Антонио Кассано: «У «Милана» шанс в 1% на камбэк с «Интером». Будет снова 2:0»

Теги Интер Милан Антонио Кассано серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Антонио Кассано оценил в 1% шанс «Милана» на финал Лиги чемпионов.

Первый полуфинальный матч против «Интера» команда Стефано Пиоли проиграла со счетом 0:2. Ответная игра пройдет сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Есть огромная разница со всех точек зрения – идеи, формы. У «Интера» восстановились все футболисты, даже Лукаку, у них преимущество в два гола.

«Милан» терпел во всех матчах с «Интером». Есть все условия, которые делают камбэк невозможным для «Милана».

Я даю шанс в 1% на то, что «Милан» перевернет игру. Мой прогноз – 2:0», – сказал бывший форвард «Милана» и «Интера» в эфире Bobo TV.

Кассано о полуфинале ЛЧ: «Играй «Интер» всемером или молодежкой – даже тогда «Милан» может не победить. Леау ничего не изменит, он не Кака и не Роналдиньо»

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18 комментариев

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Aleksey Yashin
Если Черданцев даст такой же прогноз, то у Милана появятся шансы
+27
-1
+26
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Mohnatiy
Кассано нужен хотя бы для того, чтобы мы не думали, что Мостовой уникален.
+27
-2
+25
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Владимир Туаев
Ответ Aleksey Yashin
Если Черданцев даст такой же прогноз, то у Милана появятся шансы
Это будет не шанс, а приговор Интеру)))
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Temirlahn
верю в милан, форца ребята!!!
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Уолтер Собчак
Ответ Mohnatiy
Кассано нужен хотя бы для того, чтобы мы не думали, что Мостовой уникален.
Отлично сказано.
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Vikeif
Кассано брал уроки у Моргана?
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Интер сейчас хорош, игра пошла. А Милан наоборот сдал
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jonnysilverhand01
Думаю в финал пройдёт точно команда из Милана !
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Joey Ramone
Даже странно где Антонио этот 1% нашёл. Если только Интер снова из-за фанатов технарь получит как в старые добрые)
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Судоплатов
Молчать нужно, чтобы не сглазить.
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kbakha
К сожалению, Антонио прав. Он вообще говорит прямо. И я бы не сказал, что он городит чушь. Вообще, получилось так, что сезон провален. Виновны все - Мальдини, Пиоли и , конечно же, Кардинале. Я так понял, у Кардинале за душой ни гроша. Несерьёзный бизнесмен
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United_LP
сегодня день Кассано и Моргана?
Когда у спорта не остаётся тем про политику, ЛГБТ и расизм, то их выручают те два персонажа.
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Пепси пеналдувич
Ответ Mohnatiy
Кассано нужен хотя бы для того, чтобы мы не думали, что Мостовой уникален.
Тут еще один английский эксперт есть)
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no_one_perfect
Ответ Mohnatiy
Кассано нужен хотя бы для того, чтобы мы не думали, что Мостовой уникален.
Справедливости ради, Антонио ни разу не заявлял, что не собирается учиться и слушать каких-то людей, возможно, даже женщин)
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