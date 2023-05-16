Уокер о возможной победе «Ман Сити» в ЛЧ: «Мы в долгу перед владельцами за деньги, которые они вложили»

Кайл Уокер заявил, что «Манчестер Сити» задолжал владельцам победу в Лиге чемпионов.

«Что касается владельцев, то за ту сумму денег, которую они вложили, и за инвестиции мы в долгу перед ними.

Мы пережили трудные моменты, и, надеюсь, это [победа в ЛЧ] станет вишенкой на торте, которая войдет в историю и занесет этот клуб на карту Лиги чемпионов.

Это очень важная неделя для клуба. Мы оказались в довольно хорошей ситуации по сравнению с тем, что было два месяца назад. Последние несколько лет мы более чем уверенно играли на «Этихаде» в чемпионов», – сказал защитник « ».

Завтра, 17 мая, «горожане» проведут ответный матч против «Реала» в полуфинале ЛЧ. Первая игра закончилась со счетом 1:1.