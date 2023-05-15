Тонали о словах Индзаги про судью-француза и 4 французских игроков «Милана»: «Придется найти арбитра без национальности, видимо»

Сандро Тонали пошутил о назначении судьи-француза на миланское дерби.

Ранее главный тренер « » , комментируя то, что на ответном полуфинальном матче чемпионов будет работать , заявил: «Друзья указали мне, что он француз и что в составе « » четыре французских игрока... Для нас это не проблема».

«Видимо, нам придется найти арбитра без национальности», – отметил хавбек «Милана».

«Эмоций много, но мы достаточно сильны для того, чтобы не позволить им взять верх. Это лишь один матч. Мы должны сосредоточиться на 1000% и отдать все силы. Это возможность все исправить и получить заряд бодрости.

Мы хорошо знаем, что завтра нужно сделать. Многие наши цели, поставленные в начале сезона, не удалось достичь в полной мере, но завтра мы хотим изменить то, как складывается этот сезон.

Мы хотели защитить наш титул чемпионов Италии, но сделать это не удалось, и нам нелегко. И завтрашний матч имеет огромное значение», – добавил Тонали.