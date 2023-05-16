Пеп Гвардиола: «Реал» – самый сильный соперник в ЛЧ. «Сити» должен сыграть лучше, чем в Мадриде, чтобы выйти в финал»

Пеп Гвардиола заявил, что «Ман Сити» нужно сыграть лучше, чем в первом матче с «Реалом».

В Мадриде команды сыграли вничью со счетом 1:1, ответный полуфинал Лиги чемпионов пройдет в Англии завтра, 17 мая.

– Хотите, чтобы ваши футболисты завтра играли эмоционально?

– Эмоции есть и будут на пределе, они и должны такими быть. Но просто так не победить такую команду, как « ». Нам нужно немного улучшить план на игру, немного скорректировать.

Нужно создавать больше моментов, получать больше мячей в выгодных позициях, помнить о переходе соперника из защиты в атаку, об их качестве.

Мы играем против « » в полуфинале – это самый сильный соперник. Это вызов, и мы его принимаем.

– Сейчас для вас идеальное время, чтобы сыграть такой матч?

– Мы выступаем очень хорошо, мы в финале Кубка Англии, одна победа до титула в Премьер-лиге, но мы должны играть лучше, чем «Мадрид».

Мы должны хорошо выступить, а не просто показать желание. Нужно расслабиться, осталось только сделать то, что мы делали на протяжении многих лет. Надо сделать это, а не просто иметь желание выйти в финал.

Мы должны сыграть лучше, чем на «Сантьяго Бернабеу», чтобы выйти в финал, – сказал главный тренер « ».