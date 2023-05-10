«Арсенал» готов продать Джаку «Байеру» за 15 млн евро. Жена игрока хочет вернуться в Германию

«Арсенал» готов отпустить Гранита Джаку летом.

Ранее стало известно, что над трансфером 30-летнего полузащитника работает « ». По данным Kicker, лондонский клуб готов продать швейцарца за 15 миллионов евро.

Год назад клуб из Леверкузена уже пытался подписать , но тогда « » потребовал 30 миллионов евро за трансфер. Немцы не стали платить такую сумму.

На переход Гранита в Бундеслигу могут повлиять личные причины. Жена игрока, с которой он познакомился во время выступлений за менхенгладбахскую «Боруссию», давно хотела вернуться в Германию.

Джака играет за «Арсенал» с 2016 года. Статистику футболиста можно найти здесь.