Пеп Гвардиола: «Реал» – самый сильный соперник в ЛЧ. «Сити» должен сыграть лучше, чем в Мадриде, чтобы выйти в финал»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что «Ман Сити» нужно сыграть лучше, чем в первом матче с «Реалом».

В Мадриде команды сыграли вничью со счетом 1:1, ответный полуфинал Лиги чемпионов пройдет в Англии завтра, 17 мая.

– Хотите, чтобы ваши футболисты завтра играли эмоционально?

– Эмоции есть и будут на пределе, они и должны такими быть. Но просто так не победить такую команду, как «Реал». Нам нужно немного улучшить план на игру, немного скорректировать.

Нужно создавать больше моментов, получать больше мячей в выгодных позициях, помнить о переходе соперника из защиты в атаку, об их качестве.

Мы играем против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов – это самый сильный соперник. Это вызов, и мы его принимаем.

– Сейчас для вас идеальное время, чтобы сыграть такой матч?

– Мы выступаем очень хорошо, мы в финале Кубка Англии, одна победа до титула в Премьер-лиге, но мы должны играть лучше, чем «Мадрид».

Мы должны хорошо выступить, а не просто показать желание. Нужно расслабиться, осталось только сделать то, что мы делали на протяжении многих лет. Надо сделать это, а не просто иметь желание выйти в финал.

Мы должны сыграть лучше, чем на «Сантьяго Бернабеу», чтобы выйти в финал, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Сити часто на выезде играет не очень уверенно,зато на Этихаде играют в разы лучше.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Вперед Реал!
+19
-12
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Левицкий
Сити даже Лейпциг не смог обыграть на выезде, но дома приложил 7-0. С Баварией все было решено в первом матче дома со счетом 3-0.

Так что Пеп лукавит. Конечно реал посильнее Лейпцига из-за судейского фактора и админресурса, но явно слабее Баварии, поэтому думаю пятишку Пеп воткнет престарелому физруку. 5-0 в пользу Сити мой прогноз.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
удачи реалу против судейского беспредела!
+15
-12
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кирилюк
Удачи Пеп, а всё остальное есть для победы💪🏼
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ DolJun
большинство глоров сити так говорит. за кого ты тогда топил раньше? арсенал?
Я всегда топил только за Пепа.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Пепчик самый лучший
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Иван Иванов
Должунька, может всё-таки поддержишь команду из АПЛ? Ты же всё-таки глор Челси! 🤨
по твоей логике глоры всех команд апл должны поддерживать сити? почему тогда ты не поддерживаешь реал, если сам глор барсы? это ж ла лига
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ DolJun
удачи реалу против судейского беспредела!
Должунька, может всё-таки поддержишь команду из АПЛ? Ты же всё-таки глор Челси! 🤨
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
No Names
Ответ Ман Сити
Да ладно, в том году на выезде было 3-1, а сейчас 1-1
Что ты готов сделать если Реал снова выиграет у Сити и пройдет в финал?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mansur_axe
Игра против Реала в ЛЧ как игры с разумом, Реал побеждает не за счёт тактики и структуры, а за счёт психологии. Реал в ЛЧ как акула которая если почувствует кровь то не остановить. Сити должен давить и очень сильно или опять будут посмешищем.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavick Nemkovsky
Завтра вся Аргентина за Англию 😂😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Ответ Кино Музыка
В прошлом году Сити играл сильней. В этом атака буксует, это будет проблемой.
Да ладно, в том году на выезде было 3-1, а сейчас 1-1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ DolJun
по твоей логике глоры всех команд апл должны поддерживать сити? почему тогда ты не поддерживаешь реал, если сам глор барсы? это ж ла лига
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Panurge From hell
Ответ The Best
Сити часто на выезде играет не очень уверенно,зато на Этихаде играют в разы лучше.
Реал в этом году забил 5 на Энфилде и 4 на Камп Ноу.Грядёт супербитва
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Яблонский
Ответ The Best
Сити часто на выезде играет не очень уверенно,зато на Этихаде играют в разы лучше.
как и все команды Гвардиолы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
главное, чтобы Винисиус не возил их защиту по штрафной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
persx
Ответ Кино Музыка
В прошлом году Сити играл сильней. В этом атака буксует, это будет проблемой.
На выезде в прошлом году, по ощущениям, такое же бодалово было, с таким же небольшим преимуществом Реала. До овертайма, конечно, там Мадрид уже ничего Сити не позволил сделать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Короче, план должен быть таким:
Состав полностью должен быть таким же, как в первом матче. Но сыграть теперь надо уже чуть более уверенно и более атакующе. Если в первом тайме атака не ладится, то во втором тайме обязательно нужно выпускать Мареза, скорее всего вместо Гюндогана, а можно и вместо Бернарду.
Другого варианта у Сити нет, чтобы победить Реал. 😎

Пс: хотя есть третий вариант, но Пеп к нему никогда не придёт.
Так вот, 3-ий вариант это:
Посадить на лавку Холанда и Грилиша. Выпустить Фодена, Альвареса и Мареза и играть в прошлогодний футбол с ложной девяткой и со всеми кружевами. С таким футболом тоже можно выиграть Реал. Но Пеп его никогда не использует, если только Холанд завтра на треньке травму не получит. 😉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Befire
Ответ mansur_axe
Игра против Реала в ЛЧ как игры с разумом, Реал побеждает не за счёт тактики и структуры, а за счёт психологии. Реал в ЛЧ как акула которая если почувствует кровь то не остановить. Сити должен давить и очень сильно или опять будут посмешищем.
не за счет психологии, а за счет судей*
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Right Authoritarianism
соперник страшен,но надеюсь на благополучный исход для мадрида
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mrgtosh
Верим в Сити, Пепа, Холанда и КДБ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей-ДК
любой из клубов, если хочет сыграть в финале должен сыграть лучше чем в первой игре!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
В прошлом году Сити играл сильней. В этом атака буксует, это будет проблемой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
НРИ
Hala Madrid
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий