуб рассматривает альтернативные варианты.

Так, « » может попробовать приобрести лучшего бомбардира «Шеффилд Юнайтед» Илимана Ндиая. Пока никаких решений на этот счет не принято, но сделка могла бы быть в интересах всех сторон.

На счету 23-летнего игрока сборной Сенегала 13 голов за 43 матча в текущем розыгрыше Чемпионшипа, а также 9 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол