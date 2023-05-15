Пиоли перед «Интером»: «Никто не ждал выхода «Милана» в финал ЛЧ, сейчас – тем более. А я знаю, что мы способны сыграть отлично»
Стефано Пиоли отметил, что никто не верит в способность «Милана» выйти в финал ЛЧ.
В первой полуфинальной игре Лиги чемпионов с «Интером» «россонери» уступили со счетом 0:2. Ответная пройдет 16 мая.
«Команда готовится наилучшим образом, она полна решимости выступить лучше, чем в первом матче, и добиться победы.
Нелегко готовиться к такой игре, но мы держим в голове важную цель: выиграть и пройти в финал, чего никто не мог предсказать. Тем более никто не думает, что мы выйдем в финал, сейчас. А я знаю, что мы способны провести отличный матч.
Мы хотим сыграть на высоком уровне. Того, что мы показали во втором тайме [первой игры], будет недостаточно, надо поднять планку. Игра длинная, мы хотим начать ее хорошо и воспользоваться ошибками соперника.
О таких матчах некоторые игроки и мечтают. Мы знаем, что мы в невыгодном положении, но мы способны перевернуть ситуацию.
Надо быть осторожными при стандартных положениях, это одна из сильнейших сторон соперника. Сами же мы должны использовать полученные возможности лучше, чем в первой игре. Мы ошибались, но завтра должны свести число ошибок к минимуму», – сказал главный тренер «Милана».
Вот мне интересно, что будет летом ? Вот мы выиграли в том году чемпионат, знали что будет ЛЧ и ничего не сделали на трансферном рынке, что будет если взять ЛЧ?
Наверное обновят контракт Салемакерсу с Ребичем. Ну и продадут Леао. Как-то так, думаю самое то для перспективного роста.
Там даже тоттенхем прости господи был недавно. Может не в этом году и не в ближайшие года, но никогда ?) интересный персонаж …