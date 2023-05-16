Гвардиола о «Ман Сити»: «Мое наследие уже выдающееся. Но матч с «Реалом», может быть, важнейший за все мое время здесь»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает уникальным свое наследие в «Манчестер Сити».

Об этом главный тренер «Ман Сити» высказался накануне ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (первая игра – 1:1).

– Следующий месяц определит ваше наследие?

– Мое наследие уже выдающееся. Мы не глупы и понимаем, как важен завтрашний матч. Может быть, самый важный за все мое время здесь.

Я говорю игрокам: живите этим, наслаждайтесь моментом. Нам очень повезло. Все в наших руках, зависит от нас, не требуется ничего исключительного. Нужно быть собой и отдавать все силы.

У меня невероятные чувства к этой команде. Что бы ни случилось завтра, спасибо, что снова привели нас сюда, – сказал Гвардиола.

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73 комментария

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Aleksey Yashin
"Живите этим, наслаждайтесь моментом. Нам очень повезло. Все в наших руках" - Пеп Гвардиола

"Никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас. Кайфуйте! Жизнь одна" - Ольга Бузова
+120
-7
+113
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Barca_mania
Ответ А. Мостовой
когда шейх выделил 2 миллиарда на защитников:
Сити тратит столько же сколько МЮ, но результат совершенно разный)
+72
-18
+54
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Sergey Troshin
Этот матч на 100% самый значительный из всех оставшихся в Европе в этом сезоне. Кажется что даже финал (кто бы там не сыграл) не сравнится с количеством внимания к игре. Завтра все будут у экранов, независимо от предпочтений
+49
-3
+46
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aidos_1979
Ответ А. Мостовой
когда шейх выделил 2 миллиарда на защитников:
мю челси псж тратят не меньше, но шарлатан конечно Пеп)
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Большой Сэми
Ответ А. Мостовой
когда шейх выделил 2 миллиарда на защитников:
Может уже придумать что-нибудь оригинальнее?
+12
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JENNINGS
Ответ Aleksey Yashin
"Живите этим, наслаждайтесь моментом. Нам очень повезло. Все в наших руках" - Пеп Гвардиола "Никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас. Кайфуйте! Жизнь одна" - Ольга Бузова
Это что за цитаты из чьего-то марафона желаний?😂😂😂
+7
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Dikki Shelton
Манчестер Сити- сильная команда, тем почетнее будет Реалу завтра ее победить☺
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Bashibuzuck
Ждем красивой игры и пусть победит сильнейший✊✊✊
+7
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А. Мостовой
когда шейх выделил 2 миллиарда на защитников:
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Кино Музыка
Хочется чтобы Пеп выиграл эту Лигу.
+10
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ А. Мостовой
когда шейх выделил 2 миллиарда на защитников:
Когда фанаты галактикос ревнуют к покупкам других клубов, а сами не могут позволить себе ни Мбаппе, ни Холанда
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Deni Docc
Пеп, верим в тебя! Удачи!
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Алексей Фирстов
Пеп - великий тренер!
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Rus Donskoy
Матч конечно будет что то с чем то!!! Ждем.
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vottakoi!
Не напридумывай, Пеп
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Aleksey Yashin
"Живите этим, наслаждайтесь моментом. Нам очень повезло. Все в наших руках" - Пеп Гвардиола "Никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас. Кайфуйте! Жизнь одна" - Ольга Бузова
У Вас феноменальная память, если цитаты Бузовой в голове отложились
+6
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Павел Дмитриев
Все-таки прорвалось у Пепа осознание собственных успехов в публичное пространство. Но имеет право!
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Алекс Ну
Удачи Пепу! Пусть уже возьмёт ЛЧ, он заслужил.
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persx
Ответ Sergey Troshin
Этот матч на 100% самый значительный из всех оставшихся в Европе в этом сезоне. Кажется что даже финал (кто бы там не сыграл) не сравнится с количеством внимания к игре. Завтра все будут у экранов, независимо от предпочтений
Ну рейтинги у финала явно выше будут, но скрытый финал, конечно, завтра. Должно что-то невероятное случиться, чтобы 10 июня не Сити или Реал выиграли, давненько не припомню такой несбалансированной сетки.
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mr kovalsky
Ответ Экспертное мнение
Ну они хотя бы свои мысли выражают, а не копируют в инстаграме цитатки Стетхэма из ВК, как Кришти Роналду
Как всегда комплексы
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**Iscander**
Ответ rigobersong
Конечно уникально, просто представьте какое наследие Пеп нам оставил в лице Должуна:) Чувак просто 24/7 думает и пишет о Пепе, а мы весь этот бред читаем и ржем:))
Так мы и твой бред видим 24/7.
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Пацанчик реальный
Ответ persx
Ну рейтинги у финала явно выше будут, но скрытый финал, конечно, завтра. Должно что-то невероятное случиться, чтобы 10 июня не Сити или Реал выиграли, давненько не припомню такой несбалансированной сетки.
ЧМ 2018 с одной стороны самые сильные команды и главные фавориты-Франция,Бразилия,Бельгия с другой Хорватия с Англией,по сути было тоже самое было понятно кто с той стороны сетки выйдет в финал тот и выйграет ЧМ!
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persx
Ответ Lion The
Что то много говорить Пеп перед игрой,небось нервничает сильно...даже позвонил Чапи. Вот что будет с ним если Реал снова выбьет его?
Ничё, что за день до матча пресс-конференция обязательная? Журналисты приходят, вопросики тренеру задают, на которые он отвечать должен?
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Fma wozo
Реал хорош по своему Манчестер сити тоже. Често даже не знаю за кого болеть в этом матче. Пусть будет красивый матч и пусть победит сильнейший
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Alex Torres
Ответ Lion The
Что то много говорить Пеп перед игрой,небось нервничает сильно...даже позвонил Чапи. Вот что будет с ним если Реал снова выбьет его?
Волосы вырастут и станет волосатым шарлотаном .Hala Madrid!!!
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