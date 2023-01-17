«Арсеналу» интересен Диаби. «Байер» просит 100 млн евро за трансфер вингера летом
«Арсеналу» интересен вингер «Байера» Мусса Диаби.
Английский клуб уже связался с немецким, чтобы обсудить потенциальный трансфер, сообщает журналист Sky Sports Дхармеш Шет. «Фармацевты» не хотят отпускать игрока посреди сезона, а за трансфер в летнее трансферное окно запрашивают 100 миллионов евро.
Диаби – лучший бомбардир «Байера» в текущем сезоне Бундеслиги, на его счету 6 мячей в 15 играх.
С подробной статистикой 23-летнего француза можно ознакомиться здесь.
-скажи 50 миллионов
-Шеф, это Лондонский клуб
-Тогда 100.
Первый Диаби был крут. Жаль, что столь травматичен.
Вот так и получается: проводишь ты 100+ матчей или 6 - ценник будет одинаковый.
Что будет с ценами на игроков понятно? Мудрик за 70 теперь будет рядовой ценник.
Челси больше не купит такого уровня игрока за 70. Они вообще красавцы - и Нкунку сегодня согласовали за 60.