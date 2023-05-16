Кассано о полуфинале ЛЧ: «Играй «Интер» всемером или молодежкой – даже тогда «Милан» может не победить. Леау ничего не изменит, он не Кака и не Роналдиньо»
Антонио Кассано уверен, что у «Милана» нет шансов выйти в финал Лиги чемпионов.
Первый полуфинальный матч против «Интера» команда Стефано Пиоли проиграла со счетом 0:2. Ответный назначен на 16 мая.
«Интеру» нужно играть всемером или выпустить молодежную команду – лишь так он может вылететь. Хотя есть вероятность, что и в таком случае «Милан» не сможет победить. Есть Леау или нет – это мало что меняет, «Милан» уступает «Интеру». Португалец не Кака и не Роналдиньо, он не на таком уровне.
Если «Интер» вылетит, я буду считать это катастрофой. Учитывая его игру на протяжении месяца и результат первого матча, не думаю, что он оставил «россонери» шансы», – сказал бывший форвард миланских клубов в эфире BoboTV.
В команде всего 5 игроков высокого уровня - Тео, Леау, Меньян, воспитанник великой академии Челси Томори и величайший французский форвард современности Жиру.
В основном это какой-то колхоз из Солемакерсов, Тонали, Калабрии, Месиасов и прочих ноунеймов буратин, игроков уровня лиги Европы.
Мертвый Челси с Поттером этот итальянский лесоповал втаптывал в газон, просто другая лига.
Потом удачный жребий и вот они полуфиналисты ЛЧ🤣
У Интера так то набор игроков поярче будет.