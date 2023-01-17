«Арсеналу» интересен Диаби. «Байер» просит 100 млн евро за трансфер вингера летом

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Английский клуб уже связался с немецким, чтобы обсудить потенциальный трансфер, сообщает журналист Sky Sports Дхармеш Шет. «Фармацевты» не хотят отпускать игрока посреди сезона, а за трансфер в летнее трансферное окно запрашивают 100 миллионов евро.

Диаби – лучший бомбардир «Байера» в текущем сезоне Бундеслиги, на его счету 6 мячей в 15 играх.

С подробной статистикой 23-летнего француза можно ознакомиться здесь.