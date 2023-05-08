«Шаманы уже сняли проклятие, Пеп выиграет ЛЧ в ближайшие 3 года». Селюк извинился за критику «Сити»
Агент Дмитрий Селюк заявил, что шаманы больше не мешают «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Ранее Селюк неоднократно критиковал «Манчестер Сити» и главного тренера команды Пепа Гвардиолу за отношение к его клиенту Яя Туре.
После ухода Туре из «Манчестер Сити» Селюк заявил, что африканские шаманы проклянут команду, и она никогда не выиграет Лигу чемпионов под руководством Гвардиолы.
«Я хочу извиниться за этот инцидент. Думаю, пришло время прекратить это – я знаю, что Яя [Туре] согласится с этим, потому что он желает «Сити» только удачи.
Я могу сказать, что шаманы уже сняли проклятие, и я думаю, что «Сити» теперь выиграет Лигу чемпионов под руководством Пепа. У них есть хорошие шансы выиграть ее в этом году. Но что бы ни случилось, они обязательно завоюют ее в ближайшие три года.
Помните, как я однажды раскритиковал «Сити» за то, что они не подарили Яя торт на его день рождения? Что ж, в этом месяце у меня день рождения, и мой подарок за это – окончание проклятия.
На самом деле, я надеюсь, что «Сити» выиграет требл в этом сезоне», – сказал Селюк.
Что, правда шаманы из Африки мешают Гвардиоле выиграть ЛЧ? Пока все так, как говорил Селюк
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