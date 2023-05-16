Мартин Киоун: «Если Рюдигер остановит Холанда, это будет легендарно. Стоит попробовать грязные приемы: ущипнуть, как бы нечаянно наступить на ногу»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пеп Гвардиола Мартин Киоун Кевин де Брюйне тактика Антонио Рюдигер Эрлинг Холанд Футбол

Мартин Киоун поделился ожиданиями от игры обороны «Реала» против Эрлинга Холанда.

«Если бороться с Эрлингом Холандом, когда мяч уже в пути, будет слишком поздно. Нужно контролировать пространство вокруг себя раньше, чем это сделает он.

Нужно все время быть у него на пути. Вывести его из равновесия и постоянно держать на нем руку. Слегка подталкивать его то тут, то там. Он попытается поменяться ролями и сделать то же самое – он отдает столько, сколько получает. Всегда нужен последний штрих и последнее слово – это не игра в прятки!

Раньше я преуспевал в том, что мешал кому-то быть лучшим. А Холанд – это финальное испытание. Антонио Рюдигер – хороший защитник, упорный, быстрый, сильный и агрессивный, он играет в «Реале» – в великолепной команде, – и ему нужна будет помощь в матче с «Сити».

Рюдигер должен взять инициативу в свои руки и сказать: «Будем играть по моим правилам, а не по вашим». Сейчас Холанд думает, что может обыграть кого угодно, но нужно заставить его усомниться в себе. Стоит попробовать какие-нибудь грязные приемы, как Йерри Мина из «Эвертона» – например, ущипнуть его или как бы нечаянно наступить на ногу. Когда я играл за «Эвертон» в товарищеском матче, кто-то из игроков «Галатасарая» ущипнул меня, а Рууд ван Нистелрой всегда пытался наступать мне на ноги.

Можно попытаться прочитать его мысли или даже запугать. Но запугать Холанда трудно. Он бегает со скоростью ветра, в нем больше 6 футов роста, он машина для забивания голов, но кто-то должен подумать: «Только через мой труп!»

Вспомните, когда «Сити» обыграл «Арсенал» в прошлом месяце, «канониры» предоставили Кевину Де Брюйне слишком много пространства для комбинаций с Холандом. Так что это больше, чем просто одно противостояние. Рюдигер и оборона «Реала» нуждаются в помощи отовсюду.

Если бы я создавал идеальную машину для забивания голов, это был бы кто-то вроде Холанда. Он быстр, силен, великолепен в воздухе, жаждет успеха; он полностью заряжен и наслаждается каждой минутой, когда находится в зоне. Это тяжелое испытание, но Рюдигер готов к нему, и я думаю, ему это тоже нравится. Если он остановит Холанда, он выиграет матч, и тогда это будет легендарное выступление против кого-то, кто впоследствии станет одним из величайших.

Пеп Гвардиола наверняка упомянет Мину и Рюдигера на своей пресс-конференции – особенно об их приемах, – и это запомнит судья. Защитники должны действовать жестко, но справедливо. Они не должны позволять ему диктовать свои правила», – написал бывший защитник «Арсенала» в колонке для Daily Mail.

