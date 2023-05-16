Гвардиола о «Ман Сити»: «Мое наследие уже выдающееся. Но матч с «Реалом», может быть, важнейший за все мое время здесь»
Пеп Гвардиола считает уникальным свое наследие в «Манчестер Сити».
Об этом главный тренер «Ман Сити» высказался накануне ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (первая игра – 1:1).
– Следующий месяц определит ваше наследие?
– Мое наследие уже выдающееся. Мы не глупы и понимаем, как важен завтрашний матч. Может быть, самый важный за все мое время здесь.
Я говорю игрокам: живите этим, наслаждайтесь моментом. Нам очень повезло. Все в наших руках, зависит от нас, не требуется ничего исключительного. Нужно быть собой и отдавать все силы.
У меня невероятные чувства к этой команде. Что бы ни случилось завтра, спасибо, что снова привели нас сюда, – сказал Гвардиола.
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