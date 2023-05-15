Пиоли перед «Интером»: «Никто не ждал выхода «Милана» в финал ЛЧ, сейчас – тем более. А я знаю, что мы способны сыграть отлично»

Теги Интер Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Стефано Пиоли отметил, что никто не верит в способность «Милана» выйти в финал ЛЧ.

В первой полуфинальной игре Лиги чемпионов с «Интером» «россонери» уступили со счетом 0:2. Ответная пройдет 16 мая.

«Команда готовится наилучшим образом, она полна решимости выступить лучше, чем в первом матче, и добиться победы.

Нелегко готовиться к такой игре, но мы держим в голове важную цель: выиграть и пройти в финал, чего никто не мог предсказать. Тем более никто не думает, что мы выйдем в финал, сейчас. А я знаю, что мы способны провести отличный матч.

Мы хотим сыграть на высоком уровне. Того, что мы показали во втором тайме [первой игры], будет недостаточно, надо поднять планку. Игра длинная, мы хотим начать ее хорошо и воспользоваться ошибками соперника.

О таких матчах некоторые игроки и мечтают. Мы знаем, что мы в невыгодном положении, но мы способны перевернуть ситуацию.

Надо быть осторожными при стандартных положениях, это одна из сильнейших сторон соперника. Сами же мы должны использовать полученные возможности лучше, чем в первой игре. Мы ошибались, но завтра должны свести число ошибок к минимуму», – сказал главный тренер «Милана».

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15 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ ẞADIM TM
удивился что интервью дали за день до матча. обычно это делают за час и два часа
Всегда предматчевые пресс-конференции дают за день до игры. Просто здесь не всегда их публикуют в тот же день, когда они происходят, из-за этого может сложиться такое впечатление.
+9
0
+9
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Lucky Luciano
Удачи лично Пиоли и Милану , при уважении оба миланских клуба должны были играть с Мадридом и МС полуфиналы . Но за Милан рад , рад видеть их в числе топов снова !
+8
-2
+6
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Islam Mukhamejan
Ответ Люблю Марго Робби
Леао сможет играть в этом матче?
сыграет
+4
0
+4
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Люблю Марго Робби
Леао сможет играть в этом матче?
+3
-1
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Илья Игнатьев
Ответ Lucky Luciano
Удачи лично Пиоли и Милану , при уважении оба миланских клуба должны были играть с Мадридом и МС полуфиналы . Но за Милан рад , рад видеть их в числе топов снова !
Не согласен насчёт должна, но должна быть жеребьёвка перед полуфиналами, эти сетки уже задрали
+2
0
+2
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BiG ^SiZe^
Ответ DagestanJuve
Удачи Интеру и надеюсь они победят в финале. Надеюсь Интер ЛЧ возьмёт, Ювентус ЛЕ и Фиорентина ЛК.
сомневаюсь что Севилья упустит кубок, а что касается Интера, то я думаю так: если Реал выйдет в финал-Интер проиграет в финале, если МС выйдет в финал, то Интеру по силу пройти их из-за стиля игры соперника.
+3
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ẞADIM TM
Ответ Андрей Хенто
Всегда предматчевые пресс-конференции дают за день до игры. Просто здесь не всегда их публикуют в тот же день, когда они происходят, из-за этого может сложиться такое впечатление.
понял, спасибо за пояснение
+2
0
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ẞADIM TM
удивился что интервью дали за день до матча. обычно это делают за час и два часа
+1
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Любезный Коссутий
верим в Ильича 👍
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Эркинбек Апаканов
Ответ Люблю Марго Робби
Леао сможет играть в этом матче?
Сыграет, но на 100% не готов еще.
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Papa Paolo
Ну ну. Вот интересно, вот пройдем мы каким-нибудь макаром интер, ок и давайте представим, что Зевс спустится с небес, пере**ет молнией вратаря соперника Милана в финале ЛЧ и мы выиграем.

Вот мне интересно, что будет летом ? Вот мы выиграли в том году чемпионат, знали что будет ЛЧ и ничего не сделали на трансферном рынке, что будет если взять ЛЧ?

Наверное обновят контракт Салемакерсу с Ребичем. Ну и продадут Леао. Как-то так, думаю самое то для перспективного роста.
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tampa-bay
Ответ Илья Игнатьев
Не согласен насчёт должна, но должна быть жеребьёвка перед полуфиналами, эти сетки уже задрали
А смысл? там тоже могла бы выпасть пара Милан-Интер
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Papa Paolo
Ответ Coodesnik
Никогда милан нне будет в финале.
Что за бред ? «Никогда» 😅😅😅😅

Там даже тоттенхем прости господи был недавно. Может не в этом году и не в ближайшие года, но никогда ?) интересный персонаж …
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