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41 комментарий

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Андрей Хенто
Центральные защитники всегда пытаются вывести из зоны комфорта нападающих, это не новость. В первом матче Рюдигер сыграл против Холанда великолепно здорово подстраховывал Алаба.
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f0mk4
Сразу видно арсенальское эго раздавленное потерянным чемпионством
+11
-3
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Мистер Уайт
Рюдигеру нужно против Холанда так же легендарно гарцевать, как он это делал на мундиале против японцев. Холанда это насмешит настолько, что он не сможет забить.
+9
-3
+6
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Igor Agnev
Вот с логикой у Мартина не сложилось: попробовать грязные приемы и действовать справедливо. В чем справедливость грязных приемов? Когда футбол очиститься от грязных приемов, тогда станет еще больше справедливым. По-моему это логично? И надеюсь дальнейшее развитие футбола будет именно в этом направлении, чтобы побеждали сильнейшие, а не грязнейшие. Так хочется увидеть как начнут удалять за грязные приемы. Столько классных игроков пострадало от этой грязи. Мне было бы приятнее увидеть удаление Матераци, а не Зидана. Интересно Мартину "рука Бога" понравилась? Судя по его логике - да, хоть и пострадала сборная Англии.
+5
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+5
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korablev
Отличный совет в эпоху ВАР - наступить на ногу в своей штрафной. После этого Холланду останется громко закричать и рухнуть. ВАР увидит чистый наступ - пенальти привезен.
С грязными приемами начали бороться. Увы, с перегибами (часто пенальти не обоснованы, высосаны из пальца), но именно за грязные приемы, о которых говорит Киоун, карать надо однозначно.
+3
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#SharkTeam
Ответ avcgloronalduMU
этот плохому не научит
грязные приемы это хорошо?
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Евгений Лифшиц
Ответ Igor Agnev
Вот с логикой у Мартина не сложилось: попробовать грязные приемы и действовать справедливо. В чем справедливость грязных приемов? Когда футбол очиститься от грязных приемов, тогда станет еще больше справедливым. По-моему это логично? И надеюсь дальнейшее развитие футбола будет именно в этом направлении, чтобы побеждали сильнейшие, а не грязнейшие. Так хочется увидеть как начнут удалять за грязные приемы. Столько классных игроков пострадало от этой грязи. Мне было бы приятнее увидеть удаление Матераци, а не Зидана. Интересно Мартину "рука Бога" понравилась? Судя по его логике - да, хоть и пострадала сборная Англии.
Справедливость это не про грязного Рю. Таким не место в футболе
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Coodesnik
Ответ Мистер Уайт
Рюдигеру нужно против Холанда так же легендарно гарцевать, как он это делал на мундиале против японцев. Холанда это насмешит настолько, что он не сможет забить.
В первом матче тоже ему очень смешно было?
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Улан Нурзаатбеков
Надеюсь Альварес тоже выйдет в старте
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nmnackjbxkasbk
Ничего, Холанд может пустить шипуна и никакой вар не поможет.
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гилберт
Мартин отстал от жизни. Есть ВАР и наступ это красная.
+5
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Vinnipukh Vinni
Ответ Igor Agnev
Вот с логикой у Мартина не сложилось: попробовать грязные приемы и действовать справедливо. В чем справедливость грязных приемов? Когда футбол очиститься от грязных приемов, тогда станет еще больше справедливым. По-моему это логично? И надеюсь дальнейшее развитие футбола будет именно в этом направлении, чтобы побеждали сильнейшие, а не грязнейшие. Так хочется увидеть как начнут удалять за грязные приемы. Столько классных игроков пострадало от этой грязи. Мне было бы приятнее увидеть удаление Матераци, а не Зидана. Интересно Мартину "рука Бога" понравилась? Судя по его логике - да, хоть и пострадала сборная Англии.
Как в кино: буду действовать грязно, но справедливо )))
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Dm Kznts
он его остановил и без грязных приёмов
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Ман Сити
Ответ ML26
Реал выбрал контратакующий стиль в первом матче, во втором будет тоже самое. В такой системе - Бензема больше дирижер, чем центрфорвард. Винисиус - вот от кого стоит больше всего ждать опасности. Потому что это его игра, в позиционном футболе он не так хорош
А ну ок, а я думал все проще и Бензема просто пустое место, а ЗМ за пеночки. А раз Реал просто решил сыграть трусливо, значит не он виноват?
Винисиус тоже был нулем кроме того самого удара на гол, в штрафную даже не пытался зайти. Но удар крутой, поэтому хвалят.
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Coodesnik
Ответ Ман Сити
В эпоху ВАР тоже есть клубы которые тащат. Тот же Рюдигер вырубил Гюндогана ударом локтя в висок, но не получил за этого ничего
Вы болен?
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Партизанен
Старая школа: тихо ущипнуть, ударить, наступить на ногу. Но с ВАР это может не прокатить
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Aleksandr Khachoyan
Смотря кто наступил. Если наступили НА игрока Сити, то конечно красная. Если наступил сам игрок Сити, то там уже 50 на 50, смотря насколько в этот день судья готов судить честно
И это я не имею ввиду, что Сити подкупают судей. Просто тут ситуация как когда-то с МЮ была. Судьи боялись добавлять меньше или больше, чем было нужно МЮ, а то может больше не назначат на матч МЮ. Статус все дела
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#SharkTeam
Рюдигер давно сам заслужил ногу пополам
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Итачи Учиха
Намёк на то, что Вар опять выключат в плей-офф для Реала?))
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enrique rodriguez
У Винни Джонса аж рука вспотела от таких слов
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Coodesnik
Ответ Итачи Учиха
Намёк на то, что Вар опять выключат в плей-офф для Реала?))
Намек на то,что ты отсталый
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инок
Мартин прав. Конкретно под Холанда нужен защитник, которого тот не продавит своими габаритами. Тут идеально, конечно, подходит Рюдигер.
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Buharoid
Рюдигер очень грязный игрок, для него это все не проблема, если он на поле осознанно игроков соперника ломает без угрызений совести (КДБ в финале ЛЧ 20/21, Гюндоган в прошлом матче).
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Чурбанши Овцелюбов
первый матч Рюдигер полностью справился,зверь
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Евгений Лифшиц
Рюдигер грязный мерзавец, который намеренно травмирует лидеров команд соперника. Таким не место в футболе, а судьи должны адекватно пресекать подобное поведение, даже если это игрок священного реала с сезонным судейским абонементом в лч
+3
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