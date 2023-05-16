Мартин Киоун: «Если Рюдигер остановит Холанда, это будет легендарно. Стоит попробовать грязные приемы: ущипнуть, как бы нечаянно наступить на ногу»

Мартин Киоун поделился ожиданиями от игры обороны «Реала» против Эрлинга Холанда.

«Если бороться с , когда мяч уже в пути, будет слишком поздно. Нужно контролировать пространство вокруг себя раньше, чем это сделает он.

Нужно все время быть у него на пути. Вывести его из равновесия и постоянно держать на нем руку. Слегка подталкивать его то тут, то там. Он попытается поменяться ролями и сделать то же самое – он отдает столько, сколько получает. Всегда нужен последний штрих и последнее слово – это не игра в прятки!

Раньше я преуспевал в том, что мешал кому-то быть лучшим. А Холанд – это финальное испытание. – хороший защитник, упорный, быстрый, сильный и агрессивный, он играет в « » – в великолепной команде, – и ему нужна будет помощь в матче с « ».

Рюдигер должен взять инициативу в свои руки и сказать: «Будем играть по моим правилам, а не по вашим». Сейчас Холанд думает, что может обыграть кого угодно, но нужно заставить его усомниться в себе. Стоит попробовать какие-нибудь грязные приемы, как Йерри Мина из «Эвертона» – например, ущипнуть его или как бы нечаянно наступить на ногу. Когда я играл за «Эвертон» в товарищеском матче, кто-то из игроков «Галатасарая» ущипнул меня, а Рууд ван Нистелрой всегда пытался наступать мне на ноги.

Можно попытаться прочитать его мысли или даже запугать. Но запугать Холанда трудно. Он бегает со скоростью ветра, в нем больше 6 футов роста, он машина для забивания голов, но кто-то должен подумать: «Только через мой труп!»

Вспомните, когда «Сити» обыграл «Арсенал» в прошлом месяце, «канониры» предоставили Кевину Де Брюйне слишком много пространства для комбинаций с Холандом. Так что это больше, чем просто одно противостояние. Рюдигер и оборона «Реала» нуждаются в помощи отовсюду.

Если бы я создавал идеальную машину для забивания голов, это был бы кто-то вроде Холанда. Он быстр, силен, великолепен в воздухе, жаждет успеха; он полностью заряжен и наслаждается каждой минутой, когда находится в зоне. Это тяжелое испытание, но Рюдигер готов к нему, и я думаю, ему это тоже нравится. Если он остановит Холанда, он выиграет матч, и тогда это будет легендарное выступление против кого-то, кто впоследствии станет одним из величайших.

Пеп Гвардиола наверняка упомянет Мину и Рюдигера на своей пресс-конференции – особенно об их приемах, – и это запомнит судья. Защитники должны действовать жестко, но справедливо. Они не должны позволять ему диктовать свои правила», – написал бывший защитник « » в колонке для Daily Mail.

Фердинанд о Рюдигере против Холанда: «Он был превосходен и умен. Это лучшая игра пары центральных защитников с Эрлингом»

Хитрый Анчелотти, косвенная угроза от Холанда и мощь лично Винисиуса. Тактика полуфинала «Реал» – «Сити»