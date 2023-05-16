Джейми Каррагер: «Сити» лучше «Реала», хотя играть против «Мадрида» тяжело. Каждый матч дается им легко сейчас, кажется»

Теги Карло Анчелотти Джейми Каррагер Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Джейми Каррагер считает, что оставшиеся матчи сезона будут легкими для «Манчестер Сити».

«Кажется, что теперь каждая игра дается им очень легко. Я думал, что матч с «Эвертоном» будет для них самым тяжелым, потому что они боролись до конца во враждебной обстановке, и игра была в перерыве между матчами с «Реалом». Я подумал, что Гвардиола мог бы заменить еще нескольких игроков, но он этого не сделал.

Очевидно, что играть против «Реала» тяжело, но они лучше, чем команда Карло Анчелотти. Что бы ни случилось этим вечером, после него я вообще не вижу проблем», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Monday Night Football.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов на «Этихад Стэдиум» пройдет в среду, 17 мая. В первом матче «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1).

28 комментариев

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Killer_na_belom_barse$
Играть лучше Реала = не значит победить Реал!)
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Андрей Хенто
Ответ Великий Алонсо
После того как Великий Криштиану ушёл из Реала, клуб стал днищем полным
Мадрид был великим и до Роналду и вместе с ним и после него. Что не скажешь о Роналду, карьера которого после Мадрида полетела стремительно вниз.
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Harut Hovsepyan
Попробывал бы Джейми разок искренне поболеть за Реал, так бы не говорил!) Любой Мадридиста подтвердит.
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muzaffer
так, ждем комментари от Руни.
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jordy
Ответ Killer_na_belom_barse$
Играть лучше Реала = не значит победить Реал!)
По прошлому полуфиналу помним.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Евгений Лифшиц
Аке все еще аут. Замены ему просто нет. Это очень неприятная новость, нельзя было в аренду Кансело отдавать.
Если он мутил воду в коллективе, то наоборот всё верно сделал Гвардиола.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Футбол Сити конечно предлагает более привлекательный, но это не значит что у них и футболисты более сильные. На многих позициях у Реала игроки никак не слабей(а топовых цп так и вовсе с лихвой) а значит шансы Реала вряд ли ниже.
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Алексей Ненахов
Не увидел лучшей игры , если бы не Де Брейна и ничьей бы небыло
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Alex Rhea
так-то у Реала почти на каждой позиции игроки лучше, мб за исключением позиции ОПЗ, которая для Крооса не родная, Тчуамени пока не дорос, а Камавинга играет слева. Плюс в этом сезоне Холанд лучше Бензема в некоторых аспектах игры, а в остальном у Мадрида лучше качество
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Ummash
Ливерпуль не мог победит Реал вот и бедный Карагер с руками Сити хочет свою жажду утолят Жал конечно мужика но это игра там побеждают сильные
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QWertY
У реала 1 победа против Сити в последних 5 играх. Если не будет сюрпризов, то горожане легко должны пройти в финал
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Ilya Petrov
Гвардиоле конечно виднее, но когда у тебя на скамейке есть Фоден, Марез и Альварес и игра не идёт, а замен целых 5, то это просто потеря возможности усилить атаку.
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Евгений Лифшиц
Аке все еще аут. Замены ему просто нет. Это очень неприятная новость, нельзя было в аренду Кансело отдавать.
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Арман Мартиросян
Ответ jordy
По прошлому полуфиналу помним.
Финал тоже не далеко ушел.
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Егор Крид58
в принципе так можно сказать о любой команде
О какой?
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Геннадий Чеботарев
Джейми опять джина перепил.
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Андрей Хенто
Мадрид был великим и до Роналду и вместе с ним и после него. Что не скажешь о Роналду, карьера которого после Мадрида полетела стремительно вниз.
Ну да, в 37 лет. А про период до Реала вы решили деликатно опустить?
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Андрей Хенто
Ответ Парень со двора Шмурнова
Ну да, в 37 лет. А про период до Реала вы решили деликатно опустить?
А где я упустил? Человек написал, что после ухода Роналду Мадрид "скатился". Я же пишу, что Мадрид всегда хорош, в том числе и в период пребывания Роналду в клубе. Он вписал свое имя золотыми буквами в историю клуба, но ни один игрок не может быть выше клуба.
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гилберт
Ответ Андрей Хенто
Мадрид был великим и до Роналду и вместе с ним и после него. Что не скажешь о Роналду, карьера которого после Мадрида полетела стремительно вниз.
Не, Криш прилично играл в Юве. Хет триком уложил Атлетико. Это было сильно. Другое дело что уход Криша из Реала это одна из самых катострофических ошибок в истории футбола.
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jonnysilverhand01
Каррагер настоящий болела Ливерпуля
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