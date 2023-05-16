Селюк о реакции Яя Туре на его слова про шаманов и «Сити»: «Это предательство, он кладет себя ниже плинтуса. Говорил – я ему папушка, сейчас жизнь удалась – все стало тип-топ»

Теги Яя Туре Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Дмитрий Селюк агенты религия Футбол

Агент Дмитрий Селюк назвал предательством слова Яя Туре о нем.

Ранее экс-агент бывшего хавбека «Манчестер Сити» и сборной Кот-д’Ивуара извинился за критику в адрес «горожан» и Пепа Гвардиолы, а также заявил: «Шаманы уже сняли проклятие, Пеп выиграет ЛЧ в ближайшие 3 года». Яя Туре ответил: «Не связывайте меня с этим бредом и стереотипами об африканских проклятиях. Усиливать их вредно».

– В начале всем казалось, что это шутка. Потом ты выигрываешь 1:0 за две минуты до конца матча, тебе прилетает два гола – и уже думаешь: может, это и не шутка? Дошло до того, что мне звонят английские журналисты и со всей серьезностью спрашивают об этой проблеме.

Мы ведь раньше с Гвардиолой дружили семьями. Его брат, дети, общались с моим ребенком. Я тогда жестко заступился за Яя Туре, потому что я представлял его интересы. Я думаю, Пеп понял, что, если бы я представлял его интересы, я бы тоже за него бился.

Но сейчас я понял, что Пеп в принципе был прав. Сейчас Яя написал в твиттере, что Дмитрий не мой агент. А твиттер ведет человек, который хочет быть его агентом.

– Но не мог же агент написать самовольно. Значит, Яя дал посыл. Он назвал ваши слова про проклятие «бредом и ленивыми стереотипами», сказал, что вы никоим образом его не представляете.

– И этими выражениями Яя сам кладет себя ниже плинтуса. Хотя он раньше во всех интервью говорил, что я ему не агент, а папушка. Я его всю жизнь вел. А сейчас жизнь удалась, деньги заработаны, дома куплены, паспорт английский получен – все стало тип-топ.

Он начал это говорить, потому что боялся, что мы с Пепом пошли друг против друга, а он туда хочет заскочить тренером. Раз я такой жесткий, все будут бояться его взять. Я же никогда не предам человека, с которыми дружу.

– Вы считаете, что Туре вас предает?

– Да, отчасти это предательство. Конечно, это неприятно. Но в принципе у нас же работа закончена. Если бы он был игроком, такого не могло случиться.

Сейчас я действительно не представляю его интересы. Он не играет. Я же не могу представлять интересы обычного человека, это же ненормально. Понятно, что СМИ ему звонят и спрашивают, но он дистанцируется, боится сказать против.

– Вы так и не ответили: было ли реальное проклятие от шаманов?

– Дело не в этом. Не надо далеко за примерами ходить. Семин ходил со своим петушком. Личка в розовом свитере выходит, когда выигрывает.

Бог все видит. Я помогаю очень бедным людям, которые практически в гетто живут, помогаю большим семьям. И Бог это видит. И когда несправедливость происходит по отношению ко мне, с этими людьми сразу что-то происходит. Кто умер, кто сел, кто еще что-нибудь – так жизнь устроена, – сказал Селюк.

Селюк снял с «Ман Сити» проклятие африканских шаманов. Теперь Пепу разрешили взять ЛЧ

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10 комментариев

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Вечно Молодой
последний обзац - мерзость
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antiginer
Селюки,такие селюки…
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Evgeny Trifonov
опять этот торговец чёрным деревом вылез
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Semen B
Ощущение, будто Селюк к нам сошел со страниц пьесы Грибоедова.
Удивительное совпадение фамилии и характера.
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igls54
Туре назвал Селюка - селюком
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Хас Евлоев
Раньше на Гвардиолу бросались, теперь друг на друга.
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Mazzari2.0
Вообще ничего непонятно. Но и не очень интересно. Селюк к более менее известному футболисту примазался и, и всё.
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Mikas7
ну не знаю, я ему верю
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Aqsunqar Serikbay
Если Сити выиграет ЛЧ, то можно назвать ЛЧ имени Селюка и шаманов, а не Холанда и Пепа
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валя_стакан
В Африке памятник обязаны поставить Селюку. А Яя оказался неблагодарным нигой а еще бабушкой называл нашего Себастьяна Перейру.
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