Кассано о полуфинале ЛЧ: «Играй «Интер» всемером или молодежкой – даже тогда «Милан» может не победить. Леау ничего не изменит, он не Кака и не Роналдиньо»

Антонио Кассано уверен, что у «Милана» нет шансов выйти в финал Лиги чемпионов.

Первый полуфинальный матч против « » команда Стефано Пиоли проиграла со счетом 0:2. Ответный назначен на 16 мая.

«Интеру» нужно играть всемером или выпустить молодежную команду – лишь так он может вылететь. Хотя есть вероятность, что и в таком случае « » не сможет победить. Есть Леау или нет – это мало что меняет, «Милан» уступает «Интеру». Португалец не и не , он не на таком уровне.

Если «Интер» вылетит, я буду считать это катастрофой. Учитывая его игру на протяжении месяца и результат первого матча, не думаю, что он оставил «россонери» шансы», – сказал бывший форвард миланских клубов в эфире BoboTV.