Кассано о полуфинале ЛЧ: «Играй «Интер» всемером или молодежкой – даже тогда «Милан» может не победить. Леау ничего не изменит, он не Кака и не Роналдиньо»

Теги Интер Милан Кака Роналдиньо Антонио Кассано серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Рафаэл Леау Футбол

Антонио Кассано уверен, что у «Милана» нет шансов выйти в финал Лиги чемпионов.

Первый полуфинальный матч против «Интера» команда Стефано Пиоли проиграла со счетом 0:2. Ответный назначен на 16 мая.

«Интеру» нужно играть всемером или выпустить молодежную команду – лишь так он может вылететь. Хотя есть вероятность, что и в таком случае «Милан» не сможет победить. Есть Леау или нет – это мало что меняет, «Милан» уступает «Интеру». Португалец не Кака и не Роналдиньо, он не на таком уровне.

Если «Интер» вылетит, я буду считать это катастрофой. Учитывая его игру на протяжении месяца и результат первого матча, не думаю, что он оставил «россонери» шансы», – сказал бывший форвард миланских клубов в эфире BoboTV.

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8 комментариев

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Андрей Хенто
Месяц почти не было слышно после того, как его приложил Жозе Моуриньо. Вылез.
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Batyr Sultanov
Миссия раззадорить Леау
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jonnysilverhand01
Леао покер забьет ! Вперед Нерадзурри !
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London.is.blue
То, что Милан вышел с лысым физруком Пиоли в полуфинал - это уже невероятное достижение.

В команде всего 5 игроков высокого уровня - Тео, Леау, Меньян, воспитанник великой академии Челси Томори и величайший французский форвард современности Жиру.

В основном это какой-то колхоз из Солемакерсов, Тонали, Калабрии, Месиасов и прочих ноунеймов буратин, игроков уровня лиги Европы.

Мертвый Челси с Поттером этот итальянский лесоповал втаптывал в газон, просто другая лига.
Потом удачный жребий и вот они полуфиналисты ЛЧ🤣

У Интера так то набор игроков поярче будет.
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Velirpa
удачи Интеру, первый клуб Италии должен идти в финал.
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el shaarawy92
какие громкие слова. 2:0 не приговор
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Газонокосильщик Хави
ты же мразота орешь уже не первый год, что Интер плохо играет.
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