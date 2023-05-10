«Арсенал» готов продать Джаку «Байеру» за 15 млн евро. Жена игрока хочет вернуться в Германию
«Арсенал» готов отпустить Гранита Джаку летом.
Ранее стало известно, что над трансфером 30-летнего полузащитника работает «Байер». По данным Kicker, лондонский клуб готов продать швейцарца за 15 миллионов евро.
Год назад клуб из Леверкузена уже пытался подписать Джаку, но тогда «Арсенал» потребовал 30 миллионов евро за трансфер. Немцы не стали платить такую сумму.
На переход Гранита в Бундеслигу могут повлиять личные причины. Жена игрока, с которой он познакомился во время выступлений за менхенгладбахскую «Боруссию», давно хотела вернуться в Германию.
Джака играет за «Арсенал» с 2016 года. Статистику футболиста можно найти здесь.
Каждый день жена Джаки включает ему Rammstein - Deutschland подпевая под припев и как бы намекая.
Вряд ли в Арсенале сидят такие дураки, которые ради принципа будут удерживать игрока .
Байер в целом неплохой вариант, если Хаби Алонсо летом оттуда не дернут в Мадрид, то в ближайшие года 2-3 он стопроцентно будет играть в еврокубках и даже иметь шанс что-то выиграть.
Да и в целом состав у Байера не такой уж и плохой, главное чтобы не разобрали.