«Арсеналу» интересен Диаби. «Байер» просит 100 млн евро за трансфер вингера летом

Теги Байер премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Мусса Диаби Футбол

«Арсеналу» интересен вингер «Байера» Мусса Диаби

Английский клуб уже связался с немецким, чтобы обсудить потенциальный трансфер, сообщает журналист Sky Sports Дхармеш Шет. «Фармацевты» не хотят отпускать игрока посреди сезона, а за трансфер в летнее трансферное окно запрашивают 100 миллионов евро.

Диаби – лучший бомбардир «Байера» в текущем сезоне Бундеслиги, на его счету 6 мячей в 15 играх. 

С подробной статистикой 23-летнего француза можно ознакомиться здесь

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68 комментариев

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Donald Subanov
-Шеф, звонят из Англии по поводу Диаби. Цену спрашивают.
-скажи 50 миллионов
-Шеф, это Лондонский клуб
-Тогда 100.
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Qbug
Я клал всем, что есть на Бундеслигу, значит я плохо слежу за футболом ? Логика железная. Чувак, спасибо, что открыл мне глаза
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TravenS
Блин, даже год чекнул)
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Marcus-light
Ответ Дамир Айчараков
Скажите им, что с фамилией ДИАБИ рискованная затея)))
Но с другой стороны, Диаби, когда был здоров, был невероятно хорош.
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Mezomorf
Опять Диаби???😳😂
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pi5ka
Ответ Ебздрогыч
Для английских команд на всех игроков действует фикс-прайс: 100 миллионов
это не фикс-прайс, а минималка)
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DoDidDone
Надо назвать этот эффект "налогом Мудрика" и обязать все европейские клубы разницу между оценкой на transfermarkt и реальной стоимостью трансфера направлять на Украину!
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Андрюха с района
Ответ Max Payne
Да, поди там такие же Андрюхи с района сидят в финансовом отделе
Да не, такие же Макс Пейны сидят, как ты) Поэтому их так легко развести)
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d.xoxlov
Ответ Шамиль Магомедов
Челси, ваш выход)
Дадут двести
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-1
-1
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Max Payne
Ответ Андрюха с района
Как же смешно разводят английские клубы на деньги) И английские клубы ведутся на это)
Да, поди там такие же Андрюхи с района сидят в финансовом отделе
+3
0
+3
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Антон Осокин
Ответ Afinogenov
Этот хотя бы уже несколько лет в сильном европейском чемпионате играет. Играет очень даже хорошо, а последние полтора сезона так вообще шикарно. То есть держит высокий уровень не один год, а кое-кто просто сверкнул в шести матчах. Вот так и получается: проводишь ты 100+ матчей или 6 - ценник будет одинаковый.
За цвет флага видимо заплатили🤷
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-3
-3
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закрыт по беспределу
Есть над чем призадуматься.
Первый Диаби был крут. Жаль, что столь травматичен.
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Qbug
Ответ marchellinos
Добро пожаловать в магазин «всё по 100$ млн.».
Вот гениальный комментарий. Супер. Лайк однозначно
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Бродяга-симпатяга
Спасибо Мудрику
+1
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Qbug
Ответ Фёдор Кузнецов
Значит плохо за футболом следите, уже несколько лет круто в Байере играет, но конечно не на 100 миллионов
Я клал всем, что есть на Бундеслигу, значит я плохо слежу за футболом ? Логика железная. Чувак, спасибо, что открыл мне глаза
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-1
-1
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Vitaly Rogulin
Ну теперь все знают, что у арсенала эти 100 мультов есть :(
+3
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Андрюха с района
Как же смешно разводят английские клубы на деньги) И английские клубы ведутся на это)
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casatt
АХАХАХХАХА
+1
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+1
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gukmamop
В (лазарете) Арсенала должен быть Диаби!
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Afinogenov
Ответ Фёдор Кузнецов
Значит плохо за футболом следите, уже несколько лет круто в Байере играет, но конечно не на 100 миллионов
Этот хотя бы уже несколько лет в сильном европейском чемпионате играет. Играет очень даже хорошо, а последние полтора сезона так вообще шикарно. То есть держит высокий уровень не один год, а кое-кто просто сверкнул в шести матчах.
Вот так и получается: проводишь ты 100+ матчей или 6 - ценник будет одинаковый.
+2
0
+2
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Veld
Ответ RE$PECT
теперь за каждого, кто более менее по мячу попадать умеет будут от сотки просить
если будут платить - почему нет?
+2
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+2
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d.xoxlov
Ответ Алексей Муравьёв
Понеслась короче, ща теперь отпишут что Дзюба за свой трансфер в Торпедо тоже сотку хочет.
Земли в Пензенской области, если только.
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0
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ta-tosha
Арсеналу срочно нужно платить. Сейчас катарцы купят Ливерпуль, а Ретлифф - МЮ.
Что будет с ценами на игроков понятно? Мудрик за 70 теперь будет рядовой ценник.
Челси больше не купит такого уровня игрока за 70. Они вообще красавцы - и Нкунку сегодня согласовали за 60.
+3
0
+3
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Бронислав Каминский
А почему в комментах пишут,что это все из-за Мудрика?То есть,когда Бенфика продает очередное дно типа Феликса или Нуньеса за 100,то это норм все было?
+1
-2
-1
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Н.Ф.
В лазарете канониров ещё койка его однофамильца не остыла.
+9
0
+9
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