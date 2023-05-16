Пеп Гвардиола: «Реал» – самый сильный соперник в ЛЧ. «Сити» должен сыграть лучше, чем в Мадриде, чтобы выйти в финал»
Пеп Гвардиола заявил, что «Ман Сити» нужно сыграть лучше, чем в первом матче с «Реалом».
В Мадриде команды сыграли вничью со счетом 1:1, ответный полуфинал Лиги чемпионов пройдет в Англии завтра, 17 мая.
– Хотите, чтобы ваши футболисты завтра играли эмоционально?
– Эмоции есть и будут на пределе, они и должны такими быть. Но просто так не победить такую команду, как «Реал». Нам нужно немного улучшить план на игру, немного скорректировать.
Нужно создавать больше моментов, получать больше мячей в выгодных позициях, помнить о переходе соперника из защиты в атаку, об их качестве.
Мы играем против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов – это самый сильный соперник. Это вызов, и мы его принимаем.
– Сейчас для вас идеальное время, чтобы сыграть такой матч?
– Мы выступаем очень хорошо, мы в финале Кубка Англии, одна победа до титула в Премьер-лиге, но мы должны играть лучше, чем «Мадрид».
Мы должны хорошо выступить, а не просто показать желание. Нужно расслабиться, осталось только сделать то, что мы делали на протяжении многих лет. Надо сделать это, а не просто иметь желание выйти в финал.
Мы должны сыграть лучше, чем на «Сантьяго Бернабеу», чтобы выйти в финал, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Так что Пеп лукавит. Конечно реал посильнее Лейпцига из-за судейского фактора и админресурса, но явно слабее Баварии, поэтому думаю пятишку Пеп воткнет престарелому физруку. 5-0 в пользу Сити мой прогноз.
Состав полностью должен быть таким же, как в первом матче. Но сыграть теперь надо уже чуть более уверенно и более атакующе. Если в первом тайме атака не ладится, то во втором тайме обязательно нужно выпускать Мареза, скорее всего вместо Гюндогана, а можно и вместо Бернарду.
Другого варианта у Сити нет, чтобы победить Реал. 😎
Пс: хотя есть третий вариант, но Пеп к нему никогда не придёт.
Так вот, 3-ий вариант это:
Посадить на лавку Холанда и Грилиша. Выпустить Фодена, Альвареса и Мареза и играть в прошлогодний футбол с ложной девяткой и со всеми кружевами. С таким футболом тоже можно выиграть Реал. Но Пеп его никогда не использует, если только Холанд завтра на треньке травму не получит. 😉