Тонали о словах Индзаги про судью-француза и 4 французских игроков «Милана»: «Придется найти арбитра без национальности, видимо»

Теги Интер Милан Симоне Индзаги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА судьи Клеман Тюрпен Сандро Тонали Футбол

Сандро Тонали пошутил о назначении судьи-француза на миланское дерби.

Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги, комментируя то, что на ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов будет работать Клеман Тюрпен, заявил: «Друзья указали мне, что он француз и что в составе «Милана» четыре французских игрока... Для нас это не проблема».

«Видимо, нам придется найти арбитра без национальности», – отметил хавбек «Милана».

«Эмоций много, но мы достаточно сильны для того, чтобы не позволить им взять верх. Это лишь один матч. Мы должны сосредоточиться на 1000% и отдать все силы. Это возможность все исправить и получить заряд бодрости.

Мы хорошо знаем, что завтра нужно сделать. Многие наши цели, поставленные в начале сезона, не удалось достичь в полной мере, но завтра мы хотим изменить то, как складывается этот сезон.

Мы хотели защитить наш титул чемпионов Италии, но сделать это не удалось, и нам нелегко. И завтрашний матч имеет огромное значение», – добавил Тонали.

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15 комментариев

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Dszubov
Кукуляка возьмите
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Ответ Vatikan
И без пола
Вот бы ещё как-то без расы.
+10
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Vatikan
И без пола
+3
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Godare88
Карасеву звоните!
+1
0
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Port Royal
Робокоп подойдёт
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0
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Axmat Cecenov
Сергей Карасев, сейчас он без флага. Можно его позвать. И в Интере, и в Милане нету игроков без флага
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#SharkTeam
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Вот бы ещё как-то без расы.
Думаю дождемся и роботы судить будут
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Ответ #SharkTeam
Думаю дождемся и роботы судить будут
Слава роботам! Убить всех человеков!
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0rbit
Ответ Under
при чём тут пол?
боже 🤦🏻‍♂️ В Милане мужчины играют, естественно судья мужчина будет на их стороне. Как можно было не понять настолько очевидный комментарий.
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Бродяга-симпатяга
Ответ Papa Paolo
Если это не проблема, зачем об этом вообще говорить ?
Его спросили-он ответил
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0rbit
Ответ Бродяга-симпатяга
Его спросили-он ответил
речь про плаксу симону, насколько я понял
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Бродяга-симпатяга
Ответ 0rbit
речь про плаксу симону, насколько я понял
Обычный прессинг арбитра тогда хотя я сомневаюсь что Тюрпен читает итальянскую прессу
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