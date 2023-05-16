Джейми Каррагер: «Сити» лучше «Реала», хотя играть против «Мадрида» тяжело. Каждый матч дается им легко сейчас, кажется»

Джейми Каррагер считает, что оставшиеся матчи сезона будут легкими для «Манчестер Сити».

«Кажется, что теперь каждая игра дается им очень легко. Я думал, что матч с « » будет для них самым тяжелым, потому что они боролись до конца во враждебной обстановке, и игра была в перерыве между матчами с « ». Я подумал, что мог бы заменить еще нескольких игроков, но он этого не сделал.

Очевидно, что играть против «Реала» тяжело, но они лучше, чем команда . Что бы ни случилось этим вечером, после него я вообще не вижу проблем», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Monday Night Football.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов на «Этихад Стэдиум» пройдет в среду, 17 мая. В первом матче «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1).