Антонио Кассано: «У «Милана» шанс в 1% на камбэк с «Интером». Будет снова 2:0»

Антонио Кассано оценил в 1% шанс «Милана» на финал Лиги чемпионов.

Первый полуфинальный матч против «Интера» команда Стефано Пиоли проиграла со счетом 0:2. Ответная игра пройдет сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Есть огромная разница со всех точек зрения – идеи, формы. У «Интера» восстановились все футболисты, даже Лукаку, у них преимущество в два гола.

«Милан» терпел во всех матчах с « ». Есть все условия, которые делают камбэк невозможным для «Милана».

Я даю шанс в 1% на то, что «Милан» перевернет игру. Мой прогноз – 2:0», – сказал бывший форвард « » и «Интера» в эфире Bobo TV.

Кассано о полуфинале ЛЧ: «Играй «Интер» всемером или молодежкой – даже тогда «Милан» может не победить. Леау ничего не изменит, он не Кака и не Роналдиньо»