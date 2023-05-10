«Арсенал» готов продать Джаку «Байеру» за 15 млн евро. Жена игрока хочет вернуться в Германию

Теги Байер премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Гранит Джака Футбол

«Арсенал» готов отпустить Гранита Джаку летом.

Ранее стало известно, что над трансфером 30-летнего полузащитника работает «Байер». По данным Kicker, лондонский клуб готов продать швейцарца за 15 миллионов евро. 

Год назад клуб из Леверкузена уже пытался подписать Джаку, но тогда «Арсенал» потребовал 30 миллионов евро за трансфер. Немцы не стали платить такую сумму.

На переход Гранита в Бундеслигу могут повлиять личные причины. Жена игрока, с которой он познакомился во время выступлений за менхенгладбахскую «Боруссию», давно хотела вернуться в Германию.

Джака играет за «Арсенал» с 2016 года. Статистику футболиста можно найти здесь

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13 комментариев

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Джейме Ланнистер
Очередной желтуха. За 7 лет впервые его фанаты уважают как лидера, и сам нашел свою игру. И сразу захочет вернуться в Германию?
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Mr. Gunner11
🤨
+10
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+8
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Balt
"Жена игрока, с которой он познакомился во время выступлений за менхенгладбахскую «Боруссию», давно хотела вернуться в Германию."
Каждый день жена Джаки включает ему Rammstein - Deutschland подпевая под припев и как бы намекая.
+5
-1
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gukmamop
Ждём прогон, что в Лондоне, как в Манчестере, нет хороших ресторанов?
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a2wai
15 лимонов за Джаку не такие уж и большие деньги.
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Yury Fedoseev
Его нельзя продавать , отличный игрок , все умеет с мячом , бывает жесткий , но это потому что не хочет уступать , характерный , лидер , ещё один игрок , который однозначно топ , тк в игре против топов не теряется.
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Mario14
А взяли бы АПЛ, можно было просить гораздо больше... Если возьмут Райса, то можно и отпустить Джаку, если он этого захочет, а лучше договориться с обменом на Диаби, с небольшой доплатой... лично у меня к нему никогда претензий не было, глупые дети обзывали его Ржакой, а я видел лучший длинный пас в команде (и это при Озиле) и хороший дальний удар (кстати сейчас он его реже стал использовать), а то что он вспыльчив, в этом больше плюсов, для духа команды такие игроки нужны!
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Godare88
Ответ a2wai
15 лимонов за Джаку не такие уж и большие деньги.
да кто его отпустит за такие деньги?
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a2wai
Ответ Godare88
да кто его отпустит за такие деньги?
Если он не будет продлевать контракт, который у него заканчивается летом следующего года, вполне отпустят и за 15.

Вряд ли в Арсенале сидят такие дураки, которые ради принципа будут удерживать игрока .
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Godare88
Ответ a2wai
Если он не будет продлевать контракт, который у него заканчивается летом следующего года, вполне отпустят и за 15. Вряд ли в Арсенале сидят такие дураки, которые ради принципа будут удерживать игрока .
ну если клуб по-серьезнее заинтересуется, то возможно, а так я не думаю что Джака предпочтет играть в середняке Бундеслиге игру в ЛЧ. Да и по деньгам явно не в плюсе будет
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a2wai
Ответ Godare88
ну если клуб по-серьезнее заинтересуется, то возможно, а так я не думаю что Джака предпочтет играть в середняке Бундеслиге игру в ЛЧ. Да и по деньгам явно не в плюсе будет
В Германии клуб посерьезнее только один, и он особо сильно не заинтересован в Джаке.

Байер в целом неплохой вариант, если Хаби Алонсо летом оттуда не дернут в Мадрид, то в ближайшие года 2-3 он стопроцентно будет играть в еврокубках и даже иметь шанс что-то выиграть.

Да и в целом состав у Байера не такой уж и плохой, главное чтобы не разобрали.
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zenitmusic
Ответ Yury Fedoseev
Его нельзя продавать , отличный игрок , все умеет с мячом , бывает жесткий , но это потому что не хочет уступать , характерный , лидер , ещё один игрок , который однозначно топ , тк в игре против топов не теряется.
Бывает жесткий, но вроде нашли ключик, ни одной красной карточки за сезон
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