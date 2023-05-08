«Шаманы уже сняли проклятие, Пеп выиграет ЛЧ в ближайшие 3 года». Селюк извинился за критику «Сити»

Теги Яя Туре Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Дмитрий Селюк религия Футбол

Агент Дмитрий Селюк заявил, что шаманы больше не мешают «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Ранее Селюк неоднократно критиковал «Манчестер Сити» и главного тренера команды Пепа Гвардиолу за отношение к его клиенту Яя Туре.

После ухода Туре из «Манчестер Сити» Селюк заявил, что африканские шаманы проклянут команду, и она никогда не выиграет Лигу чемпионов под руководством Гвардиолы.

«Я хочу извиниться за этот инцидент. Думаю, пришло время прекратить это – я знаю, что Яя [Туре] согласится с этим, потому что он желает «Сити» только удачи.

Я могу сказать, что шаманы уже сняли проклятие,  и я думаю, что «Сити» теперь выиграет Лигу чемпионов под руководством Пепа. У них есть хорошие шансы выиграть ее в этом году. Но что бы ни случилось, они обязательно завоюют ее в ближайшие три года.

Помните, как я однажды раскритиковал «Сити» за то, что они не подарили Яя торт на его день рождения? Что ж, в этом месяце у меня день рождения, и мой подарок за это – окончание проклятия.

На самом деле, я надеюсь, что «Сити» выиграет требл в этом сезоне», – сказал Селюк.

Что, правда шаманы из Африки мешают Гвардиоле выиграть ЛЧ? Пока все так, как говорил Селюк

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23 комментария

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Savardus
Шаманы уже спели "Я - русский".
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rej1sta
Ну все, Пеп вздохнул с облегчением)
+48
0
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SayCoffet
Холанд с лазаньей принес дух побед)
+33
0
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Faulheit
Не верю, что на Гвардиоле было проклятие, ведь для этого нужно выдернуть волос, а с этим могли возникнуть проблемы
+20
-2
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Михо
Хорошо майские отмечает. Хоть и живет в Монако, не забывает корни
+11
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ SayCoffet
Холанд с лазаньей принес дух побед)
На этот дух уже много защитников АПЛ пожаловалось🌚
+6
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Q1W2E3A!S!D!
Выглядит реалистично. пойду ставить на победу сити в лч
+5
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azimkhodjaev@icloud.com
Что за ересь он только что наговорил ?
+4
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HI MARS
Вот же балабол.Увидил что Сити фаворит турнира и решил это сказать.Но и тут побоялся поставить на их победу в этом году и перестраховался с 3 годами)
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litric
селюк снимает, а я вешаю. проклинаю гвардиолу - он больше никогда! ВЫ СЛЫШЕТЕ? Ни-ко-гда! Не выиграет лигу чемпионов. Я наделяю гвардиолу физруолой навечно! Проклят!Проклят!Прокляяяят!
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ariuntrius
Просто сила Одина мощнее силы африканских духов, вот и попросили отозвать заказ.
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PepTillIDie
С шаманами разобрались, а с шарлатанами как дела обстоят?
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Lev Kondratchik
Что делает эта футбольная новость на сайте колдовства и религии?
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Isshin88
Ой зря. Не надо было. Всегда приятно смотреть на проигрывающей Пепы.
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Владимир Виртуалкин
проклятие было на селюке
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Адам Нинуху
а мы все сидели и переживали снял он заклятие или нет
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Nikolay Borisov
что за бред )
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Роббен_травмостойкий
Проклятье шаманов снимается методом подписания скандинавского нойда(колдун у викингов) 😁
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Vic Wild
Туре уже высказался в твиттере. Мол, не обращайте внимания на чушь, которую порет мой бывший агент
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shiko101
Ответ Faulheit
Не верю, что на Гвардиоле было проклятие, ведь для этого нужно выдернуть волос, а с этим могли возникнуть проблемы
Волосы есть и на других частях тела .
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