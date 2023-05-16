Гвардиола о «Ман Сити»: «Мое наследие уже выдающееся. Но матч с «Реалом», может быть, важнейший за все мое время здесь»

Пеп Гвардиола считает уникальным свое наследие в «Манчестер Сити».

Об этом главный тренер « » высказался накануне ответного полуфинала с «Реалом» (первая игра – 1:1).

– Следующий месяц определит ваше наследие?

– Мое наследие уже выдающееся. Мы не глупы и понимаем, как важен завтрашний матч. Может быть, самый важный за все мое время здесь.

Я говорю игрокам: живите этим, наслаждайтесь моментом. Нам очень повезло. Все в наших руках, зависит от нас, не требуется ничего исключительного. Нужно быть собой и отдавать все силы.

У меня невероятные чувства к этой команде. Что бы ни случилось завтра, спасибо, что снова привели нас сюда, – сказал .