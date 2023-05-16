Уокер о возможной победе «Ман Сити» в ЛЧ: «Мы в долгу перед владельцами за деньги, которые они вложили»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Кайл Уокер Футбол

Кайл Уокер заявил, что «Манчестер Сити» задолжал владельцам победу в Лиге чемпионов.

«Что касается владельцев, то за ту сумму денег, которую они вложили, и за инвестиции мы в долгу перед ними.

Мы пережили трудные моменты, и, надеюсь, это [победа в ЛЧ] станет вишенкой на торте, которая войдет в историю и занесет этот клуб на карту Лиги чемпионов.

Это очень важная неделя для клуба. Мы оказались в довольно хорошей ситуации по сравнению с тем, что было два месяца назад. Последние несколько лет мы более чем уверенно играли на «Этихаде» в Лиге чемпионов», – сказал защитник «Сити». 

Завтра, 17 мая, «горожане» проведут ответный матч против «Реала» в полуфинале ЛЧ. Первая игра закончилась со счетом 1:1. 

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20 комментариев

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alisa dvoikina
видимо, это тот редкий случай, когда футболист осознаёт насколько неадекватно огромные деньги в них вливаются
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Андрей Хенто
Уокер в первом матче был хорош, их противостояние с Винисиусом было одним из украшений матча. Сити сейчас находится под большим давлением, все ждут от них требла. Пеп создал монструозную команду, которой действительно можно гордиться, классную игру поставил.
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Пацанчик реальный
Ответ Barca_mania
Пацаны, вы должны порвать реал завтра!
Ну это же не Барселона,которую в ЛЧ все дерут на британский крест!
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Андрей Хенто
Ответ Papa Paolo
Ути мой святой! Ну что не коммент, то произведение искусства!! Гений. А ты хоть когда-нибудь писал не позитивные / честные комменты ?)
А т.е. в Вашем понимании, чтобы я соответствовал "критериям нормального пользователя", надо писать негативные и не честные комментарии?
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#SharkTeam
Ответ alisa dvoikina
видимо, это тот редкий случай, когда футболист осознаёт насколько неадекватно огромные деньги в них вливаются
А вот в челси у боуля такого понимания нет)
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инок
Верю в Реал хотя конкретно в этом противостоянии предпосылок вроде бы и нет. Жду справедливого судейства и хорошей игры.
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Артём Сергеев
ну это понятно,спасибо что заметили
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Спартак Уокер
Уокер адекватно все сказал
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Бухгалтер2021
долг прощен можете вылетать от Реала
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RS7
Победит та команда, что сильнее духом, а не та в которую влито куча нефти арабских шейхов.
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Papa Paolo
Ответ Андрей Хенто
А т.е. в Вашем понимании, чтобы я соответствовал "критериям нормального пользователя", надо писать негативные и не честные комментарии?
Да не, ты просто всегда пишешь «удобно» и только так🫰🏽
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Андрей Хенто
Ответ Papa Paolo
Да не, ты просто всегда пишешь «удобно» и только так🫰🏽
Я пишу так, как считаю нужным. Если Вам что-то не нравится, Вы всегда можете оценить комментарий минусом или же добавить пользователя в черный список, а предъявлять человеку за манеру написания комментариев это какой-то абсурд.
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Эркинбек Апаканов
Ответ Barca_mania
Пацаны, вы должны порвать реал завтра!
Это не Барселона которую дерут каждый год. Тем более более средние команды.
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Артём Сергеев
Ответ Barca_mania
Пацаны, вы должны порвать реал завтра!
два варианта,или они рвут Реалу пятую точку,или тебе
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Давид Agabekyan
Ответ #SharkTeam
А вот в челси у боуля такого понимания нет)
А причём Боули если речь про футболистов?
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